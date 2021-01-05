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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6290629162926293

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 101
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
8%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
5
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:цена в валюте ипотеки будет только расти

Ця валюта гривня.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:19

  airmax78 написав:Это название не нужно воспринимать буквально. Топикстартер - гений. Если бы он назвал тему как-то иначе: например "Как заработать на купле-продаже недвижимости в Киеве" или "Лучшие ЖК Киева" или еще как - тема бы давно умерла. Но он назвал ее именно так как надо - она раззадоривает обвалистов и выступает раздражителем для адептов роста - никого не оставляя равнодушным. Призываю finance.ua наградить hbbgaf какой-то особой медалью, какой ни у кого нет, даже у зрадио.

Эта тема давно не про обвал. Эта тема полностью посвящена недвижимости и всего околонедвижимого. Единственная активна обсуждаемая ветка про киевскую недвижимость с достаточным количеством практикующих людей.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:26

  drevlyanin написав:[

Так это работает, если в стране всё боль-мень нормально в длительной перспективе.
А если как у нас-каждые 6-10 лет не срачка так болячка, может с большой вероятностью получится:
стоила двуха в условном Варшавском 75, ввели относительно недорогую ипотеку, цена за пару лет выросла до 130-150. Молодая семья впрягается в это дело и начинает тянуть лямку. Выплачивает половину тела+столько же процентов и тут бац-нужно продавать: развод, не тянут платежи или ещё чего. Но тут оказывается, что накрыл очередной кризис и цена снова 75-100 и ипотека ещё не выплачена. Сушите вёсла. Может лучше арендовать, пока не насобираешь хоть 50% цены. Но с другой стороны, без ипотеки эта сумма равнялась бы 80-100% цены квартиры.
Для hume-3% в гривнах это ИМХО фантастика, а подорожание метров как бы обязательная опция к массовой ипотеке.

Я говорил про западные рынки, поэтому онии имеют цены овер 500-600 куе на окраине больших городов.

Для нашей страны без 50% первого взноса не стоит и начинать. Смотрите куда КАН загнал цену 7ми летней рассрочкой. И много семей действительно проголосовало гривной, хотя могли подешевле на софиевской борщаге. Хотел вторую оформить в Юните на 6лет, но психологически не смог перешагнуть барьер в 2,1 куе квадрат.Сейчас остальные будут подкручивать длительную рассрочку тоже
Востаннє редагувалось hume в Сер 20 січ, 2021 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:26

  airmax78 написав:После того как стартует ипотека, цена в валюте ипотеки будет только расти. Потэтому описанная проблема никогда не встанет перед молодой семьей. Даже если она решит распасться.
Молодята - чекаємо на доступну іпотеку!

за парєрбріком сильно виросла?

чьота я думаю, шо іпатєка буде така ж як і фондавий ринок...
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 січ, 2021 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:29

Народ, приватизировал ли кто-нибудь в недавнее время отделенную кладовку в полуподвальном помещении многоквартирного дома? Кладовка закреплена за квартирой с прежних времен, но никаких документов на неё нету.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:31

  flyman написав:
  airmax78 написав:После того как стартует ипотека, цена в валюте ипотеки будет только расти. Потэтому описанная проблема никогда не встанет перед молодой семьей. Даже если она решит распасться.
Молодята - чекаємо на доступну іпотеку!

за парєрбріком сильно виросла?


Не мешай человеку молиться. Видно же, что "после того как стартует ипотека, цена в валюте ипотеки будет только расти" - ни что иное как обращение в богу
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