Блажен кто верует! Не, ну в гривне то и я не сомневаюсь, вот только сейчас валюта КРЖН таки доллар, и пожалуй ещё долго так будет.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 21:12
Блажен кто верует! Не, ну в гривне то и я не сомневаюсь, вот только сейчас валюта КРЖН таки доллар, и пожалуй ещё долго так будет.
Додано: Сер 20 січ, 2021 21:18
Управління екології та природних ресурсів КМДА повідомляє, що в столиці зафіксовано забруднення повітря через активну роботу котлових систем у приватному секторі у зв’язку з різким зниженням температури.
зы: и они еще будут нам рассказывать за экологию
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 січ, 2021 21:26
Вчера проезжал площадь Победы. Там капец. Видимо на железке что-то отапливают солярой или мазутом, но дышать нечем. Вплоть до Черновола.
Додано: Сер 20 січ, 2021 21:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот ещ' неплохой домик, максику понравится )
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Додано: Сер 20 січ, 2021 21:41
только *** такое купит в дачном кооперативе
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 20 січ, 2021 21:43
як Ірпінь? торфяники?
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Додано: Сер 20 січ, 2021 21:43
Вот люди строят дом. Для многих это дело всей жизни. Почему же не заказать нормальный проект? Или не взять готовый типовой. Какого х вот такое городить? Не понять мне этого.
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