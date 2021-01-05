Додано: Чет 21 січ, 2021 10:57

Frant написав: ..

Зараз ситуація з новобудами КРЖН - приблизно як в 2008 році.

Всі ріелтори кричать "Дорожай, буде по 1000000/м2"!

..Зараз ситуація з новобудами КРЖН - приблизно як в 2008 році.Всі ріелтори кричать "Дорожай, буде по 1000000/м2"!

я вам так скажу - ситуация действительно схожа с 2008, c разницей в том, что мировая экономика готовится к выходу из карантинных ограничений, то есть это скорее отскок от ковидного кризиса. Один из ключевых показателей - грузоперевозки, смотрите, например, здесьперевозка контейнера с китая подорожала в 2,5 раза (с 4000 баксов до 9К). На рынке дефицит сырья - это влияет на цены: полимеры по итогу конца прошлого года подорожали на 30% в евро, в долларе сами пересчитайте. И так кругом - но это скорее напоминает не 2008, а 2006 год. А тогда вы все сами знаете что было