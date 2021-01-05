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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 січ, 2021 18:30
не знаю, почему затерли Франта:
Я в цьому не сумніваюсь.
Тому що живу в реальному Києві.
Інколи виїжджаю далі великої напівкільцевої дороги і бориспільського аеропорту і власними очима бачу, як "шикує" народ в райцентрах і селах. Особливо - в лісових селах, в глибинці.
Зверніть увагу на швидкість затирання інформації про правдивий стан речей на цій території (рівень медіанної ЗП і депопуляція населення).
Хоча ці два фактори мають колоссальний вплив на ціни КРЖН!
Питання в тому, що затиранням проблеми - її не можна вирішити)))
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rjkz
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Додано: Сер 20 січ, 2021 18:31
rjkz написав:flyman
, и? что не так?
дехто думає що якщо не в іпотеку, то "чумадан нікомунепотрібних"
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Сер 20 січ, 2021 18:32
drevlyanin написав: kingkongovets написав:drevlyanin
ипотека - очч хорошо для экономики, но очч плохо для лэндлордов
но это как смерть - ее не избежать
Та это всё понятно, но в чём польза для пересичного? Залезть в долги на 20-30 лет?
Может я просто старый и не понимаю прикола, но таки не люблю быть должным, а уж тем более настолько глубоко влезать в это болото.
весь цивилизованный мир так живет
а польза для пересичного - реальная доступность своего
жилья, главное работать, а не ныть про злочынну владу и все будет
а вот тема с покупкой стояков круш и всего шо подешевле в ипенях под аренду отомрет, но это и так было понятно и этого не понимали только выпускницы донецкого мба
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 18:37
kingkongovets написав: Sidus написав:
Там считается, что если кэш, то деньги грязные. Чистые держат в банках. Поэтому если в банке у вас кэш, купите спокойно - еще и скидку получите
там кэшем считается все, шо не кредит, а с крупным налом носятся только наркодилеры)
про скидку ваще насмешило бгг
там покупка недвиги - это всегда аукцион
Почему "всегда аукцион "?
Там же обеспеченность пересичного метров 60 жилой на рыло.
С какого тогда скидки не делать? А стояки однух как там тогда?
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барабашов
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Додано: Сер 20 січ, 2021 18:40
drevlyanin написав: kingkongovets написав:drevlyanin
ипотека - очч хорошо для экономики, но очч плохо для лэндлордов
но это как смерть - ее не избежать
Та это всё понятно, но в чём польза для пересичного? Залезть в долги на 20-30 лет?
Может я просто старый и не понимаю прикола, но таки не люблю быть должным, а уж тем более настолько глубоко влезать в это болото.
Если ниже трёх процентов, то фактически ты берешь рассрочку. Почему бы и нет, чтоб состоявшейся семье купить то, что ей нравится и жить в этом. Другое дело растущие цены при ипотеке
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hume
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Додано: Сер 20 січ, 2021 18:40
барабашов написав:
Почему "всегда аукцион "?
Там же обеспеченность пересичного метров 60 жилой на рыло.
С какого тогда скидки не делать? А стояки однух как там тогда?
потому шо кто дороже предложит того и объект и если нравится - жлобиться нельзя, бо уведут
ну это если с кредитом все ок канешн
меньше пятерки никто сверху как правило не набрасывает, да и без кредитного плеча тока наркосы и коломойские с боголюбовыми работают
на д*** пеймент главное шоп было
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 20 січ, 2021 18:42
барабашов написав: kingkongovets написав: Sidus написав:
Там считается, что если кэш, то деньги грязные. Чистые держат в банках. Поэтому если в банке у вас кэш, купите спокойно - еще и скидку получите
там кэшем считается все, шо не кредит, а с крупным налом носятся только наркодилеры)
про скидку ваще насмешило бгг
там покупка недвиги - это всегда аукцион
Почему "всегда аукцион "?
Там же обеспеченность пересичного метров 60 жилой на рыло.
С какого тогда скидки не делать? А стояки однух как там тогда?
Аукцион 100%. После просмотра каждый предлагает свою цену. По какой цене ушел дом не понятно. Недавно столкнулись друзья, пришлось набросить 12%, чтоб сарай купить.(по другому я то строение назвать не могу(
Около 20 обьектов увели из под носа
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hume
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Додано: Сер 20 січ, 2021 19:07
hume написав:
Другое дело растущие цены при ипотеке
ну так в этом же ж и смысл
живешь себе, платишь ипотеку - а цена растет, выкупать же полностью не обязательно
потом детей вырастил, пинка им дал, перепродал с наживой большую квартиру или дом за ненадобностью, купил шото поменьше, а разница тебе на старость - дачу себе купил и лодку, например
или бизнесок какой в удовольствие открыл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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