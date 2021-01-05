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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:17
airmax78 написав:
цена в валюте ипотеки будет только расти
Ця валюта гривня.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 20:19
airmax78 написав:
Это название не нужно воспринимать буквально. Топикстартер - гений. Если бы он назвал тему как-то иначе: например "Как заработать на купле-продаже недвижимости в Киеве" или "Лучшие ЖК Киева" или еще как - тема бы давно умерла. Но он назвал ее именно так как надо - она раззадоривает обвалистов и выступает раздражителем для адептов роста - никого не оставляя равнодушным. Призываю finance.ua наградить hbbgaf какой-то особой медалью, какой ни у кого нет, даже у зрадио.
Эта тема давно не про обвал. Эта тема полностью посвящена недвижимости и всего околонедвижимого. Единственная активна обсуждаемая ветка про киевскую недвижимость с достаточным количеством практикующих людей.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 20:26
drevlyanin написав:
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Так это работает, если в стране всё боль-мень нормально в длительной перспективе.
А если как у нас-каждые 6-10 лет не срачка так болячка, может с большой вероятностью получится:
стоила двуха в условном Варшавском 75, ввели относительно недорогую ипотеку, цена за пару лет выросла до 130-150. Молодая семья впрягается в это дело и начинает тянуть лямку. Выплачивает половину тела+столько же процентов и тут бац-нужно продавать: развод, не тянут платежи или ещё чего. Но тут оказывается, что накрыл очередной кризис и цена снова 75-100 и ипотека ещё не выплачена. Сушите вёсла. Может лучше арендовать, пока не насобираешь хоть 50% цены. Но с другой стороны, без ипотеки эта сумма равнялась бы 80-100% цены квартиры.
Для hume-3% в гривнах это ИМХО фантастика, а подорожание метров как бы обязательная опция к массовой ипотеке.
Я говорил про западные рынки, поэтому онии имеют цены овер 500-600 куе на окраине больших городов.
Для нашей страны без 50% первого взноса не стоит и начинать. Смотрите куда КАН загнал цену 7ми летней рассрочкой. И много семей действительно проголосовало гривной, хотя могли подешевле на софиевской борщаге. Хотел вторую оформить в Юните на 6лет, но психологически не смог перешагнуть барьер в 2,1 куе квадрат.Сейчас остальные будут подкручивать длительную рассрочку тоже
Востаннє редагувалось hume
в Сер 20 січ, 2021 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 20:26
airmax78 написав:
После того как стартует ипотека, цена в валюте ипотеки будет только расти. Потэтому описанная проблема никогда не встанет перед молодой семьей. Даже если она решит распасться.
Молодята - чекаємо на доступну іпотеку!
за парєрбріком сильно виросла?
чьота я думаю, шо іпатєка буде така ж як і фондавий ринок...
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 20 січ, 2021 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 20:29
Народ, приватизировал ли кто-нибудь в недавнее время отделенную кладовку в полуподвальном помещении многоквартирного дома? Кладовка закреплена за квартирой с прежних времен, но никаких документов на неё нету.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 20:31
flyman написав: airmax78 написав:
После того как стартует ипотека, цена в валюте ипотеки будет только расти. Потэтому описанная проблема никогда не встанет перед молодой семьей. Даже если она решит распасться.
Молодята - чекаємо на доступну іпотеку!
за парєрбріком сильно виросла?
Не мешай человеку молиться. Видно же, что "после того как стартует ипотека, цена в валюте ипотеки будет только расти" - ни что иное как обращение в богу
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