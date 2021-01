Додано: Сер 20 січ, 2021 17:47

Sidus написав: Там считается, что если кэш, то деньги грязные. Чистые держат в банках. Поэтому если в банке у вас кэш, купите спокойно - еще и скидку получите Там считается, что если кэш, то деньги грязные. Чистые держат в банках. Поэтому если в банке у вас кэш, купите спокойно - еще и скидку получите



там кэшем считается все, шо не кредит, а с крупным налом носятся только наркодилеры)

про скидку ваще насмешило бгг

там покупка недвиги - это всегда аукцион там кэшем считается все, шо не кредит, а с крупным налом носятся только наркодилеры)про скидку ваще насмешило бггтам покупка недвиги - это всегда аукцион

Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 20 січ, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.