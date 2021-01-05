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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:00
Унуноктий написав: airmax78 написав:
Вот люди строят дом. Для многих это дело всей жизни. Почему же не заказать нормальный проект? Или не взять готовый типовой. Какого х вот такое городить? Не понять мне этого.
потому что только он сам знает какой дом он хочет)
А в чем проблема? Дом вроде неплохой и степень готовности выше, чем в том за 55к. Цена тоже вроде адекватная
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Додано: Сер 20 січ, 2021 23:02
zРадио написав: airmax78 написав:
Но он назвал ее именно так как надо - она раззадоривает обвалистов и выступает раздражителем для адептов роста - никого не оставляя равнодушным.
Ветка бородатая уже. Возможно, название очень метко характеризовало фантасмагоричность рынка в преддверии его обвала, пока растишки в лице рыл, перекупов и сэйлзов за своими надутыми щеками не замечали очевидного. Не?
Ветка появилась уже после обвала
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Додано: Сер 20 січ, 2021 23:05
"круть-верть", "тулить", "посадить в лужу", "надувать щеки"...
а вы верите в реинкарнацию?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 23:10
flyman написав: artlife написав:
Flyman, в Вашем полуподвале есть канализация? Труба, куда идет слив, находится ниже уровня Вашего пола?
Навіть дві, одна транзитом від стояка.
Інша окрема для цоколя.
Нижче.
Чому цікавитеся?
Сусідній цоколь 20куе. Кажуть растішки, що ще подорожчає.
Бывший сосед продает кладовку (15 м) в полуподвале дома. Думаю, можно ли её технически превратить в обитаемую комнату и куда из цоколей идет слив - вверх или вниз. Что я буду с этим делать дальше, пока не знаю. Я так понимаю, покупатели цоколей просто вычеркивают этот вопрос, чтобы не отвлекаться на всякие второстепенные мысли.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 23:16
kingkongovets написав:"круть-верть", "тулить", "посадить в лужу", "надувать щеки"...
а вы верите в реинкарнацию?
Все же нельзя не согласиться, его Захар таки оставил след в истории и был ярким персонажем на ветке. Образ "рыл на подтанцовке у шаромыг, держащихся за бюджетную сиську" навсегда останется со старожилами
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Додано: Сер 20 січ, 2021 23:20
kingkongovets написав:
"круть-верть", "тулить", "посадить в лужу", "надувать щеки"...
а вы верите в реинкарнацию?
Точно. Не хватает только "рылы на подтанцовке у шаромыг"
Но лексикон- дело наживное.
Фейслес опередил.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 23:26
drevlyanin написав: kingkongovets написав:
"круть-верть", "тулить", "посадить в лужу", "надувать щеки"...
а вы верите в реинкарнацию?
Точно. Не хватает только "рылы на подтанцовке у шаромыг"
Но лексикон- дело наживное.
Фейслес опередил.
не хочу показаться параноиком, но вижу шо не только я один заметил
просто очень схожий и главное - необычный вокабуляр
наверное все же показалось
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 23:29
artlife написав: flyman написав: artlife написав:
Flyman, в Вашем полуподвале есть канализация? Труба, куда идет слив, находится ниже уровня Вашего пола?
Навіть дві, одна транзитом від стояка.
Інша окрема для цоколя.
Нижче.
Чому цікавитеся?
Сусідній цоколь 20куе. Кажуть растішки, що ще подорожчає.
Бывший сосед продает кладовку (15 м) в полуподвале дома. Думаю, можно ли её технически превратить в обитаемую комнату и куда из цоколей идет слив - вверх или вниз. Что я буду с этим делать дальше, пока не знаю. Я так понимаю, покупатели цоколей просто вычеркивают этот вопрос, чтобы не отвлекаться на всякие второстепенные мысли.
тре шукати документи по розводці каналізації та консультуватися з спеціалістами,
інакше виходить кіт в мішку.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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