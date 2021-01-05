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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 січ, 2021 12:54
Первый написав:
Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(
а що там нового по цій темі
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:55
sequence написав:
над этим стоит задуматься - но стоит вопрос, продается ли паркинг, кажем на ПОХе отдельно от хаты. Вот как-то в жилье там вкладыватья нет ни малейшего..
все прекрасно продается
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Додано: Сер 20 січ, 2021 13:00
Frant написав: Sidus написав:
Господа, в догонку о риелторах, кто подскажет, какая сейчас актуальная коммиссия на рынке вторички? Я так понимаю, 2-5%? Ниже 2% бывает? Это к тому, что с рылами тоже можно и нужно торговаться
3-5%.
Без рилів в Києві - Ви навряд що зможете купити.
Это просто дохрена, если честно ))
А если пишут, без комиссии, сколько они берут с собственника? Столько же?
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Додано: Сер 20 січ, 2021 13:01
baraka написав: Vlad442 написав:
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Додано: Сер 20 січ, 2021 13:01
trololo написав: Первый написав:
Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(
а що там нового по цій темі
А шо там за холивар? Никто ж не требует в ОП справку о доходах, но есть нюанс - банк, через который оплачивается первичка, скорее всего потребует справочку, откуда взялась кубышка вечнозеленых
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Додано: Сер 20 січ, 2021 13:03
Sidus написав:
А шо там за холивар? Никто ж не требует в ОП справку о доходах, но есть нюанс - банк, через который оплачивается первичка, скорее всего потребует справочку, откуда взялась кубышка вечнозеленых
на этапе пополнения счета или на этапе отправки-приема платежа?
главное оружие рашистов - ложь
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