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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 січ, 2021 12:30
airmax78 написав:
.. Себестоимость паркинга - очень большая. И он с трудом окупается. ..
какая? какое идет удорожание стоимости дома в % за счет паркинга?
если паркинг сделать не на 120, а на 300 мест, например, на что это повлияет глобально в пожаротушении и водоотводе?
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:30
Унуноктий написав: airmax78 написав: alex_dvornichenko написав:
Почему не строят в жилых кварталах многоуровневые паркинги и гаражи ? Ведь такая застройка дешевле жилой и технически, и документально ? Зато паркоместа и гаражи в самом доме продаются дороже жилых квадратов. КТо то знает ответ ?
Я знаю ответ. Как несостоявшийся житель такого комплекса, где Застройщик именно так и думал: построю комплекс на 1500 квартир, на территории комплекса построю 9-этажный паркинг на 900 машин и будет двор без машин. Бу-га-га. Двор был запакован в 3 ряда. Улица Голосеевская запаркована с обеих сторон на всей своей протяженности. Регулярно мусоровоз не мог забрать мусор. Паркинг не могут распродать до сих пор. С 2008 года.
Уже распродали. Нет паркомест от застройщика(
Это, видимо, они уже сильно упали по цене + вы же там, вроде, двор от машин хотели закрыть. Ну, слава Богу - лед тронулся.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:31
Судя по фото, дом рядом с водой.
Возможно, грунтовые воды высоко.
С подвалом могут быть проблемы.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:32
Frant написав:
.. Тому навіть заможна публіка їздить на велосипедах.
..
чо та зимой не наблюдаю особо там лисапедов. Пешком передвигаются или из дому не выходят?
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:32
xio13 написав:
Эксперт, раскажите как "жлобскому менталитету" наскребшему всей родней на однуху в новостройке, еще наскребсти 25-40 тыс $ на паркинг?
Или покупающие квартиры в муравейнике на 50 этажей в 10 сотках это успешные люди, для которых 25-40 тыс$ на паркинг, это норм?
точно так же наскреБсти, как наскреБли на однуху
а если хватает денег только на говно, то надо сидеть в нем и не чирикать возмущенно на "лучшего мэра и молодую команду"(с) и прочую злочынну владу и шаромыг-застройщиков, а то дочирикаетесь и квартиры будут продаваться онли с паркоместами, а как неоднократно уже писали - стоимость метра в паркинге примерна равна стоимости места в квартире и скреБсти придется в полтора раза дольше
андестенд? так норм?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:34
Vlad442 написав:
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Влад, не парьте мозги. Это договор между пользователем и ОЛХ.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:34
airmax78 написав:
..
.. Ну, слава Богу - лед тронулся.
вот вам и ответ - цена упала, все раскупили. Так было бы всюду, если бы не лупили 300-600Кгрн за 10м2 . Притом, там , так понял был не подземный паркинг со всеми дорогими заманухами
Востаннє редагувалось sequence
в Сер 20 січ, 2021 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:35
Vlad442 написав:
Повторю вопрос - вы давно по просмотрам ходили?
Если вам показывают квартиру без договора между вами и агентом (посмотровки), то не нужно изобретать велосипед и ходить по консьержам-соседям выпытывать информацию. Просто протягиваете хозяину визитку и говорите "готов купить по вашей цене без агентских". Все.
Далее два варианта. Либо вам откажут, потому что это эксклюзив, якобы бесплатный для хозяева, но есть договор, который не позволяет ему вам продать без агента. Либо вы правы и агенты идиоты.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:35
kingkongovets написав:
а если хватает денег только на говно
не всі ж народились в столиці, провели дитинство на Лісовому масиві і закінчили Ірпінську податкову академію! Не всі змогли продерибанити державну власність!
Дай бог, щоб пересічному вистачило коштів на "г***о" в Києві.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:36
airmax78 написав:
Это, видимо, они уже сильно упали по цене + вы же там, вроде, двор от машин хотели закрыть. Ну, слава Богу - лед тронулся.
по 25 там на со старта паркоместа были - точно помню, мой приятель там купил 2 и очень радовался сначала
но там паркинг реально неудобный
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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