RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6280628162826283>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 100
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
5%
5
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:37

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Себестоимость паркинга - очень большая. И он с трудом окупается. ..

какая? какое идет удорожание стоимости дома в % за счет паркинга?
если паркинг сделать не на 120, а на 300 мест, например, на что это повлияет глобально в пожаротушении и водоотводе?

Тут слово строителям, но, на мой дилетантский взгляд, это может очень сильно повлиять - фактически в 2 раза больший паркинг. Я не думаю, что, например в РТ, Чикаге или в А52 такие маленькие паркинги сделали из-за лени или чтобы будущие покупатели мучались.
airmax78
 
Повідомлень: 37399
З нами з: 25.10.12
Подякував: 904 раз.
Подякували: 4486 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Господа, в догонку о риелторах, кто подскажет, какая сейчас актуальная коммиссия на рынке вторички? Я так понимаю, 2-5%? Ниже 2% бывает? Это к тому, что с рылами тоже можно и нужно торговаться
Sidus
 
Повідомлень: 547
З нами з: 17.09.14
Подякував: 28 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:39

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
.. Ну, слава Богу - лед тронулся.

вот вам и ответ - цена упала, все раскупили. Так было бы всюду, если бы не лупили 300-600Кгрн за 10м2 . Притом, там , так понял был не подземный паркинг со всеми дорогими заманухами

Я уверен, что дораспродавали ниже себестоимости - уже просто чтобы хоть что-то вытянуть. Всюду так не получится - пример паркинга в Голосухе - плохой пример для всех застройщиков. Посмотрим как похожий паркинг будет распродаваться в КТ.
airmax78
 
Повідомлень: 37399
З нами з: 25.10.12
Подякував: 904 раз.
Подякували: 4486 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:39

  Sidus написав:Господа, в догонку о риелторах, кто подскажет, какая сейчас актуальная коммиссия на рынке вторички? Я так понимаю, 2-5%? Ниже 2% бывает? Это к тому, что с рылами тоже можно и нужно торговаться

3-5%.

Без рилів в Києві - Ви навряд що зможете купити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21807
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1287 раз.
Подякували: 2245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:40

  kingkongovets написав:метро решает

Ккц, визначся, що важливіше для покупця - наявність метро за 500 м чи новобудність в Єпенях. Візьми мікрокалькулятор і порахуй вартість м2 готового новобуду в Єпенях, у "версалях", і м2 радянської забудови на м.Святошино чи м. Академмістечко.
Ти будеш неприємно здивований.

Да, я розумію, що арифметика для тебе - важка наука. Попроси кого з друзів, най порахує на мікрокалькуляторі.

Так де порожні радянські неаварійні будинки, мешканці яких кинули їх і втекли на ПОХ???
Ти хоч один приклад наведеш?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21807
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1287 раз.
Подякували: 2245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:40

  airmax78 написав:..
Тут слово строителям, но, на мой дилетантский взгляд, это может очень сильно повлиять - фактически в 2 раза больший паркинг. Я не думаю, что, например в РТ, Чикаге или в А52 такие маленькие паркинги сделали из-за лени или чтобы будущие покупатели мучались.

а НЕ жильцам можно брать в таких местах паркинги?
это же лучший в мире бизнес- пользоваться искусственным дефицитом
sequence
 
Повідомлень: 4456
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1038 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:42

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Тут слово строителям, но, на мой дилетантский взгляд, это может очень сильно повлиять - фактически в 2 раза больший паркинг. Я не думаю, что, например в РТ, Чикаге или в А52 такие маленькие паркинги сделали из-за лени или чтобы будущие покупатели мучались.

а НЕ жильцам можно брать в таких местах паркинги?
это же лучший в мире бизнес- пользоваться искусственным дефицитом


вы в центре вообще бываете?
практически на любом паркинге всегда висит табличка "есть свободные места" и их арендовать могут все желающие - эта тема тут возникает столь же регулярно, как и рефлексия по поводу риэлторов и год назад мы все это подробно обсудили с ценами и подсчетами рентабельности, тогда как раз интергал только начал продавать паркинги на ямской и я всерьез раздумывал туда вложиться

зы: моя знакомая сдает паркоместо операторам мобильной связи под их оборудование в парковых озерах за 2000 грн, грит хочу поднять до 300$ но боюсь шо съедут, хотя свободных мест больше нет
вывод - в центре пока не так остро стоит вопрос с парковкой, как в плотно застроенных гетто
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8294
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 1586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:49

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Это, видимо, они уже сильно упали по цене + вы же там, вроде, двор от машин хотели закрыть. Ну, слава Богу - лед тронулся.


по 25 там на со старта паркоместа были - точно помню, мой приятель там купил 2 и очень радовался сначала
но там паркинг реально неудобный

Если въехать с непривычки на 9й этаж, то уже на 4-5м начинает кружиться голова + надо быть внимательным на выезде/въезде на каждый уровень, чтобы не столкнуться с выезжающим/въезжающим автомобилем. Лучше бы, конечно, эстакаду на въезд и эстакаду на выезд разнесли по разным концам паркинга.
airmax78
 
Повідомлень: 37399
З нами з: 25.10.12
Подякував: 904 раз.
Подякували: 4486 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:49

  kingkongovets написав:..
практически на любом паркинге всегда висит табличка "есть свободные места" ..

арендовать то понятно. I meant, купить на этапе застройки в дефицитном месте, затем, после сдачи продать остро нуждающимся.
себе у себя в ЖК я пока купить нифига не могу. Не продаются, только аренда - вот вам и "есть свободные места"
sequence
 
Повідомлень: 4456
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1038 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:52

  kingkongovets написав:..
вывод - в центре пока не так остро стоит вопрос с парковкой, как в плотно застроенных гетто

над этим стоит задуматься - но стоит вопрос, продается ли паркинг, кажем на ПОХе отдельно от хаты. Вот как-то в жилье там вкладыватья нет ни малейшего..
sequence
 
Повідомлень: 4456
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1038 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6280628162826283>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sidus і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19707 3348008
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 02:09
rjkz
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 235049
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20726
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9219)
20.01.2021 12:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.