kingkongovets написав:

моя мама родилась на печерске, отец родом из прилук черниговской областибабушка и дедушка о которых я говорил - родители матери, родителей отца в живых я не застал, мы жили на красноармейской все вместе, пока отец не получил отдельную квартиру на лесном и школу я заканчивал уже тамвсе выходные, каникулы и праздники проводил на красноармейской у бабушки с дедушкой, или на даче - вообще после красноармейской попав на лесной и столкнувшись с тамошним контингентом испытывал шок, в себя пришел лишь в старших классах - занятия спортом сыграли свою рольникто из моих одноклассников и друзей детства, кто добился хоть какого то успеха на лесном не осталсяродители выйдя на пенсию основное время жили на оставшейся от деда даче в старых петровцах, мы там построили в нулевых новый дом, теперь они живут в городе - в доме им уже тяжело, возраст, теперь на даче часто живу яя им предлагал купить квартиру в центре, но на лесном начали строить новый дом (единственный на весь массив) поближе к метро и родители изъявили желание иметь квартиру там - говорят привыкличто касается "нижнего печерска" и телички - теличка не там, где вы живете, а термин "нижний печерск" - оксюморон по определению, до войны граница города проходила по линии нынешнего бульвара дружбы народов, тогда он носил название автострада,вообще я уже давал свое определение центра - это район между днепром и лыбедью, с севера ограниченный линией черновола-глубочицкой-валов, а с юга - все тем же бульваром дружбы народоввсе что вне этих границ - рабочие слободки и села, вошедшие в состав города де юре и де факто и отстроенные с нуля массивы на местах бывших заливных лугов и вырубленных лесовхорошие школы и лицеи - в центре, куда те, кто имеет возможность возят детей с окраинсейчас вроде шото строят и в новых районах, но я уже не в курсемои дети ходили в 78ю на шота руставелли