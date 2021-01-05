Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
baraka написав:тут я ещё могу предположить, что изменилась не только структура предложения, но и структура потребления (предпочитают покупать дешевое)
Плюс, поскольку статистика общенациональная, могло иметь место снижение доли дорогого КРЖН в структуре сделок, что потянуло среднеукраинские цены вниз. Это тоже весьма дурной знак для здешних бетоно-оптимистов, но легко объясняется изменением экономической и социальной парадигмы - мегаполисы стагнируют по всему миру. С чего Киеву быть исключением, лично я придумать не могу. Но я мыслю рационально, а не фантазийно - с меня тут взятки-гладки
Ну и правильно. Раз графики показывают вниз, а в ОП перерисовывают ценники вверх - будем доверять ... графикам! Графики - наша реальность.
Стоит ли сейчас вкладывать в новострой? и какие объекты для инвестирования рассматриваете? Например: Парковые озера 2, Кирилловский гай, ЖК Радужный,ЖК Курнатовского и т.д. Поделитесь,пожалуйста, своими размышлениями.
airmax78 написав:.. Ну и правильно. Раз графики показывают вниз, а в ОП перерисовывают ценники вверх - будем доверять ... графикам! Графики - наша реальность.
а все что кроме графика - нафиг, нафиг, нафиг. на деле, это чисто манипулятивная статистика - пытаться отобразить цены в баксах, когда курс 25, и через год, когда 28. Но в 2019 (и ранее), например, курс тоже был 28, значит, когда гривна укрепилась, все получается резко подорожало в баксах, на двузначную цифру. умение манипулировать цифрами - в это наше все. На деле, сам фактор безудержного удорожания в гривнах весьма показателен. ЗЫ Киевгорстрой поднял цену на 5% на все свои объекты - ща тут все скажут, что это предсмертные судороги ЗЫЫ так же само можно говорить про статистику моего любимого Еврокара, который осенью много наштамповал, а ближе к зиме реализовал, уменьшив вдвое производство. Если правильно манипулировать, то надо по продажам смотреть сентябрь, когда мало продали, а по производству - декабрь, когда мало наштамповали. Так делают свидетели Зрады - и что ты им докажешь: всегда все не так
Востаннє редагувалось sequence в Чет 21 січ, 2021 10:37, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Ну и правильно. Раз графики показывают вниз, а в ОП перерисовывают ценники вверх - будем доверять ... графикам! Графики - наша реальность.
работа у человека такая - графики на презентациях рисовать человек преисполнен важности своей миссии представляю как у него шаблон трещит когда над ним и его графиками тут откровенно глумятся
зы: Маск назвал экономическое образование проблемой В ходе ежегодной встречи глав компаний, которую организовывает издание The Wall Street Journal, Илон Маск назвал проблемой экономическое образование, которое дают бизнес-школы. По его мнению, степень МВА (магистр делового администрирования) у руководителя компании зачастую означает, что он больше думает о цифрах, чем о собственном продукте. Бизнесмен также указал, что такие руководители тратят много времени на заседания совета директоров и излишне заботятся о финансовых показателях. Между тем, подчеркнул глава Tesla, когда он сам поступал таким образом, дела компании шли наперекосяк. Помогало только проводить больше времени на производстве, а также пользоваться своими продуктами. Также в своем выступлении Маск рассказал, что значение презентаций в PowerPoint и корпоративных совещаний слишком преувеличено, причем в ущерб качеству продукции. Сам миллиардер не имеет степени MBA. В свое время он также бросил аспирантуру в Стэнфордском университете. Нынешний случай — не первый, когда он высказывает сомнения в важности академического образования. В марте он заявил, что студенты чаще используют вузы для развлечения и доказательства того, что могут исполнять какую-то работу.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:.. Ну и правильно. Раз графики показывают вниз, а в ОП перерисовывают ценники вверх - будем доверять ... графикам! Графики - наша реальность.
а все что кроме графика - нафиг, нафиг, нафиг. на деле, это чисто манипулятивная статистика - пытаться отобразить цены в баксах, когда курс 25, и через год, когда 28. Но в 2019 (и ранее), например, курс тоже был 28, значит, когда гривна укрепилась, все получается резко подорожало в баксах, на двузначную цифру. умение манипулировать цифрами - в это наше все. На деле, сам фактор безудержного удорожания в гривнах весьма показателен. ЗЫ Киевгорстрой поднял цену на 5% на все свои объекты - ща тут все скажут, что это предсмертные судороги
Боюсь озвучивать ценники в Юните на новые дома. Понятно, что это все дорожай "по мере готовности". Хотя то, готовность чего выросла - того уже нет в продаже. Продают новые дома. Но ведь новые дома на котловане, гораздо лучше чем предыдущие дома на котловане. Уже почти в 2 раза лучше.
brefnokia написав:Стоит ли сейчас вкладывать в новострой? и какие объекты для инвестирования рассматриваете? Например: Парковые озера 2, Кирилловский гай, ЖК Радужный,ЖК Курнатовского и т.д. Поделитесь,пожалуйста, своими размышлениями.
1) Зараз - не варто. 2) Через 1-1,5 роки - коли ціни просядуть - можливо.
Зараз ситуація з новобудами КРЖН - приблизно як в 2008 році. Всі ріелтори кричать "Дорожай, буде по 1000000/м2"!
Чим закінчився 2008 рік для КРЖН - всім відомо.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців