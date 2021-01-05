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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 січ, 2021 15:50
sequence написав: Первый написав:
..
Просто ділюся спостереженнями і власним досвідом.
спасибо, я все же помониторю - мне видится тема перспективной: рано или поздно, количество счастливцев с вырезанным катализатором и прочими приколами станет критическим.
Але це буде політичне рішенням. І буде сприйнято як багаті знущаються над бідними.
Розумію що техогляд, заборона в’їзду - це правильні речі. Не вірю в середньостроковій перспективі.
Не для того вільнолюд пригнав мільйони євро б*** без каталізатора, щоб проходити на ній техогляд.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 20 січ, 2021 16:07
zРадио написав: airmax78 написав:
Нормально все будет. По сусекам поскребут. Чего не наскребут - нарисуют.
Если будут рисовать в материальных для ипотеки объемах, то девальвация гривны утопит КРЖН глубже, чем лохо-клерки ее подтянут - обсуждали уже
Первый написав:
Правду кажуть, не має аргументів - пиши багато тексту і образ.
Вам один абзац прочитать и понять его смысл - тяжело, а лезете спорить на сложные темы... Надеюсь, инвестиционные договора без "ок" от юриста не подписываете?
«Лезете»
Юриста...
Тема дійсно складна. Деяким Форумчанам і Пересічному тяжко зрозуміти, що нерухомість в ОП купляється по білому, тому необхідно підтвердити доходи, а підтвердження не має (дивимся статистику по зп і щоденно пишемо на форумі висновок, що ніхто нічого купити не може і наводимо діаграми, графіки та цифри зп по держстату).
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 20 січ, 2021 16:19
sequence написав: flyman написав:
ну що, доб"єм 10 сторінок про паркінги в темі дешевія КРЖН?
согласен, давайте перейдем на состояние ШРТ и к стоимости полуподвалов в Немишаеве, ведь это имеет самое непосредственное отношение к КРЖН
лучшє про те як в паркомісці облаштувати собі койкомєсто з холодильником і сральніком,
буде якраз в тему КРЖН, а не КРПН (ринок паркінгової нерухомості)
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Додано: Сер 20 січ, 2021 16:42
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
У обывателя скоро будет ипотечка и ему больше не придется ждать смерти бабушки или ускорять ее уход. Гуманисты - ждем доступную ипотеку.
P.S. Сегодня в воздухе пахнет весной. Несмотря на -11.
"Двухлетки" уже по 12% годовых. Но ты продолжай мечтать, это не вредно
Нормально все будет. По сусекам поскребут. Чего не наскребут - нарисуют.
А кому нормально? Вот пойдете вы (или любой другой человек) дочке на свадьбу двушку в условной Конкордии покупать, а там бац-цена с ипотекой уже не 130 а 250. Красота!
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Додано: Сер 20 січ, 2021 16:53
sequence написав: hume написав:
.. А в варшавском +прямым текстом мне сказали, что проблемы индейцев вождя не ипут.
ну да, а че - в Варшаве все так живут, Европа, одним словом.
Названия комплексов, как я уже ранее упоминал от реальности несколько далеки. Нет, чтобы честно "Мордор", "Ородруин", "Саурон", "прибежище гномов"
элитный ЖК "Козье болото"
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Додано: Сер 20 січ, 2021 16:53
drevlyanin написав:
А кому нормально? Вот пойдете вы (или любой другой человек) дочке на свадьбу двушку в условной Конкордии покупать, а там бац-цена с ипотекой уже не 130 а 250. Красота!
а курс не ПА28 а ПА35, ляпота!
черги в ОП та банки від 3ї ночі з щогодинною перекличкою...
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Додано: Сер 20 січ, 2021 16:58
drevlyanin написав:
..
А кому нормально? Вот пойдете вы (или любой другой человек) дочке на свадьбу двушку в условной Конкордии покупать, а там бац-цена с ипотекой уже не 130 а 250. Красота!
выход только один - самому брать ипотеку.
попробуйте где-то в сша-европах купить квартиру, принеся с собой чемодан денех. Думаю, вызовут полицию
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:01
Grand Touring написав:
.. элитный ЖК "Козье болото"
или эконом ЖК "Бортническая станция аэрации", ЖК "Метро не ждите" на трое и тд
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:02
sequence написав: drevlyanin написав:
..
А кому нормально? Вот пойдете вы (или любой другой человек) дочке на свадьбу двушку в условной Конкордии покупать, а там бац-цена с ипотекой уже не 130 а 250. Красота!
выход только один - самому брать ипотеку.
попробуйте где-то в сша-европах купить квартиру, принеся с собой чемодан денех. Думаю, вызовут полицию
в США за кеш - нуль проблем, чи ти думаєш китайці як купують?
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:04
hume написав: airmax78 написав:
[
Офигеть... просто даром отдавали. Очень плохой пример для застройщиков. Теперь трижды подумают: а нужно ли вообще паркинг строить?
У нас такие примеры не поучительны. Галактика уже закончила такой же паркинг, кт с такими же, в файле микс будет. А в варшавском +прямым текстом мне сказали, что проблемы индейцев вождя не ипут
.
Вот - молодцы. Сразу видно - учатся на чужих ошибках.
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