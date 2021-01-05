Vlad442 написав:

Sidus написав: Господа, в догонку о риелторах, кто подскажет, какая сейчас актуальная коммиссия на рынке вторички? Я так понимаю, 2-5%? Ниже 2% бывает? Это к тому, что с рылами тоже можно и нужно торговаться Господа, в догонку о риелторах, кто подскажет, какая сейчас актуальная коммиссия на рынке вторички? Я так понимаю, 2-5%? Ниже 2% бывает? Это к тому, что с рылами тоже можно и нужно торговаться

Не нужно с ними торговаться. Точней те варианты где с ними можно торговаться не стоит покупать.Вы не понимаете смысл риелторов. Их задача окучить собственника (или найти запуганного), выдержать на эксклюзивах, выдавить низкую цену и слить при первой возможности, но без потери половины своего заработка. Им проще додавить продавца чем отдавать свое кровное. Приведу примеры чтобы понимали, как это работает.История одной покупки - люди обратились к "своему" риелтору, который выставил шаровую цену. В первый день выхода рекламы была очередь посмотреть, я был третьим, сказал что все подходит, беру, мне сказали "мы вам перезвоним". Потом перезвонили. После сделки агент обмолвилась, что согласились многие, но выбрали меня потому что я пришел без своего агента (не нужно делиться) и не торговался ни по сумме, ни по агентским. Про других агентша рассказала хозяевам, что у них цепочка и что у меня единственного деньги на руках.Второй пример. Человек начал продавать по некоторой цене, скажем 80. Я видел его вариант, но цена была космос. Полгода не мог продать и сдался агентам на эксклюзив. Они с него выдавили (они умеют) цену 60, которая была уже вполне приемлемая. У меня остался его телефон (коллекционируйте телефоны тех, кто продает сам по космическим ценам - со временем часть из них созревает) я позвонил и сказал что беру, но пусть со своими агентами разбирается сам. Торгуется, платит, ждет окончания эксклюзива. Он взял задаток и, когда закончился эксклюзив, оформили.