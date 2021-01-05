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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6290629162926293

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 101
1. Зросли більш, як на 30%
27%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
8%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
5
9. Впали більш, як на 30%
29%
29
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:12

  airmax78 написав:После того как стартует ипотека, цена в валюте ипотеки будет только расти. Потэтому описанная проблема никогда не встанет перед молодой семьей. Даже если она решит распасться.
Молодята - чекаємо на доступну іпотеку!


Блажен кто верует! Не, ну в гривне то и я не сомневаюсь, вот только сейчас валюта КРЖН таки доллар, и пожалуй ещё долго так будет.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:18

Управління екології та природних ресурсів КМДА повідомляє, що в столиці зафіксовано забруднення повітря через активну роботу котлових систем у приватному секторі у зв’язку з різким зниженням температури.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/48653/?f ... J_kvoqYbsE

зы: и они еще будут нам рассказывать за экологию :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:26

  kingkongovets написав:Управління екології та природних ресурсів КМДА повідомляє, що в столиці зафіксовано забруднення повітря через активну роботу котлових систем у приватному секторі у зв’язку з різким зниженням температури.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/48653/?f ... J_kvoqYbsE

зы: и они еще будут нам рассказывать за экологию :mrgreen:

Вчера проезжал площадь Победы. Там капец. Видимо на железке что-то отапливают солярой или мазутом, но дышать нечем. Вплоть до Черновола.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот ещ' неплохой домик, максику понравится ) https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... 447134307a
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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:41

  Унуноктий написав:Вот ещ' неплохой домик, максику понравится ) https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... 447134307a


только *** такое купит в дачном кооперативе
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:43

  kingkongovets написав:Управління екології та природних ресурсів КМДА повідомляє, що в столиці зафіксовано забруднення повітря через активну роботу котлових систем у приватному секторі у зв’язку з різким зниженням температури.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/48653/?f ... J_kvoqYbsE

зы: и они еще будут нам рассказывать за экологию :mrgreen:

як Ірпінь? торфяники?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:43

  Унуноктий написав:Вот ещ' неплохой домик, максику понравится ) https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... 447134307a

Вот люди строят дом. Для многих это дело всей жизни. Почему же не заказать нормальный проект? Или не взять готовый типовой. Какого х вот такое городить? Не понять мне этого.
airmax78
 
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