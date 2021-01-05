|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:35
kingkongovets написав:
знакомая сдает паркоместо под оборудование в парковых озерах за 2000 грн, грит хочу поднять до 300$ но боюсь шо съедут
уточните, цифры и валюты верно написаны? в 4+ раза?
Скоро(R)
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1834
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 850 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:36
sequence написав: flyman написав:
..
..
якщо з.п. програміста в Долині від 150куе в рік, а зі стажем 5 років від 300куе в рік, в чому проблема? ФГВФО на 7Куе?
езжайте Флай в кремниевую долину и окружайте ее подвалами, там такое любят. Можете потом где-то на Реддит запилить ветку "когда начнется обвал невероятных цен на кемперы и парковальные места для них?"
вопрос с паркингом сараев на колесах там уместный, поверьте
В Кремниевой долине особо ценятся гаражи. Вот во что там надо вкладывать.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37408
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 904 раз.
- Подякували: 4486 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:38
flyman написав: jay2004 написав: sequence написав:
90% покупателей недвиги в Киеве могут разве что легенду про состоятельную бабушку
Финмон обходят на раз-два... + при каждом застройщике находится банк-помойка.
можна і без помойок, розтягнути на два дні в різні місяці (оплатити 30го і 1го) та пуляти переводи з різних банок в межах фінмону (399 999 грн.).
+100500!!
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2586
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:39
sequence написав: drevlyanin написав:
..
А кому нормально? Вот пойдете вы (или любой другой человек) дочке на свадьбу двушку в условной Конкордии покупать, а там бац-цена с ипотекой уже не 130 а 250. Красота!
выход только один - самому брать ипотеку.
попробуйте где-то в сша-европах купить квартиру, принеся с собой чемодан денех. Думаю, вызовут полицию
Там считается, что если кэш, то деньги грязные. Чистые держат в банках. Поэтому если в банке у вас кэш, купите спокойно - еще и скидку получите
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 554
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:40
airmax78 написав:
..
В Кремниевой долине особо ценятся гаражи. Вот во что там надо вкладывать.
там по месту разберется, полагаю. Было б корыто, да было б в корытце, а свиньи найдутся
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4472
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1040 раз.
- Подякували: 1188 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:41
Sidus написав: Frant написав: Sidus написав:
Господа, в догонку о риелторах, кто подскажет, какая сейчас актуальная коммиссия на рынке вторички? Я так понимаю, 2-5%? Ниже 2% бывает? Это к тому, что с рылами тоже можно и нужно торговаться
3-5%.
Без рилів в Києві - Ви навряд що зможете купити.
Это просто дохрена, если честно ))
А если пишут, без комиссии, сколько они берут с собственника? Столько же?
5-6% сроду было на двоих или Благовест поймал в тесные объятья "лоха"
Без комиссии 2-3% в 95% случаев. гостинки, комнаты и аэродромы могут быть вариации
Скоро(R)
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1834
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 850 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:43
Vlad442 написав:
Когда говорят про США, слова "за наличные" у меня ассоциируются не чемоданами, а с "без ипотеки".
так и есть, в сша понятие cash это не только пачки на кармане, но и белые деньги на счету, с которых уже уплачены налоги.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5024
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2225 раз.
- Подякували: 1300 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:44
Sidus написав:
..
Там считается, что если кэш, то деньги грязные. Чистые держат в банках. Поэтому если в банке у вас кэш, купите спокойно - еще и скидку получите
вы покупатель с Украины, у вас есть доляры падпадушкой. Откуда они взялись - из тумбочки. Нет ни легального бизнеса, ни наследства.
ваши варианты покупки недвиги в США/Европе? Сумма сравнительно небольшая, например, 0,5 Мбаксов, дабы не было желания заморачиваться с оффшорами и прочей xерней
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4472
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1040 раз.
- Подякували: 1188 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:47
Sidus написав:
Там считается, что если кэш, то деньги грязные. Чистые держат в банках. Поэтому если в банке у вас кэш, купите спокойно - еще и скидку получите
там кэшем считается все, шо не кредит, а с крупным налом носятся только наркодилеры)
про скидку ваще насмешило бгг
там покупка недвиги - это всегда аукцион
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 20 січ, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 8302
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1044 раз.
- Подякували: 1586 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:48
sequence написав: Sidus написав:
..
Там считается, что если кэш, то деньги грязные. Чистые держат в банках. Поэтому если в банке у вас кэш, купите спокойно - еще и скидку получите
вы покупатель с Украины, у вас есть доляры падпадушкой. Откуда они взялись - из тумбочки. Нет ни легального бизнеса, ни наследства.
ваши варианты покупки недвиги в США/Европе? Сумма сравнительно небольшая, например, 0,5 Мбаксов, дабы не было желания заморачиваться с оффшорами и прочей xерней
Покупаете первичку в Киеве, потом продаете ее на вторичке, платите налоги, у вас есть подтверждение дохода.
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 554
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19707
|3348387
|
Нед 17 січ, 2021 02:09
rjkz
|
|134
|235061
|
|
|8
|20727
|
|