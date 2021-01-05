Додано: Сер 20 січ, 2021 23:46

drevlyanin написав: kingkongovets написав: "круть-верть", "тулить", "посадить в лужу", "надувать щеки"...

а вы верите в реинкарнацию? "круть-верть", "тулить", "посадить в лужу", "надувать щеки"...а вы верите в реинкарнацию?



Точно. Не хватает только "рылы на подтанцовке у шаромыг" Но лексикон- дело наживное.

Фейслес опередил. Точно. Не хватает только "рылы на подтанцовке у шаромыг"Но лексикон- дело наживное.Фейслес опередил.

Эта коллекция по-солиднее будет. А владельцам "экспонатов" и реинкарнация не нужна, наставничество и передачу опыта сразу ДИ предполагаетМеньше строят - к дорожаю (спрос превышает предложение).Больше строят - к дорожаю (удовлетворяют ажиотажный спрос).Растут доходы - к дорожаю (без лишних пояснений).Падают доходы - к дорожаю (чтобы не платить аренду, потому что не из чего).Строят быстро - к дорожаю (потому что быстрый прирост инвестиций).Строят медленно - к дорожаю (за счет уменьшения объемов ввода).Население растет - к дорожаю (без лишних пояснений).Население падает - к дорожаю (падает в регионах - все едут в Киев)Курс доллара падает - к дорожаю (без лишних пояснений).Курс доллара растет - к дорожаю (заначки все равно у всех в долларах).Курс доллара падает к евро - к дорожаю (заначки в евро растут в долларах).Курс доллара растет к евро - к дорожаю (заначки в долларах растут в евро).Курс биткоина растет - к дорожаю (заначки критпохолдеров растут).Курс биткоина падает - к дорожаю (фиксируют прибыль, чтобы купить бетон).У фермеров высокий урожай - к дорожаю (без лишних пояснений).У фермеров низкий урожай - к дорожаю (выходят из бизнеса и покупают бетон).Есть пруфы покупок бетона - к дорожаю (без лишних пояснений).Нет пруфов покупок бетона - к дорожаю (с завистниками делиться инфой нельзя)... to be continued