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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6290629162926293>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 101
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
8%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
5
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:20

  BIGor написав:
  rjkz написав:не знаю, почему затерли Франта:
Я в цьому не сумніваюсь.
Тому що живу в реальному Києві.
Інколи виїжджаю далі великої напівкільцевої дороги і бориспільського аеропорту і власними очима бачу, як "шикує" народ в райцентрах і селах. Особливо - в лісових селах, в глибинці.

Зверніть увагу на швидкість затирання інформації про правдивий стан речей на цій території (рівень медіанної ЗП і депопуляція населення).
Хоча ці два фактори мають колоссальний вплив на ціни КРЖН!

Питання в тому, що затиранням проблеми - її не можна вирішити))) :mrgreen:

Модераторы считают, что обсуждения падения цен на КРЖН и его причины - флудом на теме с названием "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"

Это название не нужно воспринимать буквально. Топикстартер - гений. Если бы он назвал тему как-то иначе: например "Как заработать на купле-продаже недвижимости в Киеве" или "Лучшие ЖК Киева" или еще как - тема бы давно умерла. Но он назвал ее именно так как надо - она раззадоривает обвалистов и выступает раздражителем для адептов роста - никого не оставляя равнодушным. Призываю finance.ua наградить hbbgaf какой-то особой медалью, какой ни у кого нет, даже у зрадио.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:22

  flyman написав:після обговорення (не)нужності паркінгів перекинулися на тему купівлі нерухомості за кешь в США


а ни то, ни другое в этой теме не оффтоп
паркинги - неотъемлемая часть комфортного жилья и их отсутствие и проблемы с парковкой - приличный фактор его стоимости
а знать как работают цивилизованные рынки недвиги обязательно нужно, потому шо мы все равно к этому придем, пусть нескоро, но недвига это вообще инвестиции с очень длинным прицелом

зы: ты сколько месяцев уже без работы кукуешь?
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:23

  airmax78 написав:название не нужно воспринимать буквально. Топикстартер - гений. Если бы он назвал тему как-то иначе: например "Как заработать на купле-продаже недвижимости в Киеве" или "Лучшие ЖК Киева" или еще как - тема бы давно умерла. Но он назвал ее именно так как надо - она раззадоривает обвалистов и выступает раздражителем для адептов роста - никого не оставляя равнодушным. Призываю finance.ua наградить hbbgaf какой-то особой медалью, какой ни у кого нет, даже у Зрадио.


Пропоную фынанс.уа нагородити п.Хбббгафа персональною квартирою в межах Києва!
Хоча би гостінкою чи напівпідвалом на Борщагівці чи ДВРЗ!
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:26

  kingkongovets написав:drevlyanin
ипотека - очч хорошо для экономики, но очч плохо для лэндлордов
но это как смерть - ее не избежать

Флетлордів, неграмотний!
Тут не про землю говорять!
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:41

  airmax78 написав:Но он назвал ее именно так как надо - она раззадоривает обвалистов и выступает раздражителем для адептов роста - никого не оставляя равнодушным.


Ветка бородатая уже. Возможно, название очень метко характеризовало фантасмагоричность рынка в преддверии его обвала, пока растишки в лице рыл, перекупов и сэйлзов за своими надутыми щеками не замечали очевидного. Не?

  airmax78 написав:Призываю finance.ua наградить hbbgaf какой-то особой медалью, какой ни у кого нет, даже у зрадио.


А hxbbgaf-у нужна медаль-жупел "Доллар - все". Тут и размышлять не о чем :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:44

  kingkongovets написав:
  flyman написав:після обговорення (не)нужності паркінгів перекинулися на тему купівлі нерухомості за кешь в США


а ни то, ни другое в этой теме не оффтоп
паркинги - неотъемлемая часть комфортного жилья и их отсутствие и проблемы с парковкой - приличный фактор его стоимости
а знать как работают цивилизованные рынки недвиги обязательно нужно, потому шо мы все равно к этому придем, пусть нескоро, но недвига это вообще инвестиции с очень длинным прицелом

зы: ты сколько месяцев уже без работы кукуешь?

нісколька
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:57

  kingkongovets написав:
  hume написав: Другое дело растущие цены при ипотеке


ну так в этом же ж и смысл
живешь себе, платишь ипотеку - а цена растет, выкупать же полностью не обязательно
потом детей вырастил, пинка им дал, перепродал с наживой большую квартиру или дом за ненадобностью, купил шото поменьше, а разница тебе на старость - дачу себе купил и лодку, например
или бизнесок какой в удовольствие открыл


