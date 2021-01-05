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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6288628962906291>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 100
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
5%
5
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:49

  kingkongovets написав:
  Sidus написав:Там считается, что если кэш, то деньги грязные. Чистые держат в банках. Поэтому если в банке у вас кэш, купите спокойно - еще и скидку получите


там кэшем считается все, шо не кредит, а с крупным налом носятся только наркодилеры)
про скидку ваще насмешило бгг
там покупка недвиги - это всегда аукцион


Да, имелась в виду наличка
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:49

  Sidus написав:..
Покупаете первичку в Киеве, потом продаете ее на вторичке, платите налоги, у вас есть подтверждение дохода.

кстати да, о главной помойке страны как раз и забыл )))
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:03

  sequence написав:
  drevlyanin написав:..
А кому нормально? Вот пойдете вы (или любой другой человек) дочке на свадьбу двушку в условной Конкордии покупать, а там бац-цена с ипотекой уже не 130 а 250. Красота!
выход только один - самому брать ипотеку.
попробуйте где-то в сша-европах купить квартиру, принеся с собой чемодан денех. Думаю, вызовут полицию


Точно станете брать по 3-4 куе/метр в ипотеку квартиру? Я вот навряд.
И вам самому то приходилось в Украине покупать жильё за чемодан денех? Чёт сомневаюсь в распостраненности такой практики, разве только какие коррупционеры берут пенхаусы или однушки стояками. В чемодан влезет овердофига сотками.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:04

Через пандемію коронавірусу 60% французів намагаються пересуватися пішки або на велосипеді

https://www.the-village.com.ua/village/ ... -pandemiyu

зы: "ну тупыыыыыее"(с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:06

drevlyanin
ипотека - очч хорошо для экономики, но очч плохо для лэндлордов
но это как смерть - ее не избежать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:10

  flyman написав:
  sequence написав:
  drevlyanin написав:..
А кому нормально? Вот пойдете вы (или любой другой человек) дочке на свадьбу двушку в условной Конкордии покупать, а там бац-цена с ипотекой уже не 130 а 250. Красота!
выход только один - самому брать ипотеку.
попробуйте где-то в сша-европах купить квартиру, принеся с собой чемодан денех. Думаю, вызовут полицию

в США за кеш - нуль проблем, чи ти думаєш китайці як купують?


под "кэшью" в США в контексте покупки недвижимости подразумевается некредитный платеж чеком. суммы в более 10 куе налом подпадают под презумцию виновности в неуплате налогов. китайцы выписывают чек, что намного комфортней для продавца, чем мудохание с банком, если покупка идет через мортгидж.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:18

  kingkongovets написав:drevlyanin
ипотека - очч хорошо для экономики, но очч плохо для лэндлордов
но это как смерть - ее не избежать


Та это всё понятно, но в чём польза для пересичного? Залезть в долги на 20-30 лет?
Может я просто старый и не понимаю прикола, но таки не люблю быть должным, а уж тем более настолько глубоко влезать в это болото.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:19

  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
в США за кеш - нуль проблем, чи ти думаєш китайці як купують?

вы пробовали?

там не було Го і По

https://augustconsus.org/property/kupit-nedvizhimost-v-ssha/

Купить недвижимость в США можно за наличные средства, поскольку в стране отсутствуют какие-либо ограничения по суммам.


Если вы подтвердите законность происхождения и уплату всех налогов.
Причем есть система отслеживания по номерам купюр. То есть, если вы скажете. что вам "тьотя" дала на покупку дома, но она купюры эти не сняла со свое счета, то готовьте вазелин. фактически, есть схемы, когда недобросовестные продавцы и покупатели входят в сговор на обоюдовыгодных условиях, оплачивая часть стоимости налом, но это очень чревато. можно получить бесплатное проживание на долгие годы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:19

2all в танку
--------------
quote="rjkz"
  flyman написав:
  sequence написав:
  drevlyanin написав:..
А кому нормально? Вот пойдете вы (или любой другой человек) дочке на свадьбу двушку в условной Конкордии покупать, а там бац-цена с ипотекой уже не 130 а 250. Красота!
выход только один - самому брать ипотеку.
попробуйте где-то в сша-европах купить квартиру, принеся с собой чемодан денех. Думаю, вызовут полицию

в США за кеш - нуль проблем, чи ти думаєш китайці як купують?


под "кэшью" в США в контексте покупки недвижимости подразумевается некредитный платеж чеком. суммы в более 10 куе налом подпадают под презумцию виновности в неуплате налогов. китайцы выписывают чек, что намного комфортней для продавца, чем мудохание с банком, если покупка идет через мортгидж

--------

виділив болдом!!
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:27

flyman, и? что не так?
rjkz
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