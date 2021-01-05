Додано: Сер 20 січ, 2021 11:59

kingkongovets написав: ..

это отрыжка жлобского менталитета, не позволяющего людям, покупающим квартиры в новостройках и ездящих на дорогих авто допустить мысль, шо надо тратить деньги на покупку паркомест.. ..это отрыжка жлобского менталитета, не позволяющего людям, покупающим квартиры в новостройках и ездящих на дорогих авто допустить мысль, шо надо тратить деньги на покупку паркомест..

да хрен там! все паркоместа раскупили первыми. Было бы 300 - тоже раскупили, было бы 500 - тоже, может, не все сразу.но нельзя купить то, что не построили! Проблема то не только у меня, она касается практически любого комплекса, в том числе и "бузинес -класса" в любимом центре. Почему нет строительных норм, обязующих хотя бы 1/0,5? Как после этого можно обвинять жителей - "жлобов", что они, панимаешь, запарковали все кусты? А куда им преткнуться - ведь даже снять паркоместо негде?другое дело, что да - жители знали, где и что покупали, ну так я уже ответил и на этот вопрос - почти всюду так.так что с менталитетом может и правильно, если речь идет о менталитете застройщика.притом, никто не мешает застройщикам строить эти паркинги, не продавать, но затем зарабатывать на сдаче в аренду. Но все хотят быстрых денехПритом верно пишут - что в этом паркинге такого, что его стоимость м2 под машиной вдвое больше м2 в квартире? Ведь обслуживание - уже недешевое, от 2Кгрн, тут хоть понятно, за удобства надо платить