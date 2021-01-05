drevlyanin написав:

Так это работает, если в стране всё боль-мень нормально в длительной перспективе.А если как у нас-каждые 6-10 лет не срачка так болячка, может с большой вероятностью получится:стоила двуха в условном Варшавском 75, ввели относительно недорогую ипотеку, цена за пару лет выросла до 130-150. Молодая семья впрягается в это дело и начинает тянуть лямку. Выплачивает половину тела+столько же процентов и тут бац-нужно продавать: развод, не тянут платежи или ещё чего. Но тут оказывается, что накрыл очередной кризис и цена снова 75-100 и ипотека ещё не выплачена. Сушите вёсла. Может лучше арендовать, пока не насобираешь хоть 50% цены. Но с другой стороны, без ипотеки эта сумма равнялась бы 80-100% цены квартиры.Для hume-3% в гривнах это ИМХО фантастика, а подорожание метров как бы обязательная опция к массовой ипотеке.