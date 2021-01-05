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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6280628162826283

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 100
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
5%
5
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:54

  Первый написав:Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(


а що там нового по цій темі
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:55

  sequence написав: над этим стоит задуматься - но стоит вопрос, продается ли паркинг, кажем на ПОХе отдельно от хаты. Вот как-то в жилье там вкладыватья нет ни малейшего..


все прекрасно продается
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:00

  Frant написав:
  Sidus написав:Господа, в догонку о риелторах, кто подскажет, какая сейчас актуальная коммиссия на рынке вторички? Я так понимаю, 2-5%? Ниже 2% бывает? Это к тому, что с рылами тоже можно и нужно торговаться

3-5%.

Без рилів в Києві - Ви навряд що зможете купити.

Это просто дохрена, если честно ))
А если пишут, без комиссии, сколько они берут с собственника? Столько же?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:01

  baraka написав:
  Vlad442 написав:
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Влад, не парьте мозги. Это договор между пользователем и ОЛХ.

Любой, кто открывает сайт ОЛХ это пользователь и попадает под запрет "воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе" данных с сайта.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:01

  trololo написав:
  Первый написав:Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(


а що там нового по цій темі


А шо там за холивар? Никто ж не требует в ОП справку о доходах, но есть нюанс - банк, через который оплачивается первичка, скорее всего потребует справочку, откуда взялась кубышка вечнозеленых
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:03

  Sidus написав:А шо там за холивар? Никто ж не требует в ОП справку о доходах, но есть нюанс - банк, через который оплачивается первичка, скорее всего потребует справочку, откуда взялась кубышка вечнозеленых


на этапе пополнения счета или на этапе отправки-приема платежа?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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