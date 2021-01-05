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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6283628462856286

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 100
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
5%
5
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:16

  Первый написав:..
ЦА шукає паркомісце в конкретному паркінгу ..

так вот я себе у себя в ЖК (точнее, по всему району) и смотрел. нема. и рядом нема. и у охранника нема.
есть в километрах трех, но это перебор - гаражи есть ближе, но не до такой степени, чтобы туда переться
а картина одна и та же каждый вечер - кто раньше встал, того и тапки. Меня это напрягает. Думаю, не тока меня
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:17

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Себестоимость паркинга - очень большая. И он с трудом окупается. ..

какая? какое идет удорожание стоимости дома в % за счет паркинга?
если паркинг сделать не на 120, а на 300 мест, например, на что это повлияет глобально в пожаротушении и водоотводе?

Тут слово строителям, но, на мой дилетантский взгляд, это может очень сильно повлиять - фактически в 2 раза больший паркинг. Я не думаю, что, например в РТ, Чикаге или в А52 такие маленькие паркинги сделали из-за лени или чтобы будущие покупатели мучались.

Их сделали под пятном застройки, хочешь больше -копай глубже, +вывози. Как вариант можно делать в стилобатах, так приглянувшемся нашим застройщикам. Но радует одно, что дворы начали закрывать. Возможно пойдём по китайскому пути, свечки 30+ в середине маленький парк для проживающих.

Без адекватного обществ транспорта и карательных полицейских операций от машин вряд ли кто откажется, тем более проживая в нынче модном зажопье
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:23

  sequence написав: а картина одна и та же каждый вечер - кто раньше встал, того и тапки. Меня это напрягает. Думаю, не тока меня


гг, на похе бои за парковку под домом - это реальный холивар, без шуток
слышал очень страшные истории
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:25

  hume написав:. Возможно пойдём по китайскому пути, свечки 30+ в середине маленький парк для проживающих.

Мда)). В Китаї 1.5 млрд населення, в Україні 32 млн.
Нафіга нам 30-поверхівки?
Хто там буде жити?

Араби з китайцями не поїджуть сюди на ЗП 300-400 дол/міс.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:25

  kingkongovets написав:
  sequence написав: а картина одна и та же каждый вечер - кто раньше встал, того и тапки. Меня это напрягает. Думаю, не тока меня


гг, на похе бои за парковку под домом - это реальный холивар, без шуток
слышал очень страшные истории

Прості люди повинні страждати.
Треба ж якось карати охлос за його бажання жити в 25-поверхівках бех дворів і парковок.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:26

  airmax78 написав:[
Офигеть... просто даром отдавали. Очень плохой пример для застройщиков. Теперь трижды подумают: а нужно ли вообще паркинг строить?

У нас такие примеры не поучительны. Галактика уже закончила такой же паркинг, кт с такими же, в файле микс будет. А в варшавском +прямым текстом мне сказали, что проблемы индейцев вождя не ипут.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:29

  Frant написав:
  hume написав:. Возможно пойдём по китайскому пути, свечки 30+ в середине маленький парк для проживающих.

Мда)). В Китаї 1.5 млрд населення, в Україні 32 млн.
Нафіга нам 30-поверхівки?
Хто там буде жити?

у России территории чай тоже не маленькие для 150 млн - и ничего, растут ввысь, как и наши.
нужно это пережить как-то - пока не вижу контр-тренда. У эконома вариантов нет вообще, как расти вверх. Наследство Бабушкина, мать его
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:30

  kingkongovets написав:вы в центре вообще бываете?
практически на любом паркинге всегда висит табличка "есть свободные места" и их арендовать могут все желающие - эта тема тут возникает столь же регулярно, как и рефлексия по поводу риэлторов и год назад мы все это подробно обсудили с ценами и подсчетами рентабельности, тогда как раз интергал только начал продавать паркинги на ямской и я всерьез раздумывал туда вложиться

зы: моя знакомая сдает паркоместо операторам мобильной связи под их оборудование в парковых озерах за 2000 грн, грит хочу поднять до 300$ но боюсь шо съедут, хотя свободных мест больше нет
вывод - в центре пока не так остро стоит вопрос с парковкой, как в плотно застроенных гетто

А чего ж ты не указываешь цены в этих паркингах со свободными местами?
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unicdima
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