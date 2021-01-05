kingkongovets написав:

вы в центре вообще бываете?практически на любом паркинге всегда висит табличка "есть свободные места" и их арендовать могут все желающие - эта тема тут возникает столь же регулярно, как и рефлексия по поводу риэлторов и год назад мы все это подробно обсудили с ценами и подсчетами рентабельности, тогда как раз интергал только начал продавать паркинги на ямской и я всерьез раздумывал туда вложитьсязы: моя знакомая сдает паркоместо операторам мобильной связи под их оборудование в парковых озерах за 2000 грн, грит хочу поднять до 300$ но боюсь шо съедут, хотя свободных мест больше нетвывод - в центре пока не так остро стоит вопрос с парковкой, как в плотно застроенных гетто