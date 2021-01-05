Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:Господа, в догонку о риелторах, кто подскажет, какая сейчас актуальная коммиссия на рынке вторички? Я так понимаю, 2-5%? Ниже 2% бывает? Это к тому, что с рылами тоже можно и нужно торговаться
Не нужно с ними торговаться. Точней те варианты где с ними можно торговаться не стоит покупать. Вы не понимаете смысл риелторов. Их задача окучить собственника (или найти запуганного), выдержать на эксклюзивах, выдавить низкую цену и слить при первой возможности, но без потери половины своего заработка. Им проще додавить продавца чем отдавать свое кровное. Приведу примеры чтобы понимали, как это работает. История одной покупки - люди обратились к "своему" риелтору, который выставил шаровую цену. В первый день выхода рекламы была очередь посмотреть, я был третьим, сказал что все подходит, беру, мне сказали "мы вам перезвоним". Потом перезвонили. После сделки агент обмолвилась, что согласились многие, но выбрали меня потому что я пришел без своего агента (не нужно делиться) и не торговался ни по сумме, ни по агентским. Про других агентша рассказала хозяевам, что у них цепочка и что у меня единственного деньги на руках. Второй пример. Человек начал продавать по некоторой цене, скажем 80. Я видел его вариант, но цена была космос. Полгода не мог продать и сдался агентам на эксклюзив. Они с него выдавили (они умеют) цену 60, которая была уже вполне приемлемая. У меня остался его телефон (коллекционируйте телефоны тех, кто продает сам по космическим ценам - со временем часть из них созревает) я позвонил и сказал что беру, но пусть со своими агентами разбирается сам. Торгуется, платит, ждет окончания эксклюзива. Он взял задаток и, когда закончился эксклюзив, оформили.
о, а вот эти конкретные примеры намного полезнее чем ваши прошлые сообщения. плюсанул
Первый написав:.. ЦА шукає паркомісце в конкретному паркінгу ..
так вот я себе у себя в ЖК (точнее, по всему району) и смотрел. нема. и рядом нема. и у охранника нема. есть в километрах трех, но это перебор - гаражи есть ближе, но не до такой степени, чтобы туда переться а картина одна и та же каждый вечер - кто раньше встал, того и тапки. Меня это напрягает. Думаю, не тока меня
В центрі місця хоч відбавляй. В 150 метрах від входу в моп запаркуватися увечері можна 100% Парко місце за 50-60 куе не потрібне, вірніше просто елемент комфорту і збереження битка.
Наявність у вільному продажі паркомісць на поху по смішній ціні, натякає на те що вільно людям паркомісця за гроші теж не потрібні.
Кмб вже хз скільки років не може до продати паркомісця на срібнокільській да і на Трої. А там тисячі людей і авто в одному будинку.
Навіть біля мордору паркінг продати не могли, переробляли під офіси і магазини:-(
Зи. Я за паркомісця. За обмеження в’їзду в центр. Будівництво робочих місць в іпенях і далеких селах. Просто ділюся спостереженнями і власним досвідом.