Так это работает, если в стране всё боль-мень нормально в длительной перспективе.
А если как у нас-каждые 6-10 лет не срачка так болячка, может с большой вероятностью получится:
стоила двуха в условном Варшавском 75, ввели относительно недорогую ипотеку, цена за пару лет выросла до 130-150. Молодая семья впрягается в это дело и начинает тянуть лямку. Выплачивает половину тела+столько же процентов и тут бац-нужно продавать: развод, не тянут платежи или ещё чего. Но тут оказывается, что накрыл очередной кризис и цена снова 75-100 и ипотека ещё не выплачена. Сушите вёсла. Может лучше арендовать, пока не насобираешь хоть 50% цены. Но с другой стороны, без ипотеки эта сумма равнялась бы 80-100% цены квартиры.
Для hume-3% в гривнах это ИМХО фантастика, а подорожание метров как бы обязательная опция к массовой ипотеке.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:02

  kingkongovets написав:shapo
моя мама родилась на печерске, отец родом из прилук черниговской области
бабушка и дедушка о которых я говорил - родители матери, родителей отца в живых я не застал, мы жили на красноармейской все вместе, пока отец не получил отдельную квартиру на лесном и школу я заканчивал уже там
все выходные, каникулы и праздники проводил на красноармейской у бабушки с дедушкой, или на даче - вообще после красноармейской попав на лесной и столкнувшись с тамошним контингентом испытывал шок, в себя пришел лишь в старших классах - занятия спортом сыграли свою роль
никто из моих одноклассников и друзей детства, кто добился хоть какого то успеха на лесном не остался
родители выйдя на пенсию основное время жили на оставшейся от деда даче в старых петровцах, мы там построили в нулевых новый дом, теперь они живут в городе - в доме им уже тяжело, возраст, теперь на даче часто живу я
я им предлагал купить квартиру в центре, но на лесном начали строить новый дом (единственный на весь массив) поближе к метро и родители изъявили желание иметь квартиру там - говорят привыкли
что касается "нижнего печерска" и телички - теличка не там, где вы живете, а термин "нижний печерск" - оксюморон по определению, до войны граница города проходила по линии нынешнего бульвара дружбы народов, тогда он носил название автострада,
вообще я уже давал свое определение центра - это район между днепром и лыбедью, с севера ограниченный линией черновола-глубочицкой-валов, а с юга - все тем же бульваром дружбы народов
все что вне этих границ - рабочие слободки и села, вошедшие в состав города де юре и де факто и отстроенные с нуля массивы на местах бывших заливных лугов и вырубленных лесов
хорошие школы и лицеи - в центре, куда те, кто имеет возможность возят детей с окраин
сейчас вроде шото строят и в новых районах, но я уже не в курсе
мои дети ходили в 78ю на шота руставелли

Шото на Харьковском, расположенное в аккурат возле Трибекиного стояка, уверенно держит первое-второе в Украине в течении многих лет))) В этом году второе. "Лидер", который типа печерский лицей - седьмой. Перед ним еще 4 школы с как минимум приценталья)
https://osvita.ua/school/rating/76202/
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:10

  airmax78 написав:
Это название не нужно воспринимать буквально. Топикстартер - гений. Если бы он назвал тему как-то иначе: например "Как заработать на купле-продаже недвижимости в Киеве" или "Лучшие ЖК Киева" или еще как - тема бы давно умерла. Но он назвал ее именно так как надо - она раззадоривает обвалистов и выступает раздражителем для адептов роста - никого не оставляя равнодушным. Призываю finance.ua наградить hbbgaf какой-то особой медалью, какой ни у кого нет, даже у зрадио.


Осторожнее в оценках. А то ещё чего доброго проявится гениальность топикстартера по прогнозу ближайшей судьбы доллара, такая веселуха в мире начнется-теперишние времена будем вспоминать как серебряный век...
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:13

  drevlyanin написав:
  kingkongovets написав:
  hume написав: Другое дело растущие цены при ипотеке


ну так в этом же ж и смысл
живешь себе, платишь ипотеку - а цена растет, выкупать же полностью не обязательно
потом детей вырастил, пинка им дал, перепродал с наживой большую квартиру или дом за ненадобностью, купил шото поменьше, а разница тебе на старость - дачу себе купил и лодку, например
или бизнесок какой в удовольствие открыл


Так это работает, если в стране всё боль-мень нормально в длительной перспективе.
А если как у нас-каждые 6-10 лет не срачка так болячка, может с большой вероятностью получится:
стоила двуха в условном Варшавском 75, ввели относительно недорогую ипотеку, цена за пару лет выросла до 130-150. Молодая семья впрягается в это дело и начинает тянуть лямку. Выплачивает половину тела+столько же процентов и тут бац-нужно продавать: развод, не тянут платежи или ещё чего. Но тут оказывается, что накрыл очередной кризис и цена снова 75-100 и ипотека ещё не выплачена. Сушите вёсла. Может лучше арендовать, пока не насобираешь хоть 50% цены. Но с другой стороны, без ипотеки эта сумма равнялась бы 80-100% цены квартиры.
Для hume-3% в гривнах это ИМХО фантастика, а подорожание метров как бы обязательная опция к массовой ипотеке.

После того как стартует ипотека, цена в валюте ипотеки будет только расти. Потэтому описанная проблема никогда не встанет перед молодой семьей. Даже если она решит распасться.
Молодята - чекаємо на доступну іпотеку!
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