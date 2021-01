Додано: Сер 20 січ, 2021 12:42

sequence написав: airmax78 написав: ..

Тут слово строителям, но, на мой дилетантский взгляд, это может очень сильно повлиять - фактически в 2 раза больший паркинг. Я не думаю, что, например в РТ, Чикаге или в А52 такие маленькие паркинги сделали из-за лени или чтобы будущие покупатели мучались. ..Тут слово строителям, но, на мой дилетантский взгляд, это может очень сильно повлиять - фактически в 2 раза больший паркинг. Я не думаю, что, например в РТ, Чикаге или в А52 такие маленькие паркинги сделали из-за лени или чтобы будущие покупатели мучались.

а НЕ жильцам можно брать в таких местах паркинги?

это же лучший в мире бизнес- пользоваться искусственным дефицитом а НЕ жильцам можно брать в таких местах паркинги?это же лучший в мире бизнес- пользоваться искусственным дефицитом



вы в центре вообще бываете?

практически на любом паркинге всегда висит табличка "есть свободные места" и их арендовать могут все желающие - эта тема тут возникает столь же регулярно, как и рефлексия по поводу риэлторов и год назад мы все это подробно обсудили с ценами и подсчетами рентабельности, тогда как раз интергал только начал продавать паркинги на ямской и я всерьез раздумывал туда вложиться



зы: моя знакомая сдает паркоместо операторам мобильной связи под их оборудование в парковых озерах за 2000 грн, грит хочу поднять до 300$ но боюсь шо съедут, хотя свободных мест больше нет

вывод - в центре пока не так остро стоит вопрос с парковкой, как в плотно застроенных гетто вы в центре вообще бываете?практически на любом паркинге всегда висит табличка "есть свободные места" и их арендовать могут все желающие - эта тема тут возникает столь же регулярно, как и рефлексия по поводу риэлторов и год назад мы все это подробно обсудили с ценами и подсчетами рентабельности, тогда как раз интергал только начал продавать паркинги на ямской и я всерьез раздумывал туда вложитьсязы: моя знакомая сдает паркоместо операторам мобильной связи под их оборудование в парковых озерах за 2000 грн, грит хочу поднять до 300$ но боюсь шо съедут, хотя свободных мест больше нетвывод - в центре пока не так остро стоит вопрос с парковкой, как в плотно застроенных гетто

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.