Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав:.. А кому нормально? Вот пойдете вы (или любой другой человек) дочке на свадьбу двушку в условной Конкордии покупать, а там бац-цена с ипотекой уже не 130 а 250. Красота!
выход только один - самому брать ипотеку. попробуйте где-то в сша-европах купить квартиру, принеся с собой чемодан денех. Думаю, вызовут полицию
Точно станете брать по 3-4 куе/метр в ипотеку квартиру? Я вот навряд. И вам самому то приходилось в Украине покупать жильё за чемодан денех? Чёт сомневаюсь в распостраненности такой практики, разве только какие коррупционеры берут пенхаусы или однушки стояками. В чемодан влезет овердофига сотками.
drevlyanin написав:.. А кому нормально? Вот пойдете вы (или любой другой человек) дочке на свадьбу двушку в условной Конкордии покупать, а там бац-цена с ипотекой уже не 130 а 250. Красота!
выход только один - самому брать ипотеку. попробуйте где-то в сша-европах купить квартиру, принеся с собой чемодан денех. Думаю, вызовут полицию
в США за кеш - нуль проблем, чи ти думаєш китайці як купують?
под "кэшью" в США в контексте покупки недвижимости подразумевается некредитный платеж чеком. суммы в более 10 куе налом подпадают под презумцию виновности в неуплате налогов. китайцы выписывают чек, что намного комфортней для продавца, чем мудохание с банком, если покупка идет через мортгидж.
kingkongovets написав:drevlyanin ипотека - очч хорошо для экономики, но очч плохо для лэндлордов но это как смерть - ее не избежать
Та это всё понятно, но в чём польза для пересичного? Залезть в долги на 20-30 лет? Может я просто старый и не понимаю прикола, но таки не люблю быть должным, а уж тем более настолько глубоко влезать в это болото.
Купить недвижимость в США можно за наличные средства, поскольку в стране отсутствуют какие-либо ограничения по суммам.
Если вы подтвердите законность происхождения и уплату всех налогов. Причем есть система отслеживания по номерам купюр. То есть, если вы скажете. что вам "тьотя" дала на покупку дома, но она купюры эти не сняла со свое счета, то готовьте вазелин. фактически, есть схемы, когда недобросовестные продавцы и покупатели входят в сговор на обоюдовыгодных условиях, оплачивая часть стоимости налом, но это очень чревато. можно получить бесплатное проживание на долгие годы.
drevlyanin написав:.. А кому нормально? Вот пойдете вы (или любой другой человек) дочке на свадьбу двушку в условной Конкордии покупать, а там бац-цена с ипотекой уже не 130 а 250. Красота!
выход только один - самому брать ипотеку. попробуйте где-то в сша-европах купить квартиру, принеся с собой чемодан денех. Думаю, вызовут полицию
в США за кеш - нуль проблем, чи ти думаєш китайці як купують?
под "кэшью" в США в контексте покупки недвижимости подразумевается некредитный платеж чеком. суммы в более 10 куе налом подпадают под презумцию виновности в неуплате налогов. китайцы выписывают чек, что намного комфортней для продавца, чем мудохание с банком, если покупка идет через мортгидж