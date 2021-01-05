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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 62876288628962906291>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 100
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
5%
5
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:35

  kingkongovets написав:знакомая сдает паркоместо под оборудование в парковых озерах за 2000 грн, грит хочу поднять до 300$ но боюсь шо съедут

уточните, цифры и валюты верно написаны? в 4+ раза?
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:36

  sequence написав:
  flyman написав:..
..
якщо з.п. програміста в Долині від 150куе в рік, а зі стажем 5 років від 300куе в рік, в чому проблема? ФГВФО на 7Куе?

езжайте Флай в кремниевую долину и окружайте ее подвалами, там такое любят. Можете потом где-то на Реддит запилить ветку "когда начнется обвал невероятных цен на кемперы и парковальные места для них?"
вопрос с паркингом сараев на колесах там уместный, поверьте

В Кремниевой долине особо ценятся гаражи. Вот во что там надо вкладывать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:38

  flyman написав:
  jay2004 написав:
  sequence написав: 90% покупателей недвиги в Киеве могут разве что легенду про состоятельную бабушку


Финмон обходят на раз-два... + при каждом застройщике находится банк-помойка.

можна і без помойок, розтягнути на два дні в різні місяці (оплатити 30го і 1го) та пуляти переводи з різних банок в межах фінмону (399 999 грн.).



+100500!!
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:39

  sequence написав:
  drevlyanin написав:..
А кому нормально? Вот пойдете вы (или любой другой человек) дочке на свадьбу двушку в условной Конкордии покупать, а там бац-цена с ипотекой уже не 130 а 250. Красота!
выход только один - самому брать ипотеку.
попробуйте где-то в сша-европах купить квартиру, принеся с собой чемодан денех. Думаю, вызовут полицию


Там считается, что если кэш, то деньги грязные. Чистые держат в банках. Поэтому если в банке у вас кэш, купите спокойно - еще и скидку получите
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:40

  airmax78 написав:..
В Кремниевой долине особо ценятся гаражи. Вот во что там надо вкладывать.

там по месту разберется, полагаю. Было б корыто, да было б в корытце, а свиньи найдутся
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:41

  Sidus написав:
  Frant написав:
  Sidus написав:Господа, в догонку о риелторах, кто подскажет, какая сейчас актуальная коммиссия на рынке вторички? Я так понимаю, 2-5%? Ниже 2% бывает? Это к тому, что с рылами тоже можно и нужно торговаться

3-5%.

Без рилів в Києві - Ви навряд що зможете купити.

Это просто дохрена, если честно ))
А если пишут, без комиссии, сколько они берут с собственника? Столько же?
5-6% сроду было на двоих или Благовест поймал в тесные объятья "лоха"
Без комиссии 2-3% в 95% случаев. гостинки, комнаты и аэродромы могут быть вариации
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:43

  Vlad442 написав:Когда говорят про США, слова "за наличные" у меня ассоциируются не чемоданами, а с "без ипотеки".


так и есть, в сша понятие cash это не только пачки на кармане, но и белые деньги на счету, с которых уже уплачены налоги.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:44

  Sidus написав:..
Там считается, что если кэш, то деньги грязные. Чистые держат в банках. Поэтому если в банке у вас кэш, купите спокойно - еще и скидку получите

вы покупатель с Украины, у вас есть доляры падпадушкой. Откуда они взялись - из тумбочки. Нет ни легального бизнеса, ни наследства.
ваши варианты покупки недвиги в США/Европе? Сумма сравнительно небольшая, например, 0,5 Мбаксов, дабы не было желания заморачиваться с оффшорами и прочей xерней
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:47

  Sidus написав:Там считается, что если кэш, то деньги грязные. Чистые держат в банках. Поэтому если в банке у вас кэш, купите спокойно - еще и скидку получите


там кэшем считается все, шо не кредит, а с крупным налом носятся только наркодилеры)
про скидку ваще насмешило бгг
там покупка недвиги - это всегда аукцион
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 20 січ, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:48

  sequence написав:
  Sidus написав:..
Там считается, что если кэш, то деньги грязные. Чистые держат в банках. Поэтому если в банке у вас кэш, купите спокойно - еще и скидку получите

вы покупатель с Украины, у вас есть доляры падпадушкой. Откуда они взялись - из тумбочки. Нет ни легального бизнеса, ни наследства.
ваши варианты покупки недвиги в США/Европе? Сумма сравнительно небольшая, например, 0,5 Мбаксов, дабы не было желания заморачиваться с оффшорами и прочей xерней


Покупаете первичку в Киеве, потом продаете ее на вторичке, платите налоги, у вас есть подтверждение дохода.
Sidus
 
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