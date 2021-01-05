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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 січ, 2021 08:23
"Первинка" в доларах подешевшала більше, ніж "вторинка"!
Кляте наслідство совка і укро-цегла 2000-х років, ну хто ж їх купляє!
І МОПи не модні, і розводка не горизонтальна, і дитсадки/школи поруч!
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Додано: Чет 21 січ, 2021 08:27
zРадио написав: baraka написав:
так, погодите, я правильно читаю картинку, что: на 31.12.2020 (конец 4-го квартала 2020) цена в баксах на вторичке упала на 6,2% по сравнению с ценой на 31.12.2019 ? Что-то не так же.
Дату внутри квартала я назвать не могу - этого Госстат не указывает. Она точно будет одинаковой для 2019-го и 2020-го, но последний ли это день квартала, или там несколько контрольных точек, неизвестно. В доллар я перевел по среднеквартальному курсу. Кому не нравится, может пересчитать на 31.12 - падение будет еще более существенным.
Что касается динамики индекса - она и не будет совпадать с динамикой цен хотелок, поскольку Госстат берет реальные сделки. А я много раз акцентировал на том, что на КРЖН изменилась структура предложения (в том числе перепродаваемого перекупщиками на вторичном рынке), а не цены растут! Но разве здешним экспердам докажешь, что они сравнивают не эконом в прошлом с экономом сейчас, комфорт в прошлом с комфортом сейчас, а микс экспозиции в прошлом с миксом экспозиции сейчас.Індекс цін на житло (ІЦЖ) − показник, який характеризує зміни у часі рівня цін на житлову нерухомість, що є об’єктом купівлі-продажу, під час здійснення операцій із реалізації житла юридичними або фізичними особами. ІЦЖ розраховується по країні у цілому, а також окремо на нове житло (первинний ринок) і на житло, яке було в експлуатації (вторинний ринок)
Потужний удар по Києву Фейслеса-Реуса!
Дивно, що таблицю не стерли.
У них же суцільний безупинний дорожай з 2008 року!
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