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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6288628962906291

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 100
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
5%
5
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

не знаю, почему затерли Франта:
Я в цьому не сумніваюсь.
Тому що живу в реальному Києві.
Інколи виїжджаю далі великої напівкільцевої дороги і бориспільського аеропорту і власними очима бачу, як "шикує" народ в райцентрах і селах. Особливо - в лісових селах, в глибинці.

Зверніть увагу на швидкість затирання інформації про правдивий стан речей на цій території (рівень медіанної ЗП і депопуляція населення).
Хоча ці два фактори мають колоссальний вплив на ціни КРЖН!

Питання в тому, що затиранням проблеми - її не можна вирішити))) :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:31

  rjkz написав:flyman, и? что не так?

дехто думає що якщо не в іпотеку, то "чумадан нікомунепотрібних"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:32

  drevlyanin написав:
  kingkongovets написав:drevlyanin
ипотека - очч хорошо для экономики, но очч плохо для лэндлордов
но это как смерть - ее не избежать


Та это всё понятно, но в чём польза для пересичного? Залезть в долги на 20-30 лет?
Может я просто старый и не понимаю прикола, но таки не люблю быть должным, а уж тем более настолько глубоко влезать в это болото.


весь цивилизованный мир так живет
а польза для пересичного - реальная доступность своего жилья, главное работать, а не ныть про злочынну владу и все будет
а вот тема с покупкой стояков круш и всего шо подешевле в ипенях под аренду отомрет, но это и так было понятно и этого не понимали только выпускницы донецкого мба
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:37

  kingkongovets написав:
  Sidus написав:Там считается, что если кэш, то деньги грязные. Чистые держат в банках. Поэтому если в банке у вас кэш, купите спокойно - еще и скидку получите


там кэшем считается все, шо не кредит, а с крупным налом носятся только наркодилеры)
про скидку ваще насмешило бгг
там покупка недвиги - это всегда аукцион

Почему "всегда аукцион "?
Там же обеспеченность пересичного метров 60 жилой на рыло.
С какого тогда скидки не делать? А стояки однух как там тогда?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:40

  drevlyanin написав:
  kingkongovets написав:drevlyanin
ипотека - очч хорошо для экономики, но очч плохо для лэндлордов
но это как смерть - ее не избежать


Та это всё понятно, но в чём польза для пересичного? Залезть в долги на 20-30 лет?
Может я просто старый и не понимаю прикола, но таки не люблю быть должным, а уж тем более настолько глубоко влезать в это болото.

Если ниже трёх процентов, то фактически ты берешь рассрочку. Почему бы и нет, чтоб состоявшейся семье купить то, что ей нравится и жить в этом. Другое дело растущие цены при ипотеке
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:40

  барабашов написав:Почему "всегда аукцион "?
Там же обеспеченность пересичного метров 60 жилой на рыло.
С какого тогда скидки не делать? А стояки однух как там тогда?


потому шо кто дороже предложит того и объект и если нравится - жлобиться нельзя, бо уведут
ну это если с кредитом все ок канешн
меньше пятерки никто сверху как правило не набрасывает, да и без кредитного плеча тока наркосы и коломойские с боголюбовыми работают
на д*** пеймент главное шоп было
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:42

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:
  Sidus написав:Там считается, что если кэш, то деньги грязные. Чистые держат в банках. Поэтому если в банке у вас кэш, купите спокойно - еще и скидку получите


там кэшем считается все, шо не кредит, а с крупным налом носятся только наркодилеры)
про скидку ваще насмешило бгг
там покупка недвиги - это всегда аукцион

Почему "всегда аукцион "?
Там же обеспеченность пересичного метров 60 жилой на рыло.
С какого тогда скидки не делать? А стояки однух как там тогда?

Аукцион 100%. После просмотра каждый предлагает свою цену. По какой цене ушел дом не понятно. Недавно столкнулись друзья, пришлось набросить 12%, чтоб сарай купить.(по другому я то строение назвать не могу(

Около 20 обьектов увели из под носа
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:07

  hume написав: Другое дело растущие цены при ипотеке


ну так в этом же ж и смысл
живешь себе, платишь ипотеку - а цена растет, выкупать же полностью не обязательно
потом детей вырастил, пинка им дал, перепродал с наживой большую квартиру или дом за ненадобностью, купил шото поменьше, а разница тебе на старость - дачу себе купил и лодку, например
или бизнесок какой в удовольствие открыл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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