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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 січ, 2021 12:37
sequence написав: airmax78 написав:
.. Себестоимость паркинга - очень большая. И он с трудом окупается. ..
какая? какое идет удорожание стоимости дома в % за счет паркинга?
если паркинг сделать не на 120, а на 300 мест, например, на что это повлияет глобально в пожаротушении и водоотводе?
Тут слово строителям, но, на мой дилетантский взгляд, это может очень сильно повлиять - фактически в 2 раза больший паркинг. Я не думаю, что, например в РТ, Чикаге или в А52 такие маленькие паркинги сделали из-за лени или чтобы будущие покупатели мучались.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:38
Господа, в догонку о риелторах, кто подскажет, какая сейчас актуальная коммиссия на рынке вторички? Я так понимаю, 2-5%? Ниже 2% бывает? Это к тому, что с рылами тоже можно и нужно торговаться
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Sidus
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:39
sequence написав: airmax78 написав:
..
.. Ну, слава Богу - лед тронулся.
вот вам и ответ - цена упала, все раскупили. Так было бы всюду, если бы не лупили 300-600Кгрн за 10м2 . Притом, там , так понял был не подземный паркинг со всеми дорогими заманухами
Я уверен, что дораспродавали ниже себестоимости - уже просто чтобы хоть что-то вытянуть. Всюду так не получится - пример паркинга в Голосухе - плохой пример для всех застройщиков. Посмотрим как похожий паркинг будет распродаваться в КТ.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:39
Sidus написав:
Господа, в догонку о риелторах, кто подскажет, какая сейчас актуальная коммиссия на рынке вторички? Я так понимаю, 2-5%? Ниже 2% бывает? Это к тому, что с рылами тоже можно и нужно торговаться
3-5%.
Без рилів в Києві - Ви навряд що зможете купити.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:40
kingkongovets написав:
метро решает
Ккц, визначся, що важливіше для покупця - наявність метро за 500 м чи новобудність в Єпенях. Візьми мікрокалькулятор і порахуй вартість м2 готового новобуду в Єпенях, у "версалях", і м2 радянської забудови на м.Святошино чи м. Академмістечко.
Ти будеш неприємно здивований.
Да, я розумію, що арифметика для тебе - важка наука. Попроси кого з друзів, най порахує на мікрокалькуляторі.
Так де порожні радянські неаварійні будинки, мешканці яких кинули їх і втекли на ПОХ???
Ти хоч один приклад наведеш?
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:40
airmax78 написав:
..
Тут слово строителям, но, на мой дилетантский взгляд, это может очень сильно повлиять - фактически в 2 раза больший паркинг. Я не думаю, что, например в РТ, Чикаге или в А52 такие маленькие паркинги сделали из-за лени или чтобы будущие покупатели мучались.
а НЕ жильцам можно брать в таких местах паркинги?
это же лучший в мире бизнес- пользоваться искусственным дефицитом
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:42
sequence написав: airmax78 написав:
..
Тут слово строителям, но, на мой дилетантский взгляд, это может очень сильно повлиять - фактически в 2 раза больший паркинг. Я не думаю, что, например в РТ, Чикаге или в А52 такие маленькие паркинги сделали из-за лени или чтобы будущие покупатели мучались.
а НЕ жильцам можно брать в таких местах паркинги?
это же лучший в мире бизнес- пользоваться искусственным дефицитом
вы в центре вообще бываете?
практически на любом паркинге всегда висит табличка "есть свободные места" и их арендовать могут все желающие - эта тема тут возникает столь же регулярно, как и рефлексия по поводу риэлторов и год назад мы все это подробно обсудили с ценами и подсчетами рентабельности, тогда как раз интергал только начал продавать паркинги на ямской и я всерьез раздумывал туда вложиться
зы: моя знакомая сдает паркоместо операторам мобильной связи под их оборудование в парковых озерах за 2000 грн, грит хочу поднять до 300$ но боюсь шо съедут, хотя свободных мест больше нет
вывод - в центре пока не так остро стоит вопрос с парковкой, как в плотно застроенных гетто
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:49
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Это, видимо, они уже сильно упали по цене + вы же там, вроде, двор от машин хотели закрыть. Ну, слава Богу - лед тронулся.
по 25 там на со старта паркоместа были - точно помню, мой приятель там купил 2 и очень радовался сначала
но там паркинг реально неудобный
Если въехать с непривычки на 9й этаж, то уже на 4-5м начинает кружиться голова + надо быть внимательным на выезде/въезде на каждый уровень, чтобы не столкнуться с выезжающим/въезжающим автомобилем. Лучше бы, конечно, эстакаду на въезд и эстакаду на выезд разнесли по разным концам паркинга.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:49
kingkongovets написав:
..
практически на любом паркинге всегда висит табличка "есть свободные места" ..
арендовать то понятно. I meant, купить на этапе застройки в дефицитном месте, затем, после сдачи продать остро нуждающимся.
себе у себя в ЖК я пока купить нифига не могу. Не продаются, только аренда - вот вам и "есть свободные места"
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:52
kingkongovets написав:
..
вывод - в центре пока не так остро стоит вопрос с парковкой, как в плотно застроенных гетто
над этим стоит задуматься - но стоит вопрос, продается ли паркинг, кажем на ПОХе отдельно от хаты. Вот как-то в жилье там вкладыватья нет ни малейшего..
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