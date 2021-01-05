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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6292629362946295

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 102
1. Зросли більш, як на 30%
26%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
8%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
29
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:52

  Faceless написав:Слишком скучно, я бы даже сказал, занудно


Так добавляйте что-нибудь свеженькое. На злобу дня, так сказать )) Типа, тарифы монополий растут, значит деньги у людей есть, значит самое время повышать цены на аренду, а раз так, и на саму недвижимость. Стройно же? :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 00:25

Динамика цен на жилье за прошедший год от Госстата. Украина в целом - по регионам пока не сплитует

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 20_ue.xlsx
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 00:32

  zРадио написав:Динамика цен на жилье за прошедший год от Госстата. Украина в целом - по регионам пока не сплитует

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 20_ue.xlsx

По статистике - падает. А как захочешь себе что-то купить - так оказывается, что все на что смотрел - выросло. Статистическая аномалия.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 01:09

  zРадио написав:Динамика цен на жилье за прошедший год от Госстата. Украина в целом - по регионам пока не сплитует

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 20_ue.xlsx


так, погодите, я правильно читаю картинку, что: на 31.12.2020 (конец 4-го квартала 2020) цена в баксах на вторичке упала на 6,2% по сравнению с ценой на 31.12.2019 ? Что-то не так же.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 01:27

  artlife написав:
  flyman написав:
  artlife написав:Flyman, в Вашем полуподвале есть канализация? Труба, куда идет слив, находится ниже уровня Вашего пола?

Навіть дві, одна транзитом від стояка.
Інша окрема для цоколя.
Нижче.
Чому цікавитеся?
Сусідній цоколь 20куе. Кажуть растішки, що ще подорожчає.

Бывший сосед продает кладовку (15 м) в полуподвале дома. Думаю, можно ли её технически превратить в обитаемую комнату и куда из цоколей идет слив - вверх или вниз. Что я буду с этим делать дальше, пока не знаю. Я так понимаю, покупатели цоколей просто вычеркивают этот вопрос, чтобы не отвлекаться на всякие второстепенные мысли.

Может идти и ввер и вниз - в зависимости от отметки подключения домовой канализации к наружным сетям. Если подключение выше уровня слива мокрых точек - делают электрический автоматический насос. Но в любом случае хороший тон - когда слив мокрых точек выше отметки аварийного приямка.
di2gard
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 01:31

  baraka написав:так, погодите, я правильно читаю картинку, что: на 31.12.2020 (конец 4-го квартала 2020) цена в баксах на вторичке упала на 6,2% по сравнению с ценой на 31.12.2019 ? Что-то не так же.

-А что не так? Конец 19-го - локальный пик недвиги на ожиданиях прекращения/заморозки войны в связи с инаугурацией Зеленского.
di2gard
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 01:48

  di2gard написав:
  baraka написав:так, погодите, я правильно читаю картинку, что: на 31.12.2020 (конец 4-го квартала 2020) цена в баксах на вторичке упала на 6,2% по сравнению с ценой на 31.12.2019 ? Что-то не так же.

-А что не так? Конец 19-го - локальный пик недвиги на ожиданиях прекращения/заморозки войны в связи с инаугурацией Зеленского.

Не так - то, что то, что хотелось купить - вросло и неслабо. А что попало в статистику - хз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 01:49

  baraka написав:так, погодите, я правильно читаю картинку, что: на 31.12.2020 (конец 4-го квартала 2020) цена в баксах на вторичке упала на 6,2% по сравнению с ценой на 31.12.2019 ? Что-то не так же.


Дату внутри квартала я назвать не могу - этого Госстат не указывает. Она точно будет одинаковой для 2019-го и 2020-го, но последний ли это день квартала, или там несколько контрольных точек, неизвестно. В доллар я перевел по среднеквартальному курсу. Кому не нравится, может пересчитать на 31.12 - падение будет еще более существенным.

Что касается динамики индекса - она и не будет совпадать с динамикой цен хотелок, поскольку Госстат берет реальные сделки. А я много раз акцентировал на том, что на КРЖН изменилась структура предложения (в том числе перепродаваемого перекупщиками на вторичном рынке), а не цены растут! Но разве здешним экспердам докажешь, что они сравнивают не эконом в прошлом с экономом сейчас, комфорт в прошлом с комфортом сейчас, а микс экспозиции в прошлом с миксом экспозиции сейчас.

Індекс цін на житло (ІЦЖ) − показник, який характеризує зміни у часі рівня цін на житлову нерухомість, що є об’єктом купівлі-продажу, під час здійснення операцій із реалізації житла юридичними або фізичними особами. ІЦЖ розраховується по країні у цілому, а також окремо на нове житло (первинний ринок) і на житло, яке було в експлуатації (вторинний ринок)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 02:16

  zРадио написав:
  baraka написав:так, погодите, я правильно читаю картинку, что: на 31.12.2020 (конец 4-го квартала 2020) цена в баксах на вторичке упала на 6,2% по сравнению с ценой на 31.12.2019 ? Что-то не так же.


Дату внутри квартала я назвать не могу - этого Госстат не указывает. Она точно будет одинаковой для 2019-го и 2020-го, но последний ли это день квартала, или там несколько контрольных точек, неизвестно. В доллар я перевел по среднеквартальному курсу. Кому не нравится, может пересчитать на 31.12 - падение будет еще более существенным.

Что касается динамики индекса - она и не будет совпадать с динамикой цен хотелок, поскольку Госстат берет реальные сделки. А я много раз акцентировал на том, что на КРЖН изменилась структура предложения (в том числе перепродаваемого перекупщиками на вторичном рынке), а не цены растут! Но разве здешним экспердам докажешь, что они сравнивают не эконом в прошлом с экономом сейчас, комфорт в прошлом с комфортом сейчас, а микс экспозиции в прошлом с миксом экспозиции сейчас.

Індекс цін на житло (ІЦЖ) − показник, який характеризує зміни у часі рівня цін на житлову нерухомість, що є об’єктом купівлі-продажу, під час здійснення операцій із реалізації житла юридичними або фізичними особами. ІЦЖ розраховується по країні у цілому, а також окремо на нове житло (первинний ринок) і на житло, яке було в експлуатації (вторинний ринок)


да, точно, спс
госстат же цену по сделкам берёт, а не по хотелкам как мы и АН.

тут я ещё могу предположить, что изменилась не только структура предложения, но и структура потребления (предпочитают покупать дешевое или что сильно просело, при этом топлива чтобы подбирать более дорогие объекты - нет)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 02:23

  baraka написав:тут я ещё могу предположить, что изменилась не только структура предложения, но и структура потребления (предпочитают покупать дешевое)


Плюс, поскольку статистика общенациональная, могло иметь место снижение доли дорогого КРЖН в структуре сделок, что потянуло среднеукраинские цены вниз. Это тоже весьма дурной знак для здешних бетоно-оптимистов, но легко объясняется изменением экономической и социальной парадигмы - мегаполисы стагнируют по всему миру. С чего Киеву быть исключением, лично я придумать не могу. Но я мыслю рационально, а не фантазийно - с меня тут взятки-гладки :D
zРадио
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