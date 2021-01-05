Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:.. Зараз ситуація з новобудами КРЖН - приблизно як в 2008 році. Всі ріелтори кричать "Дорожай, буде по 1000000/м2"!
я вам так скажу - ситуация действительно схожа с 2008, c разницей в том, что мировая экономика готовится к выходу из карантинных ограничений, то есть это скорее отскок от ковидного кризиса. Один из ключевых показателей - грузоперевозки, смотрите, например, здесь https://tradingeconomics.com/commodity/baltic перевозка контейнера с китая подорожала в 2,5 раза (с 4000 баксов до 9К). На рынке дефицит сырья - это влияет на цены: полимеры по итогу конца прошлого года подорожали на 30% в евро, в долларе сами пересчитайте. И так кругом - но это скорее напоминает не 2008, а 2006 год. А тогда вы все сами знаете что было
Frant написав:.. Зараз ситуація з новобудами КРЖН - приблизно як в 2008 році. Всі ріелтори кричать "Дорожай, буде по 1000000/м2"!
я вам так скажу - ситуация действительно схожа с 2008, c разницей в том, что мировая экономика готовится к выходу из карантинных ограничений, то есть это скорее отскок от ковидного кризиса. Один из ключевых показателей - грузоперевозки, смотрите, например, здесь https://tradingeconomics.com/commodity/baltic перевозка контейнера с китая подорожала в 2,5 раза (с 4000 баксов до 9К). На рынке дефицит сырья - это влияет на цены: полимеры по итогу конца прошлого года подорожали на 30% в евро, в долларе сами пересчитайте. И так кругом - но это скорее напоминает не 2008, а 2006 год. А тогда вы все сами знаете что было
Я извиняюсь, каким боком стоимость полимера в Евро к стоимости на КРЖН?
kingkongovets написав:Маск назвал экономическое образование проблемой .....
По его мнению, степень МВА (магистр делового администрирования) у руководителя компании зачастую означает, что он больше думает о цифрах, чем о собственном продукте.
он молодец. втирает инвесторам то, что хотят слышать и они в разы переплачиваю за акции. смотрите какая у нас клёвая машина, стоит 60 000 баксов при огромных убытках компании. Спасибо вам, меценаты, что покрываете их
brefnokia написав:Стоит ли сейчас вкладывать в новострой? и какие объекты для инвестирования рассматриваете? Например: Парковые озера 2, Кирилловский гай, ЖК Радужный,ЖК Курнатовского и т.д. Поделитесь,пожалуйста, своими размышлениями.
Не, здесь в фаворе ЖК Милос, он сейчас почти как биток в 2014м. Размышления? Ок. Как только до Трои дотянется метро, ценники на Милославского удвоятся
Квартири "вторинки" просіли в ціні меньше, ніж "первинки". Висновок: на ринок "вторинки" попит більший, ніж на "первинці". Шкода, що пропав тепловик Юра_ з 3к панельки))) Він з задоволенням відшмагав би декого )))
Всі ці загони в новобуд, розмови "дайош кожному електрику/парковщику/таксисту квартиру на ПОХу в 25-поверхвій свічці" - лише говорильня, на любителя. І не можна вважати тріск двох десятків осіб на якомусь форумі - наближенням до істини. Тим більше, що третина цих осіб працює у відділах продажу новобудів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
kingkongovets написав:Маск назвал экономическое образование проблемой .....
По его мнению, степень МВА (магистр делового администрирования) у руководителя компании зачастую означает, что он больше думает о цифрах, чем о собственном продукте.
он молодец. втирает инвесторам то, что хотят слышать и они в разы переплачиваю за акции. смотрите какая у нас клёвая машина, стоит 60 000 баксов при огромных убытках компании. Спасибо вам, меценаты, что покрываете их
Серж, те, кто пассивно не любят Маска - не богатеют. Те, кто активно не любят Маска - беднеют. Американская народная мудрость.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 21 січ, 2021 11:55, всього редагувалось 1 раз.