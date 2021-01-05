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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6294629562966297>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 102
1. Зросли більш, як на 30%
26%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
8%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
29
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:22

  airmax78 написав:
  di2gard написав:
  baraka написав:так, погодите, я правильно читаю картинку, что: на 31.12.2020 (конец 4-го квартала 2020) цена в баксах на вторичке упала на 6,2% по сравнению с ценой на 31.12.2019 ? Что-то не так же.

-А что не так? Конец 19-го - локальный пик недвиги на ожиданиях прекращения/заморозки войны в связи с инаугурацией Зеленского.

Не так - то, что то, что хотелось купить - вросло и неслабо. А что попало в статистику - хз.

Вот вы будете прелесть продавать и увидите реальную картину, а хотелки могут сколько угодно расти/падать
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:24

  zРадио написав:
  baraka написав:тут я ещё могу предположить, что изменилась не только структура предложения, но и структура потребления (предпочитают покупать дешевое)


Плюс, поскольку статистика общенациональная, могло иметь место снижение доли дорогого КРЖН в структуре сделок, что потянуло среднеукраинские цены вниз. Это тоже весьма дурной знак для здешних бетоно-оптимистов, но легко объясняется изменением экономической и социальной парадигмы - мегаполисы стагнируют по всему миру. С чего Киеву быть исключением, лично я придумать не могу. Но я мыслю рационально, а не фантазийно - с меня тут взятки-гладки :D

Ну и правильно. Раз графики показывают вниз, а в ОП перерисовывают ценники вверх - будем доверять ... графикам! Графики - наша реальность.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Стоит ли сейчас вкладывать в новострой? и какие объекты для инвестирования рассматриваете? Например: Парковые озера 2, Кирилловский гай, ЖК Радужный,ЖК Курнатовского и т.д. Поделитесь,пожалуйста, своими размышлениями.
brefnokia
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:33

  airmax78 написав:..
Ну и правильно. Раз графики показывают вниз, а в ОП перерисовывают ценники вверх - будем доверять ... графикам! Графики - наша реальность.

а все что кроме графика - нафиг, нафиг, нафиг.
на деле, это чисто манипулятивная статистика - пытаться отобразить цены в баксах, когда курс 25, и через год, когда 28. Но в 2019 (и ранее), например, курс тоже был 28, значит, когда гривна укрепилась, все получается резко подорожало в баксах, на двузначную цифру.
умение манипулировать цифрами - в это наше все. На деле, сам фактор безудержного удорожания в гривнах весьма показателен.
ЗЫ Киевгорстрой поднял цену на 5% на все свои объекты - ща тут все скажут, что это предсмертные судороги
ЗЫЫ так же само можно говорить про статистику моего любимого Еврокара, который осенью много наштамповал, а ближе к зиме реализовал, уменьшив вдвое производство. Если правильно манипулировать, то надо по продажам смотреть сентябрь, когда мало продали, а по производству - декабрь, когда мало наштамповали.
Так делают свидетели Зрады - и что ты им докажешь: всегда все не так
Востаннє редагувалось sequence в Чет 21 січ, 2021 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:36

  airmax78 написав:Ну и правильно. Раз графики показывают вниз, а в ОП перерисовывают ценники вверх - будем доверять ... графикам! Графики - наша реальность.


работа у человека такая - графики на презентациях рисовать
человек преисполнен важности своей миссии
представляю как у него шаблон трещит когда над ним и его графиками тут откровенно глумятся :mrgreen:

зы:
Маск назвал экономическое образование проблемой
В ходе ежегодной встречи глав компаний, которую организовывает издание The Wall Street Journal, Илон Маск назвал проблемой экономическое образование, которое дают бизнес-школы.
По его мнению, степень МВА (магистр делового администрирования) у руководителя компании зачастую означает, что он больше думает о цифрах, чем о собственном продукте.
Бизнесмен также указал, что такие руководители тратят много времени на заседания совета директоров и излишне заботятся о финансовых показателях.
Между тем, подчеркнул глава Tesla, когда он сам поступал таким образом, дела компании шли наперекосяк. Помогало только проводить больше времени на производстве, а также пользоваться своими продуктами.
Также в своем выступлении Маск рассказал, что значение презентаций в PowerPoint и корпоративных совещаний слишком преувеличено, причем в ущерб качеству продукции.
Сам миллиардер не имеет степени MBA. В свое время он также бросил аспирантуру в Стэнфордском университете.
Нынешний случай — не первый, когда он высказывает сомнения в важности академического образования. В марте он заявил, что студенты чаще используют вузы для развлечения и доказательства того, что могут исполнять какую-то работу.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:38

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Ну и правильно. Раз графики показывают вниз, а в ОП перерисовывают ценники вверх - будем доверять ... графикам! Графики - наша реальность.

а все что кроме графика - нафиг, нафиг, нафиг.
на деле, это чисто манипулятивная статистика - пытаться отобразить цены в баксах, когда курс 25, и через год, когда 28. Но в 2019 (и ранее), например, курс тоже был 28, значит, когда гривна укрепилась, все получается резко подорожало в баксах, на двузначную цифру.
умение манипулировать цифрами - в это наше все. На деле, сам фактор безудержного удорожания в гривнах весьма показателен.
ЗЫ Киевгорстрой поднял цену на 5% на все свои объекты - ща тут все скажут, что это предсмертные судороги

Боюсь озвучивать ценники в Юните на новые дома. Понятно, что это все дорожай "по мере готовности". Хотя то, готовность чего выросла - того уже нет в продаже. Продают новые дома. Но ведь новые дома на котловане, гораздо лучше чем предыдущие дома на котловане. :oops: Уже почти в 2 раза лучше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:40

  brefnokia написав:Стоит ли сейчас вкладывать в новострой? и какие объекты для инвестирования рассматриваете? Например: Парковые озера 2, Кирилловский гай, ЖК Радужный,ЖК Курнатовского и т.д. Поделитесь,пожалуйста, своими размышлениями.

1) Зараз - не варто.
2) Через 1-1,5 роки - коли ціни просядуть - можливо.

Зараз ситуація з новобудами КРЖН - приблизно як в 2008 році.
Всі ріелтори кричать "Дорожай, буде по 1000000/м2"!

Чим закінчився 2008 рік для КРЖН - всім відомо. :mrgreen:
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Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:43

  airmax78 написав:Но ведь новые дома на котловане, гораздо лучше чем предыдущие дома на котловане. :oops: Уже почти в 2 раза лучше.


"уменьшение покупательной способности доллара"(с) :mrgreen:
последний рубеж обороны обвалишек
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:46

  kingkongovets написав:..
"уменьшение покупательной способности доллара"(с) :mrgreen:
последний рубеж обороны обвалишек

та да. Осталось только перейти к ситуативной переоценке в евро, золоте и биткойне - это будет верхом эволюции обвалистов
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:53

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Но ведь новые дома на котловане, гораздо лучше чем предыдущие дома на котловане. :oops: Уже почти в 2 раза лучше.


"уменьшение покупательной способности доллара"(с) :mrgreen:
последний рубеж обороны обвалишек

Інфляція долара 1,5-2,5% щорічно.

З 2008 року - офіційна інфляція долара 20%
А ціни КРЖН і близько не наблизились до рівня 2008 р.
Вони навіть не дотяглись до рівня 2013 року! :roll:

Читай, "грамотій"!
https://www.usinflationcalculator.com/
Востаннє редагувалось Frant в Чет 21 січ, 2021 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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