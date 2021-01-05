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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 627862796280628162826283>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 100
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
5%
5
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:14

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:
  Первый написав:
airmax78 написав:[quote="5150471:Damien"]
Я свой идеал описАл выше - одинокий новострой в спальнике, расстояние не более 500м от метро. В общем, чтобы жить в новом доме, но пользоваться всей инфраструктурой, построенной при СССР - школы, садики, стоянки, гаражи

Капец.
Ну а шо! інфраструктура! Я ж казав що паркінг ваш нікому не вперся взагалі:-)

Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(

Привед зРадіо:-)

Халівар на яку тєму? "Брудне" бабло і як тепер жити?[/quote]Пишуть шо над чесними громадянами знущаються банки - блокують бабло і вимагають пояснит звідки воно.
А пояснити більшість не може оскільки зп на рівні мінзару чи взагалі офіційно безробітні. (Привед зРадіо і діаграми з графіками).

Особливо ржачні нужденні персонажі переживають що субсидію втратять, якщо банк повідомить про придбання прав на повітря над котлованом.

Короче вся статистика по доходам і пересічні у всій красі.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 20 січ, 2021 12:15, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:15

  Vlad442 написав:Не дешевле. Бетон тот же, стены такие же как в квартире, но в квартире на метр площади за деньги, приходится, пятая часть служебной (коридоры, лифтовые), тогда как на паркинге одна вторая (проезды).

Мне кажется там можно и попроще всё сделать, в том числе и толщину стен, и не надо коммуникации кроме эл-ва.... ну это мой дилетантский взгляд.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:17

  airmax78 написав:.. В 2013м место на средних этажах стоило где-то в районе 15К. Сейчас, по-моему, и по 9-10К верхние этажи можно купить - Унуноктий должен лучше знать. Народ не спешит.

верхние этажи, надеюсь, без лифта?
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:18

  Первый написав:Халівар на яку тєму? "Брудне" бабло і як тепер жити?Пишуть шо над чесними громадянами знущаються банки - блокують бабло і вимагають пояснит звідки воно.
А пояснити більшість не може оскільки зп на рівні мінзару чи взагалі офіційно безробітні.


Тут є один "успішний адвокат", який донині отримує субсидію на міську квартиру на ПОХу)))
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:22

  kingkongovets написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Просто одна из самых отвратительных отрыжек совка в градостроительстве ..

ОК, у меня в комплексе подземный паркинг на 120 машин и два дома на 1200 квартир.
Это отрыжка чего?


это отрыжка жлобского менталитета, не позволяющего людям, покупающим квартиры в новостройках и ездящих на дорогих авто допустить мысль, шо надо тратить деньги на покупку паркомест, если можно бесплатно парковаться во дворе и на газонах
если бы люди так же охотно тратили деньги на паркоместа и платные парковки, их бы строили не меньше, чем трц
спрос рождает предложение
но вильнолюди продолжают сами создавать себе проблемы и клясть при этом шаромыг-щастройщиков и злочынну владу

зы: а вот вам и пример

  change_pm написав:Молодої команди і лучшегамера ))))


Эксперт, раскажите как "жлобскому менталитету" наскребшему всей родней на однуху в новостройке, еще наскребсти 25-40 тыс $ на паркинг?

Или покупающие квартиры в муравейнике на 50 этажей в 10 сотках это успешные люди, для которых 25-40 тыс$ на паркинг, это норм?
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:22

  alex_dvornichenko написав:
  airmax78 написав: Паркинг не могут распродать до сих пор. С 2008 года.

Я бы с удовольствием купил гараж у себя в доме, но он стоит !!!! в 2,3 раза дороже за метр чем жилая квартиры!!! голые стены без канализации и окон ! ПОчему ??? и так везде где знаю. Если бы рядом построили гаражную коробку с адекватными ценами я бы взял не думая.

