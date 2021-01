Додано: Чет 21 січ, 2021 10:36

airmax78 написав: Ну и правильно. Раз графики показывают вниз, а в ОП перерисовывают ценники вверх - будем доверять ... графикам! Графики - наша реальность. Ну и правильно. Раз графики показывают вниз, а в ОП перерисовывают ценники вверх - будем доверять ... графикам! Графики - наша реальность.



работа у человека такая - графики на презентациях рисовать

человек преисполнен важности своей миссии

представляю как у него шаблон трещит когда над ним и его графиками тут откровенно глумятся



зы:

Маск назвал экономическое образование проблемой

В ходе ежегодной встречи глав компаний, которую организовывает издание The Wall Street Journal, Илон Маск назвал проблемой экономическое образование, которое дают бизнес-школы.

По его мнению, степень МВА (магистр делового администрирования) у руководителя компании зачастую означает, что он больше думает о цифрах, чем о собственном продукте.

Бизнесмен также указал, что такие руководители тратят много времени на заседания совета директоров и излишне заботятся о финансовых показателях.

Между тем, подчеркнул глава Tesla, когда он сам поступал таким образом, дела компании шли наперекосяк. Помогало только проводить больше времени на производстве, а также пользоваться своими продуктами.

Также в своем выступлении Маск рассказал, что значение презентаций в PowerPoint и корпоративных совещаний слишком преувеличено, причем в ущерб качеству продукции.

Сам миллиардер не имеет степени MBA. В свое время он также бросил аспирантуру в Стэнфордском университете.

Нынешний случай — не первый, когда он высказывает сомнения в важности академического образования. В марте он заявил, что студенты чаще используют вузы для развлечения и доказательства того, что могут исполнять какую-то работу. работа у человека такая - графики на презентациях рисоватьчеловек преисполнен важности своей миссиипредставляю как у него шаблон трещит когда над ним и его графиками тут откровенно глумятсязы:Маск назвал экономическое образование проблемойВ ходе ежегодной встречи глав компаний, которую организовывает издание The Wall Street Journal, Илон Маск назвал проблемой экономическое образование, которое дают бизнес-школы.По его мнению, степень МВА (магистр делового администрирования) у руководителя компании зачастую означает, что он больше думает о цифрах, чем о собственном продукте.Бизнесмен также указал, что такие руководители тратят много времени на заседания совета директоров и излишне заботятся о финансовых показателях.Между тем, подчеркнул глава Tesla, когда он сам поступал таким образом, дела компании шли наперекосяк. Помогало только проводить больше времени на производстве, а также пользоваться своими продуктами.Также в своем выступлении Маск рассказал, что значение презентаций в PowerPoint и корпоративных совещаний слишком преувеличено, причем в ущерб качеству продукции.Сам миллиардер не имеет степени MBA. В свое время он также бросил аспирантуру в Стэнфордском университете.Нынешний случай — не первый, когда он высказывает сомнения в важности академического образования. В марте он заявил, что студенты чаще используют вузы для развлечения и доказательства того, что могут исполнять какую-то работу.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.