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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6286628762886289>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 100
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
5%
5
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:04

  flyman написав:..
в США за кеш - нуль проблем, чи ти думаєш китайці як купують?

вы пробовали?
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:11

  sequence написав:
  flyman написав:..
в США за кеш - нуль проблем, чи ти думаєш китайці як купують?

вы пробовали?

там не було Го і По

https://augustconsus.org/property/kupit-nedvizhimost-v-ssha/

Купить недвижимость в США можно за наличные средства, поскольку в стране отсутствуют какие-либо ограничения по суммам.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:16

  sequence написав:
  Grand Touring написав:.. элитный ЖК "Козье болото"

или эконом ЖК "Бортническая станция аэрации", ЖК "Метро не ждите" на трое и тд
ЖК "Кулек АТБ"
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:17

  flyman написав:..
Купить недвижимость в США можно за наличные средства, поскольку в стране отсутствуют какие-либо ограничения по суммам.

это когда есть что рассказать FinCEN про происхождение.
90% покупателей недвиги в Киеве могут разве что легенду про состоятельную бабушку
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:там не було Го і По

https://augustconsus.org/property/kupit ... st-v-ssha/

Купить недвижимость в США можно за наличные средства, поскольку в стране отсутствуют какие-либо ограничения по суммам.

Отсутствие ограничений не значит, что если вы придете покупать дом с чемоданом налички, то вас не отправят в банк, а в банке не передадут сведения дальше и вам не придется документально подтвердить происхождение каждого цента.

Когда говорят про США, слова "за наличные" у меня ассоциируются не чемоданами, а с "без ипотеки".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:28

  Vlad442 написав:
  flyman написав:там не було Го і По

https://augustconsus.org/property/kupit ... st-v-ssha/

Купить недвижимость в США можно за наличные средства, поскольку в стране отсутствуют какие-либо ограничения по суммам.

Отсутствие ограничений не значит, что если вы придете покупать дом с чемоданом налички, то вас не отправят в банк, а в банке не передадут сведения дальше и вам не придется документально подтвердить происхождение каждого цента.

Когда говорят про США, слова "за наличные" у меня ассоциируются не чемоданами, а с "без ипотеки".

і?
якщо з.п. програміста в Долині від 150куе в рік, а зі стажем 5 років від 300куе в рік, в чому проблема? ФГВФО на 7Куе?

а нас не то моніторять...
скажімо палаци бізнесменів та госчиновників і .... їх офіційні доходи.
і?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 січ, 2021 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:32

  sequence написав: 90% покупателей недвиги в Киеве могут разве что легенду про состоятельную бабушку


Финмон обходят на раз-два... + при каждом застройщике находится банк-помойка.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:34

  flyman написав:..
..
якщо з.п. програміста в Долині від 150куе в рік, а зі стажем 5 років від 300куе в рік, в чому проблема? ФГВФО на 7Куе?

езжайте Флай в кремниевую долину и окружайте ее подвалами, там такое любят. Можете потом где-то на Реддит запилить ветку "когда начнется обвал невероятных цен на кемперы и парковальные места для них?"
вопрос с паркингом сараев на колесах там уместный, поверьте
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:34

  jay2004 написав:
  sequence написав: 90% покупателей недвиги в Киеве могут разве что легенду про состоятельную бабушку


Финмон обходят на раз-два... + при каждом застройщике находится банк-помойка.

можна і без помойок, розтягнути на два дні в різні місяці (оплатити 30го і 1го) та пуляти переводи з різних банок в межах фінмону (399 999 грн.).

А на вторинці, там в нотаря є "свій банк", який дасть потрібну довідку за додаткові кілька тищ грн.
так ні ж:

"іпатєка-іпатєка,
ціни рокєта!"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 січ, 2021 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:35

  jay2004 написав:
  sequence написав: 90% покупателей недвиги в Киеве могут разве что легенду про состоятельную бабушку


Финмон обходят на раз-два... + при каждом застройщике находится банк-помойка.

то у нас.
попробуйте в США, посоветуйтесь обязательно с Флаем
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