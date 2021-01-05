|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:58
airmax78 написав:
У обывателя скоро будет ипотечка и ему больше не придется ждать смерти бабушки или ускорять ее уход. Гуманисты - ждем доступную ипотеку.
P.S. Сегодня в воздухе пахнет весной. Несмотря на -11.
"Двухлетки" уже по 12% годовых. Но ты продолжай мечтать, это не вредно
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 9104
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1774 раз.
- Подякували: 3970 раз.
-
- Профіль
-
14
6
3
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:03
Sidus написав:
Полезный опыт, спасибо.
А долго пришлось ждать окончания эксклюзива? Я не думаю, что их на 3 месяца подписывают, скорее год?
И что было бы, если бы пришел от риелтора покупатель, который бы больше предложил, пока вы ждали?
Нет, не долго. Если бы долго я бы задаток не давал, а вернулся к разговору ближе к истечению срока.
Условием было вернуть цену к той, по которой был подписан эксклюзив чтобы продавец настоял, чтобы его квартира в рекламе стоила эти, скажем, 80. Чтобы не показывал меньше чем за 80. Понимаю, что последнее условие я не мог проконтролировать, но, если бы он его нарушил и продал бы за 65, то он бы поделился со мной, вернув двойной задаток, что тоже меня устроило бы.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7709
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:04
zРадио написав: Первый написав:
Зи. З огляду на холівар в каналах новобудов, права над котлованами в основному купляють люди без офіційних доходів:-(
Привед зРадіо:-)
Это неважно - все равно конечным потребителем выступает обыватель, 80% доходов которого формирует зарплата. Купили ли вы дериватив на квартиру, чтобы по завершению строительства сделать ремонт и сдавать ее какому-нибудь работяге, либо чтобы продать готовую квартиру молодой семье офисного планктона, получивших в наследство от умершей бабушки хрущевку в качестве стартового капитала... Разницы нет - завершает value chain все равно массовый потребитель. Так работает экономика, жаль, что вы этого не понимаете. Даже олигархам создают капиталы пересичные, а не зажиточные. Что уже говорить о местечковых бетоно-барыгах...
Правду кажуть, не має аргументів - пиши багато тексту і образ.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15732
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:05
Sidus написав:
..
Проблема в том, сколько нужно таких паркингов, чтобы нормально зарабатывать? Десятки...не стоит оно тех хлопот
спорный вопрос - хлопоты то какие? Изредка искать арендатора? Арендные места в загруженых местах часто "по наследству, знакомству" передаются - для таких же нуждающихся.
Но не любой район города, бесспорно.
Только что глянул ОЛХ (я не спец, попробуйте сами) - очень мало предложений продажи/аренды паркомест. Так понимаю, до ОЛХ дело не доходит - достаточно кинуть клич в домовую группу вайбера и вопрос, полагаю, решается. Могу ошибаться.
короче, это нормальная тема (не хуже и не лучше прочих)в правильном месте брать паркоместо
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4460
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1038 раз.
- Подякували: 1185 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:09
Унуноктий написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
последние продавали по 3000 долларов на 8 и 9 єтажах
я не успел взять
Офигеть... просто даром отдавали. Очень плохой пример для застройщиков. Теперь трижды подумают: а нужно ли вообще паркинг строить?
Твоя подружка Катя взяла два и сейчас сдаёт по 1000 грн в месяц.
Хорошая покупка. Катя - молодец. Знать бы еще кто такая Катя.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37406
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 904 раз.
- Подякували: 4486 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:10
sequence написав: Sidus написав:
..
Проблема в том, сколько нужно таких паркингов, чтобы нормально зарабатывать? Десятки...не стоит оно тех хлопот
спорный вопрос - хлопоты то какие? Изредка искать арендатора? Арендные места в загруженых местах часто "по наследству, знакомству" передаются - для таких же нуждающихся.
Но не любой район города, бесспорно.
Только что глянул ОЛХ (я не спец, попробуйте сами) - очень мало предложений продажи/аренды паркомест. Так понимаю, до ОЛХ дело не доходит - достаточно кинуть клич в домовую группу вайбера и вопрос, полагаю, решается. Могу ошибаться.
