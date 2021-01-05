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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6284628562866287

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 100
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
5%
5
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ну що, доб"єм 10 сторінок про паркінги в темі дешевія КРЖН?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:53

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Офигеть... просто даром отдавали. Очень плохой пример для застройщиков. Теперь трижды подумают: а нужно ли вообще паркинг строить?

Твоя подружка Катя взяла два и сейчас сдаёт по 1000 грн в месяц.

Хорошая покупка. Катя - молодец. Знать бы еще кто такая Катя.

та что квартиры сдаёт и постоянно возле консьержев тусит блондинка
p/s/ давно не видел тебя возле Андроцентра. Вылечился?
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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:01

  Vlad442 написав:
  Sidus написав:Господа, в догонку о риелторах, кто подскажет, какая сейчас актуальная коммиссия на рынке вторички? Я так понимаю, 2-5%? Ниже 2% бывает? Это к тому, что с рылами тоже можно и нужно торговаться

Не нужно с ними торговаться. Точней те варианты где с ними можно торговаться не стоит покупать.
Вы не понимаете смысл риелторов. Их задача окучить собственника (или найти запуганного), выдержать на эксклюзивах, выдавить низкую цену и слить при первой возможности, но без потери половины своего заработка. Им проще додавить продавца чем отдавать свое кровное. Приведу примеры чтобы понимали, как это работает.
История одной покупки - люди обратились к "своему" риелтору, который выставил шаровую цену. В первый день выхода рекламы была очередь посмотреть, я был третьим, сказал что все подходит, беру, мне сказали "мы вам перезвоним". Потом перезвонили. После сделки агент обмолвилась, что согласились многие, но выбрали меня потому что я пришел без своего агента (не нужно делиться) и не торговался ни по сумме, ни по агентским. Про других агентша рассказала хозяевам, что у них цепочка и что у меня единственного деньги на руках.
Второй пример. Человек начал продавать по некоторой цене, скажем 80. Я видел его вариант, но цена была космос. Полгода не мог продать и сдался агентам на эксклюзив. Они с него выдавили (они умеют) цену 60, которая была уже вполне приемлемая. У меня остался его телефон (коллекционируйте телефоны тех, кто продает сам по космическим ценам - со временем часть из них созревает) я позвонил и сказал что беру, но пусть со своими агентами разбирается сам. Торгуется, платит, ждет окончания эксклюзива. Он взял задаток и, когда закончился эксклюзив, оформили.


о, а вот эти конкретные примеры намного полезнее чем ваши прошлые сообщения.
плюсанул
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:05

  flyman написав:ну що, доб"єм 10 сторінок про паркінги в темі дешевія КРЖН?

согласен, давайте перейдем на состояние ШРТ и к стоимости полуподвалов в Немишаеве, ведь это имеет самое непосредственное отношение к КРЖН
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:14

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Первый написав:..
ЦА шукає паркомісце в конкретному паркінгу ..

так вот я себе у себя в ЖК (точнее, по всему району) и смотрел. нема. и рядом нема. и у охранника нема.
есть в километрах трех, но это перебор - гаражи есть ближе, но не до такой степени, чтобы туда переться
а картина одна и та же каждый вечер - кто раньше встал, того и тапки. Меня это напрягает. Думаю, не тока меня
В центрі місця хоч відбавляй. В 150 метрах від входу в моп запаркуватися увечері можна 100%
Парко місце за 50-60 куе не потрібне, вірніше просто елемент комфорту і збереження битка.

Наявність у вільному продажі паркомісць на поху по смішній ціні, натякає на те що вільно людям паркомісця за гроші теж не потрібні.

Кмб вже хз скільки років не може до продати паркомісця на срібнокільській да і на Трої. А там тисячі людей і авто в одному будинку.

Навіть біля мордору паркінг продати не могли, переробляли під офіси і магазини:-(

Зи. Я за паркомісця. За обмеження в’їзду в центр. Будівництво робочих місць в іпенях і далеких селах.
Просто ділюся спостереженнями і власним досвідом.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:28

  Первый написав:..
Просто ділюся спостереженнями і власним досвідом.

спасибо, я все же помониторю - мне видится тема перспективной: рано или поздно, количество счастливцев с вырезанным катализатором и прочими приколами станет критическим.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:30

  airmax78 написав:Нормально все будет. По сусекам поскребут. Чего не наскребут - нарисуют.


Если будут рисовать в материальных для ипотеки объемах, то девальвация гривны утопит КРЖН глубже, чем лохо-клерки ее подтянут - обсуждали уже

  Первый написав:Правду кажуть, не має аргументів - пиши багато тексту і образ.


Вам один абзац прочитать и понять его смысл - тяжело, а лезете спорить на сложные темы... Надеюсь, инвестиционные договора без "ок" от юриста не подписываете?
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:35

  unicdima написав:
  Frant написав:
  kingkongovets написав:а если хватает денег только на говно

не всі ж народились в столиці, провели дитинство на Лісовому масиві і закінчили Ірпінську податкову академію! Не всі змогли продерибанити державну власність!

Дай бог, щоб пересічному вистачило коштів на "г***о" в Києві.

Якщо ти не вмієш красти чи брати хабарі то ти в його розумінні лох.
Тому порозумітися вам не дано.

Це мені давно відомо.
Що Києв Фейслеса-Реуса-ККЦ ніяк не перетинається з реальним Києвом, де медіанна ЗП 450 дол/міс.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:48

  Frant написав:Що Києв Фейслеса-Реуса-ККЦ ніяк не перетинається з реальним Києвом, де медіанна ЗП 450 дол/міс.


Увы, нет и 450. Средняя гросс = 620, средняя нетто = 620 * 0,805 = 500, медианная нетто = 500 * 0,74 = 370.

https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
Валютный рынок в контексте ДС
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:50

  sequence написав:
  Первый написав:..
Просто ділюся спостереженнями і власним досвідом.

спасибо, я все же помониторю - мне видится тема перспективной: рано или поздно, количество счастливцев с вырезанным катализатором и прочими приколами станет критическим.



Але це буде політичне рішенням. І буде сприйнято як багаті знущаються над бідними.

Розумію що техогляд, заборона в’їзду - це правильні речі. Не вірю в середньостроковій перспективі.
Не для того вільнолюд пригнав мільйони євро б*** без каталізатора, щоб проходити на ній техогляд.
Всім процвітання!
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