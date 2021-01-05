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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6291629262936294>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 102
1. Зросли більш, як на 30%
26%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
8%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
29
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:18

Управління екології та природних ресурсів КМДА повідомляє, що в столиці зафіксовано забруднення повітря через активну роботу котлових систем у приватному секторі у зв’язку з різким зниженням температури.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/48653/?f ... J_kvoqYbsE

зы: и они еще будут нам рассказывать за экологию :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:26

  kingkongovets написав:Управління екології та природних ресурсів КМДА повідомляє, що в столиці зафіксовано забруднення повітря через активну роботу котлових систем у приватному секторі у зв’язку з різким зниженням температури.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/48653/?f ... J_kvoqYbsE

зы: и они еще будут нам рассказывать за экологию :mrgreen:

Вчера проезжал площадь Победы. Там капец. Видимо на железке что-то отапливают солярой или мазутом, но дышать нечем. Вплоть до Черновола.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот ещ' неплохой домик, максику понравится ) https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... 447134307a
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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:41

  Унуноктий написав:Вот ещ' неплохой домик, максику понравится ) https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... 447134307a


только *** такое купит в дачном кооперативе
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:43

  kingkongovets написав:Управління екології та природних ресурсів КМДА повідомляє, що в столиці зафіксовано забруднення повітря через активну роботу котлових систем у приватному секторі у зв’язку з різким зниженням температури.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/48653/?f ... J_kvoqYbsE

зы: и они еще будут нам рассказывать за экологию :mrgreen:

як Ірпінь? торфяники?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:43

  Унуноктий написав:Вот ещ' неплохой домик, максику понравится ) https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... 447134307a

Вот люди строят дом. Для многих это дело всей жизни. Почему же не заказать нормальный проект? Или не взять готовый типовой. Какого х вот такое городить? Не понять мне этого.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:21

Flyman, в Вашем полуподвале есть канализация? Труба, куда идет слив, находится ниже уровня Вашего пола?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:26

  artlife написав:Flyman, в Вашем полуподвале есть канализация? Труба, куда идет слив, находится ниже уровня Вашего пола?

Нет он ведро выносит когда идёт на электричку
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:26

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Вот ещ' неплохой домик, максику понравится ) https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... 447134307a

Вот люди строят дом. Для многих это дело всей жизни. Почему же не заказать нормальный проект? Или не взять готовый типовой. Какого х вот такое городить? Не понять мне этого.

потому что только он сам знает какой дом он хочет)
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:28

  artlife написав:Flyman, в Вашем полуподвале есть канализация? Труба, куда идет слив, находится ниже уровня Вашего пола?

Навіть дві, одна транзитом від стояка.
Інша окрема для цоколя.
Нижче.
Чому цікавитеся?
Сусідній цоколь 20куе. Кажуть растішки, що ще подорожчає.
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flyman
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