короче, это нормальная тема (не хуже и не лучше прочих)в правильном месте брать паркоместо
Хлопот - никаких. Сдаю машиноместо в Одессе уже 10 лет. За это время ни разу не видел арендаторов в живую. Ни разу, ни одного. Это просто мечта.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37406
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 904 раз.
- Подякували: 4486 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:11
sequence написав: Sidus написав:
..
Проблема в том, сколько нужно таких паркингов, чтобы нормально зарабатывать? Десятки...не стоит оно тех хлопот
спорный вопрос - хлопоты то какие? Изредка искать арендатора? Арендные места в загруженых местах часто "по наследству, знакомству" передаются - для таких же нуждающихся.
Но не любой район города, бесспорно.
Только что глянул ОЛХ (я не спец, попробуйте сами) - очень мало предложений продажи/аренды паркомест. Так понимаю, до ОЛХ дело не доходит - достаточно кинуть клич в домовую группу вайбера и вопрос, полагаю, решается. Могу ошибаться.
короче, это нормальная тема (не хуже и не лучше прочих)в правильном месте брать паркоместо
У мене є пояснення олх.
ЦА шукає паркомісце в конкретному паркінгу і питає у конкретного охоронця. Сенсу у розміщенні на олх рівно 0.
Максимум в мопі повісити оголошення.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15732
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:12
zРадио написав: Vlad442 написав:
По поводу "электронная информация защищается не юридическими предостережениями" очень насмешили. Авторское право защищено законом. Даже в вашем примере Гугл защищает информацию технически, а если кто-то взломает или сотрудник украдет, то он попадет в тюрьму. Если бы это не было, все базы Гугла продавались бы на любом базаре.
Ухахаха. И много человек отправилось в тюрьму за кражу данных миллионов пользователей ФБ? Ни одного! А вот по репутации ФБ это ударило
Если бы не было работающих законов об авторском праве, не было бы вообще ФБ.
Кошелек в вашем кармане защищен не силой вашего тела, а, в первую очередь, законом. Не было бы законов и полиции, не было бы смысла носить с собой деньги.
Отдельные исключения, что кто-то украл и не сел, не отменяют правило.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Сер 20 січ, 2021 14:12, всього редагувалось 1 раз.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7709
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:12
zРадио написав: airmax78 написав:
У обывателя скоро будет ипотечка и ему больше не придется ждать смерти бабушки или ускорять ее уход. Гуманисты - ждем доступную ипотеку.
P.S. Сегодня в воздухе пахнет весной. Несмотря на -11.
"Двухлетки" уже по 12% годовых. Но ты продолжай мечтать, это не вредно
Нормально все будет. По сусекам поскребут. Чего не наскребут - нарисуют.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37406
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 904 раз.
- Подякували: 4486 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:14
Первый написав: sequence написав: Sidus написав:
..
Проблема в том, сколько нужно таких паркингов, чтобы нормально зарабатывать? Десятки...не стоит оно тех хлопот
спорный вопрос - хлопоты то какие? Изредка искать арендатора? Арендные места в загруженых местах часто "по наследству, знакомству" передаются - для таких же нуждающихся.
Но не любой район города, бесспорно.
Только что глянул ОЛХ (я не спец, попробуйте сами) - очень мало предложений продажи/аренды паркомест. Так понимаю, до ОЛХ дело не доходит - достаточно кинуть клич в домовую группу вайбера и вопрос, полагаю, решается. Могу ошибаться.
короче, это нормальная тема (не хуже и не лучше прочих)в правильном месте брать паркоместо
У мене є пояснення олх.
ЦА шукає паркомісце в конкретному паркінгу і питає у конкретного охоронця. Сенсу у розміщенні на олх рівно 0.
Максимум в мопі повісити оголошення.
Я всегда сдавал через ОЛХ. В отдельно стоящем по-другому никак. В "подземном" - тоже тяжело особенно пока дом не заселился полностью. Охранники в паркингах - мутный народ. Все норовят сами заработать. Поэтому, если нормального управления паркингом нет, то им выгодно чтобы твое машиноместо пустовало.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 20 січ, 2021 14:16, всього редагувалось 1 раз.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37406
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 904 раз.
- Подякували: 4486 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19707
|3348090
|
Нед 17 січ, 2021 02:09
rjkz
|
|134
|235050
|
|
|8
|20726
|
|