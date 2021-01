Додано: Сер 20 січ, 2021 18:32

ипотека - очч хорошо для экономики, но очч плохо для лэндлордов

ипотека - очч хорошо для экономики, но очч плохо для лэндлордов

но это как смерть - ее не избежать



Та это всё понятно, но в чём польза для пересичного? Залезть в долги на 20-30 лет?

Та это всё понятно, но в чём польза для пересичного? Залезть в долги на 20-30 лет?

Может я просто старый и не понимаю прикола, но таки не люблю быть должным, а уж тем более настолько глубоко влезать в это болото.



весь цивилизованный мир так живет

а польза для пересичного - реальная доступность своего жилья, главное работать, а не ныть про злочынну владу и все будет

весь цивилизованный мир так живет

а польза для пересичного - реальная доступность своего жилья, главное работать, а не ныть про злочынну владу и все будет

а вот тема с покупкой стояков круш и всего шо подешевле в ипенях под аренду отомрет, но это и так было понятно и этого не понимали только выпускницы донецкого мба

