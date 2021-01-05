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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:32
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Это, видимо, они уже сильно упали по цене + вы же там, вроде, двор от машин хотели закрыть. Ну, слава Богу - лед тронулся.
по 25 там на со старта паркоместа были - точно помню, мой приятель там купил 2 и очень радовался сначала
но там паркинг реально неудобный
последние продавали по 3000 долларов на 8 и 9 єтажах
я не успел взять
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Додано: Сер 20 січ, 2021 13:39
Унуноктий написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
Это, видимо, они уже сильно упали по цене + вы же там, вроде, двор от машин хотели закрыть. Ну, слава Богу - лед тронулся.
по 25 там на со старта паркоместа были - точно помню, мой приятель там купил 2 и очень радовался сначала
но там паркинг реально неудобный
последние продавали по 3000 долларов на 8 и 9 єтажах
я не успел взять
Офигеть... просто даром отдавали. Очень плохой пример для застройщиков. Теперь трижды подумают: а нужно ли вообще паркинг строить?
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Додано: Сер 20 січ, 2021 13:40
trololo написав: Sidus написав:
А шо там за холивар? Никто ж не требует в ОП справку о доходах, но есть нюанс - банк, через который оплачивается первичка, скорее всего потребует справочку, откуда взялась кубышка вечнозеленых
на этапе пополнения счета или на этапе отправки-приема платежа?
Как правило сейчас банки спрашивают откуда, если приносишь в кассу сумму, больше некоторой граничной (в привате пару лет назад это было 300к грн, сейчас не знаю). Также могут спросить, если снимаешь деньги со счета.
Но решается это дроблением суммы или предоставлением источника денег
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Додано: Сер 20 січ, 2021 13:40
airmax78 написав:
Офигеть... просто даром отдавали. Очень плохой пример для застройщиков. Теперь трижды подумают: а нужно ли вообще паркинг строить?
уже давно подумали и сделали выводы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 13:43
airmax78 написав: Унуноктий написав: kingkongovets написав:
по 25 там на со старта паркоместа были - точно помню, мой приятель там купил 2 и очень радовался сначала
но там паркинг реально неудобный
последние продавали по 3000 долларов на 8 и 9 єтажах
я не успел взять
Офигеть... просто даром отдавали. Очень плохой пример для застройщиков. Теперь трижды подумают: а нужно ли вообще паркинг строить?
Твоя подружка Катя взяла два и сейчас сдаёт по 1000 грн в месяц.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 13:45
Vlad442 написав: Sidus написав:
Господа, в догонку о риелторах, кто подскажет, какая сейчас актуальная коммиссия на рынке вторички? Я так понимаю, 2-5%? Ниже 2% бывает? Это к тому, что с рылами тоже можно и нужно торговаться
Второй пример. Человек начал продавать по некоторой цене, скажем 80. Я видел его вариант, но цена была космос. Полгода не мог продать и сдался агентам на эксклюзив. Они с него выдавили (они умеют) цену 60, которая была уже вполне приемлемая. У меня остался его телефон (коллекционируйте телефоны тех, кто продает сам по космическим ценам - со временем часть из них созревает) я позвонил и сказал что беру, но пусть со своими агентами разбирается сам. Торгуется, платит, ждет окончания эксклюзива. Он взял задаток и, когда закончился эксклюзив, оформили.
Полезный опыт, спасибо.
А долго пришлось ждать окончания эксклюзива? Я не думаю, что их на 3 месяца подписывают, скорее год?
И что было бы, если бы пришел от риелтора покупатель, который бы больше предложил, пока вы ждали?
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Sidus
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Додано: Сер 20 січ, 2021 13:50
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Офигеть... просто даром отдавали. Очень плохой пример для застройщиков. Теперь трижды подумают: а нужно ли вообще паркинг строить?
уже давно подумали и сделали выводы
паркінги не потрібні в цьому місті, факт!
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Додано: Сер 20 січ, 2021 13:51
Унуноктий написав:
..
Твоя подружка Катя взяла два и сейчас сдаёт по 1000 грн в месяц.
через семь лет полностью окупится вообще без всякой хоботни. Еще и подорожает за это время.
и никакой возни тебе с ремонтами, соседями, потопами, пожарами, кранами и т.д. Просто деньги на карточку капают и все
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Додано: Сер 20 січ, 2021 13:53
Vlad442 написав:
Первый написал про то, что значительная часть покупателей новостроев не входит в статистику, на которую вы опираетесь. Излишне прямолинейная интерпретация любой статистики ведет к ошибкам.
Излишней прямолинейностью было бы говорить, что цены на недвижимость меняются строго так же, как и зарплаты пересичных. Я же отмечаю, что между явлениями есть корреляция, задающая направление движения
Vlad442 написав:
По поводу "электронная информация защищается не юридическими предостережениями" очень насмешили. Авторское право защищено законом. Даже в вашем примере Гугл защищает информацию технически, а если кто-то взломает или сотрудник украдет, то он попадет в тюрьму. Если бы это не было, все базы Гугла продавались бы на любом базаре.
Ухахаха. И много человек отправилось в тюрьму за кражу данных миллионов пользователей ФБ? Ни одного! А вот по репутации ФБ это ударило
Vlad442 написав:
Почему ОЛХ не давит тех, кто ворует у них информацию? Потому что это слон и моська. Овчинка выделки не стоит, поэтому и смотрят сквозь пальцы. Как только пиратский сайт раскрутится настолько, что будет представлять интерес, его так прижмут, что владелец будет рад продать за 1 гривну.
В борьбе технологии против регуляции всегда победит первая. На практике все происходит по принципу "если мы не можем победить проституцию, то должны ее возглавить"
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 20 січ, 2021 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 13:54
sequence написав: Унуноктий написав:
..
Твоя подружка Катя взяла два и сейчас сдаёт по 1000 грн в месяц.
через семь лет полностью окупится вообще без всякой хоботни. Еще и подорожает за это время.
и никакой возни тебе с ремонтами, соседями, потопами, пожарами, кранами и т.д. Просто деньги на карточку капают и все
Проблема в том, сколько нужно таких паркингов, чтобы нормально зарабатывать? Десятки...не стоит оно тех хлопот
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Sidus
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