Когда-то, когда меня еще не уволили из банка, мы считали стоимость проекта с и без паркинга. Себестоимость паркинга - очень большая. И он с трудом окупается. Вы считаете стоимость метра машиноместа, но в любом паркинге площадь машиномест - это менее 50% от общей площали паркинга - все остальное - проезды. А построить надо все. Плюс устройство подземного паркинга сильно увеличивает стоимость фундамента и усложняет строительство (там же не как в квартире - сдал голые стены и давай досвидания). В паркинге нужно делать вентиляцию; гидроизоляцию; в большинстве подземных паркингов - систему откачки воды; систему пожаротушения. Это все стоит приличных денег. А, повторюсь, продаваемая площадь там - это менее 50% от общей. Поэтому и пытаются застройщики догнаться всякими кладовками, которые они нарезают в паркинге в самых экзотических местах.
Не из-за невероятной жадности КАН толкает машиноместа в Тетрисе по 30-40-60куе. Есть у этого и объективные причины.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:24

  airmax78 написав:
  alex_dvornichenko написав:
  sequence написав: ОК, у меня в комплексе подземный паркинг на 120 машин и два дома на 1200 квартир.
Это отрыжка чего?

Почему не строят в жилых кварталах многоуровневые паркинги и гаражи ? Ведь такая застройка дешевле жилой и технически, и документально ? Зато паркоместа и гаражи в самом доме продаются дороже жилых квадратов. КТо то знает ответ ?

Я знаю ответ. Как несостоявшийся житель такого комплекса, где Застройщик именно так и думал: построю комплекс на 1500 квартир, на территории комплекса построю 9-этажный паркинг на 900 машин и будет двор без машин. Бу-га-га. Двор был запакован в 3 ряда. Улица Голосеевская запаркована с обеих сторон на всей своей протяженности. Регулярно мусоровоз не мог забрать мусор. Паркинг не могут распродать до сих пор. С 2008 года.

Уже распродали. Нет паркомест от застройщика(
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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:25

  Bolt написав:..
В паркинге площадь непосредственно самих паркомест приблизительно равна или немного больше площади для выезда, заезда.
в доме тоже есть всякие мопы, балконы, инженерные сети, застройщик по старинке ставит обычно говно-окна, утепляет фасады, придомовая и т.д. и т.п. Не прокатит. Все равно дешевле обходится застройщику. Не то, чтобы я заглядывал в чужой кошелек, но ИМХО, нормальное количество паркомест вкупе с запретом парковки во дворе могут стимулировать вильнолюдей вложиться.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:27

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. В 2013м место на средних этажах стоило где-то в районе 15К. Сейчас, по-моему, и по 9-10К верхние этажи можно купить - Унуноктий должен лучше знать. Народ не спешит.

верхние этажи, надеюсь, без лифта?

Не, конечно же там есть пассажирский лифт. По-моему их там даже два. Но, насколько я помню, работают они не всегда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:27

  xio13 написав:
  kingkongovets написав:
  sequence написав:
это отрыжка жлобского менталитета, не позволяющего людям, покупающим квартиры в новостройках и ездящих на дорогих авто допустить мысль, шо надо тратить деньги на покупку паркомест, если можно бесплатно парковаться во дворе и на газонах
если бы люди так же охотно тратили деньги на паркоместа и платные парковки, их бы строили не меньше, чем трц
спрос рождает предложение
но вильнолюди продолжают сами создавать себе проблемы и клясть при этом шаромыг-щастройщиков и злочынну владу

Эксперт, раскажите как "жлобскому менталитету" наскребшему всей родней на однуху в новостройке, еще наскребсти 25-40 тыс $ на паркинг?

Или покупающие квартиры в муравейнике на 50 этажей в 10 сотках это успешные люди, для которых 25-40 тыс$ на паркинг, это норм?


Є два варіанти розвитку країни і столиці:
1) латиноамериканський - 25-30 поверхові гетто, біля яких ні пройти, ні проїхати.
За такий шлях топлять усі забудовники і "естети"

2) скандинавський - проїзд в центр міста платний, парковка на території міста дороженна навіть для непересічного (8 євро/гордина). Тому навіть заможна публіка їздить на велосипедах.

Українці - "понти наше фсьо!" :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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