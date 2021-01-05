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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:04
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:11
там не було Го і По
Купить недвижимость в США можно за наличные средства, поскольку в стране отсутствуют какие-либо ограничения по суммам.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:16
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:17
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Отсутствие ограничений не значит, что если вы придете покупать дом с чемоданом налички, то вас не отправят в банк, а в банке не передадут сведения дальше и вам не придется документально подтвердить происхождение каждого цента.
Когда говорят про США, слова "за наличные" у меня ассоциируются не чемоданами, а с "без ипотеки".
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:28
і?
якщо з.п. програміста в Долині від 150куе в рік, а зі стажем 5 років від 300куе в рік, в чому проблема? ФГВФО на 7Куе?
а нас не то моніторять...
скажімо палаци бізнесменів та госчиновників і .... їх офіційні доходи.
і?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 січ, 2021 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:32
Финмон обходят на раз-два... + при каждом застройщике находится банк-помойка.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:33
Чому ти ще не в Силіконовій долині?
Чому крутиш хвости коровам десь в Закиєвських Єпенях???
Змотався би в Силіконову долину на 5 років, скупив би всі підвали, всі горища в Єпенях навколо Києва і монопольно встановлював би орендну ціну понаєхам!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:34
езжайте Флай в кремниевую долину и окружайте ее подвалами, там такое любят. Можете потом где-то на Реддит запилить ветку "когда начнется обвал невероятных цен на кемперы и парковальные места для них?"
вопрос с паркингом сараев на колесах там уместный, поверьте
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:34
можна і без помойок, розтягнути на два дні в різні місяці (оплатити 30го і 1го) та пуляти переводи з різних банок в межах фінмону (399 999 грн.).
А на вторинці, там в нотаря є "свій банк", який дасть потрібну довідку за додаткові кілька тищ грн.
так ні ж:
"іпатєка-іпатєка,
ціни рокєта!"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 січ, 2021 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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