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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 62856286628762886289>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 100
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
5%
5
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:50

  sequence написав:
  Первый написав:..
Просто ділюся спостереженнями і власним досвідом.

спасибо, я все же помониторю - мне видится тема перспективной: рано или поздно, количество счастливцев с вырезанным катализатором и прочими приколами станет критическим.



Але це буде політичне рішенням. І буде сприйнято як багаті знущаються над бідними.

Розумію що техогляд, заборона в’їзду - це правильні речі. Не вірю в середньостроковій перспективі.
Не для того вільнолюд пригнав мільйони євро б*** без каталізатора, щоб проходити на ній техогляд.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  airmax78 написав:Нормально все будет. По сусекам поскребут. Чего не наскребут - нарисуют.


Если будут рисовать в материальных для ипотеки объемах, то девальвация гривны утопит КРЖН глубже, чем лохо-клерки ее подтянут - обсуждали уже

  Первый написав:Правду кажуть, не має аргументів - пиши багато тексту і образ.


Вам один абзац прочитать и понять его смысл - тяжело, а лезете спорить на сложные темы... Надеюсь, инвестиционные договора без "ок" от юриста не подписываете?
«Лезете»
Юриста...

Тема дійсно складна. Деяким Форумчанам і Пересічному тяжко зрозуміти, що нерухомість в ОП купляється по білому, тому необхідно підтвердити доходи, а підтвердження не має (дивимся статистику по зп і щоденно пишемо на форумі висновок, що ніхто нічого купити не може і наводимо діаграми, графіки та цифри зп по держстату).
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:19

  sequence написав:
  flyman написав:ну що, доб"єм 10 сторінок про паркінги в темі дешевія КРЖН?

согласен, давайте перейдем на состояние ШРТ и к стоимости полуподвалов в Немишаеве, ведь это имеет самое непосредственное отношение к КРЖН

лучшє про те як в паркомісці облаштувати собі койкомєсто з холодильником і сральніком,
буде якраз в тему КРЖН, а не КРПН (ринок паркінгової нерухомості)
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:42

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:У обывателя скоро будет ипотечка и ему больше не придется ждать смерти бабушки или ускорять ее уход. Гуманисты - ждем доступную ипотеку.
P.S. Сегодня в воздухе пахнет весной. Несмотря на -11.


"Двухлетки" уже по 12% годовых. Но ты продолжай мечтать, это не вредно :mrgreen:

Нормально все будет. По сусекам поскребут. Чего не наскребут - нарисуют.


А кому нормально? Вот пойдете вы (или любой другой человек) дочке на свадьбу двушку в условной Конкордии покупать, а там бац-цена с ипотекой уже не 130 а 250. Красота!
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:53

  sequence написав:
  hume написав:.. А в варшавском +прямым текстом мне сказали, что проблемы индейцев вождя не ипут.

ну да, а че - в Варшаве все так живут, Европа, одним словом.
Названия комплексов, как я уже ранее упоминал от реальности несколько далеки. Нет, чтобы честно "Мордор", "Ородруин", "Саурон", "прибежище гномов"
элитный ЖК "Козье болото"
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:53

  drevlyanin написав:А кому нормально? Вот пойдете вы (или любой другой человек) дочке на свадьбу двушку в условной Конкордии покупать, а там бац-цена с ипотекой уже не 130 а 250. Красота!

а курс не ПА28 а ПА35, ляпота!
черги в ОП та банки від 3ї ночі з щогодинною перекличкою...
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:58

  drevlyanin написав:..
А кому нормально? Вот пойдете вы (или любой другой человек) дочке на свадьбу двушку в условной Конкордии покупать, а там бац-цена с ипотекой уже не 130 а 250. Красота!
выход только один - самому брать ипотеку.
попробуйте где-то в сша-европах купить квартиру, принеся с собой чемодан денех. Думаю, вызовут полицию
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:01

  Grand Touring написав:.. элитный ЖК "Козье болото"

или эконом ЖК "Бортническая станция аэрации", ЖК "Метро не ждите" на трое и тд
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:02

  sequence написав:
  drevlyanin написав:..
А кому нормально? Вот пойдете вы (или любой другой человек) дочке на свадьбу двушку в условной Конкордии покупать, а там бац-цена с ипотекой уже не 130 а 250. Красота!
выход только один - самому брать ипотеку.
попробуйте где-то в сша-европах купить квартиру, принеся с собой чемодан денех. Думаю, вызовут полицию

в США за кеш - нуль проблем, чи ти думаєш китайці як купують?
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:04

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Офигеть... просто даром отдавали. Очень плохой пример для застройщиков. Теперь трижды подумают: а нужно ли вообще паркинг строить?

У нас такие примеры не поучительны. Галактика уже закончила такой же паркинг, кт с такими же, в файле микс будет. А в варшавском +прямым текстом мне сказали, что проблемы индейцев вождя не ипут.

Вот - молодцы. Сразу видно - учатся на чужих ошибках.
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