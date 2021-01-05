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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6283628462856286>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 100
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
5%
5
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:58

  airmax78 написав:У обывателя скоро будет ипотечка и ему больше не придется ждать смерти бабушки или ускорять ее уход. Гуманисты - ждем доступную ипотеку.
P.S. Сегодня в воздухе пахнет весной. Несмотря на -11.


"Двухлетки" уже по 12% годовых. Но ты продолжай мечтать, это не вредно :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Полезный опыт, спасибо.
А долго пришлось ждать окончания эксклюзива? Я не думаю, что их на 3 месяца подписывают, скорее год?
И что было бы, если бы пришел от риелтора покупатель, который бы больше предложил, пока вы ждали?

Нет, не долго. Если бы долго я бы задаток не давал, а вернулся к разговору ближе к истечению срока.

Условием было вернуть цену к той, по которой был подписан эксклюзив чтобы продавец настоял, чтобы его квартира в рекламе стоила эти, скажем, 80. Чтобы не показывал меньше чем за 80. Понимаю, что последнее условие я не мог проконтролировать, но, если бы он его нарушил и продал бы за 65, то он бы поделился со мной, вернув двойной задаток, что тоже меня устроило бы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Первый написав:
Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(

Привед зРадіо:-)


Это неважно - все равно конечным потребителем выступает обыватель, 80% доходов которого формирует зарплата. Купили ли вы дериватив на квартиру, чтобы по завершению строительства сделать ремонт и сдавать ее какому-нибудь работяге, либо чтобы продать готовую квартиру молодой семье офисного планктона, получивших в наследство от умершей бабушки хрущевку в качестве стартового капитала... Разницы нет - завершает value chain все равно массовый потребитель. Так работает экономика, жаль, что вы этого не понимаете. Даже олигархам создают капиталы пересичные, а не зажиточные. Что уже говорить о местечковых бетоно-барыгах...


Правду кажуть, не має аргументів - пиши багато тексту і образ.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:05

  Sidus написав:..
Проблема в том, сколько нужно таких паркингов, чтобы нормально зарабатывать? Десятки...не стоит оно тех хлопот

спорный вопрос - хлопоты то какие? Изредка искать арендатора? Арендные места в загруженых местах часто "по наследству, знакомству" передаются - для таких же нуждающихся.
Но не любой район города, бесспорно.
Только что глянул ОЛХ (я не спец, попробуйте сами) - очень мало предложений продажи/аренды паркомест. Так понимаю, до ОЛХ дело не доходит - достаточно кинуть клич в домовую группу вайбера и вопрос, полагаю, решается. Могу ошибаться.
короче, это нормальная тема (не хуже и не лучше прочих)в правильном месте брать паркоместо
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:09

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:последние продавали по 3000 долларов на 8 и 9 єтажах
я не успел взять

Офигеть... просто даром отдавали. Очень плохой пример для застройщиков. Теперь трижды подумают: а нужно ли вообще паркинг строить?

Твоя подружка Катя взяла два и сейчас сдаёт по 1000 грн в месяц.

Хорошая покупка. Катя - молодец. Знать бы еще кто такая Катя.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:10

  sequence написав:
  Sidus написав:..
Проблема в том, сколько нужно таких паркингов, чтобы нормально зарабатывать? Десятки...не стоит оно тех хлопот

спорный вопрос - хлопоты то какие? Изредка искать арендатора? Арендные места в загруженых местах часто "по наследству, знакомству" передаются - для таких же нуждающихся.
Но не любой район города, бесспорно.
Только что глянул ОЛХ (я не спец, попробуйте сами) - очень мало предложений продажи/аренды паркомест. Так понимаю, до ОЛХ дело не доходит - достаточно кинуть клич в домовую группу вайбера и вопрос, полагаю, решается. Могу ошибаться.
короче, это нормальная тема (не хуже и не лучше прочих)в правильном месте брать паркоместо

Хлопот - никаких. Сдаю машиноместо в Одессе уже 10 лет. За это время ни разу не видел арендаторов в живую. Ни разу, ни одного. Это просто мечта.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:11

  sequence написав:
  Sidus написав:..
Проблема в том, сколько нужно таких паркингов, чтобы нормально зарабатывать? Десятки...не стоит оно тех хлопот

спорный вопрос - хлопоты то какие? Изредка искать арендатора? Арендные места в загруженых местах часто "по наследству, знакомству" передаются - для таких же нуждающихся.
Но не любой район города, бесспорно.
Только что глянул ОЛХ (я не спец, попробуйте сами) - очень мало предложений продажи/аренды паркомест. Так понимаю, до ОЛХ дело не доходит - достаточно кинуть клич в домовую группу вайбера и вопрос, полагаю, решается. Могу ошибаться.
короче, это нормальная тема (не хуже и не лучше прочих)в правильном месте брать паркоместо


У мене є пояснення олх.

ЦА шукає паркомісце в конкретному паркінгу і питає у конкретного охоронця. Сенсу у розміщенні на олх рівно 0.
Максимум в мопі повісити оголошення.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:12

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:По поводу "электронная информация защищается не юридическими предостережениями" очень насмешили. Авторское право защищено законом. Даже в вашем примере Гугл защищает информацию технически, а если кто-то взломает или сотрудник украдет, то он попадет в тюрьму. Если бы это не было, все базы Гугла продавались бы на любом базаре.


Ухахаха. И много человек отправилось в тюрьму за кражу данных миллионов пользователей ФБ? Ни одного! А вот по репутации ФБ это ударило

Если бы не было работающих законов об авторском праве, не было бы вообще ФБ.
Кошелек в вашем кармане защищен не силой вашего тела, а, в первую очередь, законом. Не было бы законов и полиции, не было бы смысла носить с собой деньги.
Отдельные исключения, что кто-то украл и не сел, не отменяют правило.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 20 січ, 2021 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:12

  zРадио написав:
  airmax78 написав:У обывателя скоро будет ипотечка и ему больше не придется ждать смерти бабушки или ускорять ее уход. Гуманисты - ждем доступную ипотеку.
P.S. Сегодня в воздухе пахнет весной. Несмотря на -11.


"Двухлетки" уже по 12% годовых. Но ты продолжай мечтать, это не вредно :mrgreen:

Нормально все будет. По сусекам поскребут. Чего не наскребут - нарисуют.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:14

  Первый написав:
  sequence написав:
  Sidus написав:..
Проблема в том, сколько нужно таких паркингов, чтобы нормально зарабатывать? Десятки...не стоит оно тех хлопот

спорный вопрос - хлопоты то какие? Изредка искать арендатора? Арендные места в загруженых местах часто "по наследству, знакомству" передаются - для таких же нуждающихся.
Но не любой район города, бесспорно.
Только что глянул ОЛХ (я не спец, попробуйте сами) - очень мало предложений продажи/аренды паркомест. Так понимаю, до ОЛХ дело не доходит - достаточно кинуть клич в домовую группу вайбера и вопрос, полагаю, решается. Могу ошибаться.
короче, это нормальная тема (не хуже и не лучше прочих)в правильном месте брать паркоместо


У мене є пояснення олх.

ЦА шукає паркомісце в конкретному паркінгу і питає у конкретного охоронця. Сенсу у розміщенні на олх рівно 0.
Максимум в мопі повісити оголошення.

Я всегда сдавал через ОЛХ. В отдельно стоящем по-другому никак. В "подземном" - тоже тяжело особенно пока дом не заселился полностью. Охранники в паркингах - мутный народ. Все норовят сами заработать. Поэтому, если нормального управления паркингом нет, то им выгодно чтобы твое машиноместо пустовало.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 20 січ, 2021 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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