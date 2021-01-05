Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Купить недвижимость в США можно за наличные средства, поскольку в стране отсутствуют какие-либо ограничения по суммам.
Отсутствие ограничений не значит, что если вы придете покупать дом с чемоданом налички, то вас не отправят в банк, а в банке не передадут сведения дальше и вам не придется документально подтвердить происхождение каждого цента.
Когда говорят про США, слова "за наличные" у меня ассоциируются не чемоданами, а с "без ипотеки".
Купить недвижимость в США можно за наличные средства, поскольку в стране отсутствуют какие-либо ограничения по суммам.
Отсутствие ограничений не значит, что если вы придете покупать дом с чемоданом налички, то вас не отправят в банк, а в банке не передадут сведения дальше и вам не придется документально подтвердить происхождение каждого цента.
Когда говорят про США, слова "за наличные" у меня ассоциируются не чемоданами, а с "без ипотеки".
і? якщо з.п. програміста в Долині від 150куе в рік, а зі стажем 5 років від 300куе в рік, в чому проблема? ФГВФО на 7Куе?
а нас не то моніторять... скажімо палаци бізнесменів та госчиновників і .... їх офіційні доходи. і?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 січ, 2021 17:32, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:.. .. якщо з.п. програміста в Долині від 150куе в рік, а зі стажем 5 років від 300куе в рік, в чому проблема? ФГВФО на 7Куе?
езжайте Флай в кремниевую долину и окружайте ее подвалами, там такое любят. Можете потом где-то на Реддит запилить ветку "когда начнется обвал невероятных цен на кемперы и парковальные места для них?" вопрос с паркингом сараев на колесах там уместный, поверьте