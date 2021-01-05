Додано: Чет 21 січ, 2021 01:49

baraka написав: так, погодите, я правильно читаю картинку, что: на 31.12.2020 (конец 4-го квартала 2020) цена в баксах на вторичке упала на 6,2% по сравнению с ценой на 31.12.2019 ? Что-то не так же. так, погодите, я правильно читаю картинку, что: на 31.12.2020 (конец 4-го квартала 2020) цена в баксах на вторичке упала на 6,2% по сравнению с ценой на 31.12.2019 ? Что-то не так же.

Дату внутри квартала я назвать не могу - этого Госстат не указывает. Она точно будет одинаковой для 2019-го и 2020-го, но последний ли это день квартала, или там несколько контрольных точек, неизвестно. В доллар я перевел по среднеквартальному курсу. Кому не нравится, может пересчитать на 31.12 - падение будет еще более существенным.Что касается динамики индекса - она и не будет совпадать с динамикой цен хотелок, поскольку Госстат берет реальные сделки. А я много раз акцентировал на том, что на КРЖН изменилась структура предложения (в том числе перепродаваемого перекупщиками на вторичном рынке), а не цены растут! Но разве здешним экспердам докажешь, что они сравнивают не эконом в прошлом с экономом сейчас, комфорт в прошлом с комфортом сейчас, а микс экспозиции в прошлом с миксом экспозиции сейчас.Індекс цін на житло (ІЦЖ) − показник, який характеризує зміни у часі рівня цін на житлову нерухомість, що є об’єктом купівлі-продажу, під час здійснення операцій із реалізації житла юридичними або фізичними особами. ІЦЖ розраховується по країні у цілому, а також окремо на нове житло (первинний ринок) і на житло, яке було в експлуатації (вторинний ринок)