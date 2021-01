Додано: Чет 21 січ, 2021 11:08

fasser написав: sequence написав: kingkongovets написав: ..

"уменьшение покупательной способности доллара"(с)

последний рубеж обороны обвалишек .."уменьшение покупательной способности доллара"(с)последний рубеж обороны обвалишек

та да. Осталось только перейти к ситуативной переоценке в евро, золоте и биткойне - это будет верхом эволюции обвалистов та да. Осталось только перейти к ситуативной переоценке в евро, золоте и биткойне - это будет верхом эволюции обвалистов

Доллар то уменьшает немного свою покупательную способность, но всё-таки хотелось бы увидеть подтверждение роста доходов в этих же долларах среди ЦА. Доллар то уменьшает немного свою покупательную способность, но всё-таки хотелось бы увидеть подтверждение роста доходов в этих же долларах среди ЦА.



тю, так конец эпохи бидности наступил же - какие вам еще нужны подтверждения?



тю, так конец эпохи бидности наступил же - какие вам еще нужны подтверждения?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.