flyman написав: після обговорення (не)нужності паркінгів перекинулися на тему купівлі нерухомості за кешь в США після обговорення (не)нужності паркінгів перекинулися на тему купівлі нерухомості за кешь в США



а ни то, ни другое в этой теме не оффтоп

паркинги - неотъемлемая часть комфортного жилья и их отсутствие и проблемы с парковкой - приличный фактор его стоимости

а знать как работают цивилизованные рынки недвиги обязательно нужно, потому шо мы все равно к этому придем, пусть нескоро, но недвига это вообще инвестиции с очень длинным прицелом



