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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6294629562966297

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 102
1. Зросли більш, як на 30%
26%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
8%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
29
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:54

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
"уменьшение покупательной способности доллара"(с) :mrgreen:
последний рубеж обороны обвалишек

та да. Осталось только перейти к ситуативной переоценке в евро, золоте и биткойне - это будет верхом эволюции обвалистов

Доллар то уменьшает немного свою покупательную способность, но всё-таки хотелось бы увидеть подтверждение роста доходов в этих же долларах среди ЦА.
fasser
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:57

  Frant написав:..
Зараз ситуація з новобудами КРЖН - приблизно як в 2008 році.
Всі ріелтори кричать "Дорожай, буде по 1000000/м2"!

я вам так скажу - ситуация действительно схожа с 2008, c разницей в том, что мировая экономика готовится к выходу из карантинных ограничений, то есть это скорее отскок от ковидного кризиса. Один из ключевых показателей - грузоперевозки, смотрите, например, здесь
https://tradingeconomics.com/commodity/baltic
перевозка контейнера с китая подорожала в 2,5 раза (с 4000 баксов до 9К). На рынке дефицит сырья - это влияет на цены: полимеры по итогу конца прошлого года подорожали на 30% в евро, в долларе сами пересчитайте. И так кругом - но это скорее напоминает не 2008, а 2006 год. А тогда вы все сами знаете что было
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:08

  fasser написав:
  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
"уменьшение покупательной способности доллара"(с) :mrgreen:
последний рубеж обороны обвалишек

та да. Осталось только перейти к ситуативной переоценке в евро, золоте и биткойне - это будет верхом эволюции обвалистов

Доллар то уменьшает немного свою покупательную способность, но всё-таки хотелось бы увидеть подтверждение роста доходов в этих же долларах среди ЦА.


тю, так конец эпохи бидности наступил же - какие вам еще нужны подтверждения? :mrgreen:

Зображення
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 21 січ, 2021 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:08

  sequence написав:
  Frant написав:..
Зараз ситуація з новобудами КРЖН - приблизно як в 2008 році.
Всі ріелтори кричать "Дорожай, буде по 1000000/м2"!

я вам так скажу - ситуация действительно схожа с 2008, c разницей в том, что мировая экономика готовится к выходу из карантинных ограничений, то есть это скорее отскок от ковидного кризиса. Один из ключевых показателей - грузоперевозки, смотрите, например, здесь
https://tradingeconomics.com/commodity/baltic
перевозка контейнера с китая подорожала в 2,5 раза (с 4000 баксов до 9К). На рынке дефицит сырья - это влияет на цены: полимеры по итогу конца прошлого года подорожали на 30% в евро, в долларе сами пересчитайте. И так кругом - но это скорее напоминает не 2008, а 2006 год. А тогда вы все сами знаете что было

Я извиняюсь, каким боком стоимость полимера в Евро к стоимости на КРЖН?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:11

  BIGor написав:..
Я извиняюсь, каким боком стоимость полимера в Евро к стоимости на КРЖН?

В мире много непристроенных денех. Нам всегда от этого пирога перепадало. Перепадет и сейчас
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:Маск назвал экономическое образование проблемой
.....

По его мнению, степень МВА (магистр делового администрирования) у руководителя компании зачастую означает, что он больше думает о цифрах, чем о собственном продукте.

он молодец. втирает инвесторам то, что хотят слышать и они в разы переплачиваю за акции. смотрите какая у нас клёвая машина, стоит 60 000 баксов при огромных убытках компании. Спасибо вам, меценаты, что покрываете их
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:25

  brefnokia написав:Стоит ли сейчас вкладывать в новострой? и какие объекты для инвестирования рассматриваете? Например: Парковые озера 2, Кирилловский гай, ЖК Радужный,ЖК Курнатовского и т.д. Поделитесь,пожалуйста, своими размышлениями.

Не, здесь в фаворе ЖК Милос, он сейчас почти как биток в 2014м.
Размышления? Ок.
Как только до Трои дотянется метро, ценники на Милославского удвоятся
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:51

  zРадио написав:Динамика цен на жилье за прошедший год от Госстата. Украина в целом - по регионам пока не сплитует

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 20_ue.xlsx

Квартири "вторинки" просіли в ціні меньше, ніж "первинки".
Висновок: на ринок "вторинки" попит більший, ніж на "первинці".
Шкода, що пропав тепловик Юра_ з 3к панельки))) Він з задоволенням відшмагав би декого )))

Всі ці загони в новобуд, розмови "дайош кожному електрику/парковщику/таксисту квартиру на ПОХу в 25-поверхвій свічці" - лише говорильня, на любителя.
І не можна вважати тріск двох десятків осіб на якомусь форумі - наближенням до істини.
Тим більше, що третина цих осіб працює у відділах продажу новобудів. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:53

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:Маск назвал экономическое образование проблемой
.....

По его мнению, степень МВА (магистр делового администрирования) у руководителя компании зачастую означает, что он больше думает о цифрах, чем о собственном продукте.

он молодец. втирает инвесторам то, что хотят слышать и они в разы переплачиваю за акции. смотрите какая у нас клёвая машина, стоит 60 000 баксов при огромных убытках компании. Спасибо вам, меценаты, что покрываете их

Серж, те, кто пассивно не любят Маска - не богатеют. Те, кто активно не любят Маска - беднеют. Американская народная мудрость.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 21 січ, 2021 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:53

  sequence написав:
  BIGor написав:..
Я извиняюсь, каким боком стоимость полимера в Евро к стоимости на КРЖН?

В мире много непристроенных денех. Нам всегда от этого пирога перепадало. Перепадет и сейчас

бомжу Васе дадут 100 куе на однушку в Киеве? :mrgreen:
BIGor
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