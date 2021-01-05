RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6296629762986299>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 102
1. Зросли більш, як на 30%
26%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
8%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
29
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Квартири "вторинки" просіли в ціні меньше, ніж "первинки".
Висновок: на ринок "вторинки" попит більший, ніж на "первинці".
на днях позвонил по объявлению по продаже вторички. в итоге проговорил с риелтором 20 минут, её инициатива. У неё эксклюзив, хозяйка, которая сначала давала объявление (привет, Барака), отправила меня к риелтору. с приходом риелтора цена снижена на 33%. Спросил почему так, она говорит, что половина квартир вторички, выставляемых на продажу, никогда не продаются и не продадутся. Причина-продавцы неадекватны в хотелках, не знают чего хотят взамен, не могут чётко определиться и т.д.
По этому объекту она поработала с продавцам, определила реальную цену продажи и верит в успех. Комиссия зашита в цену продажи.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11653
З нами з: 10.06.11
Подякував: 208 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:30

  Sidus написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:[uote="5151203:Унуноктий"]Вот ещ' неплохой домик, максику понравится ) https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... 447134307a[/uote]
Вот люди строят дом. Для многих это дело всей жизни. Почему же не заказать нормальный проект? Или не взять готовый типовой. Какого х вот такое городить? Не понять мне этого.

потому что только он сам знает какой дом он хочет)


А в чем проблема? Дом вроде неплохой и степень готовности выше, чем в том за 55к. Цена тоже вроде адекватная
в том что за 55 лесница покруче
Diman
 
Повідомлень: 551
З нами з: 11.07.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:33

  Serg-ik написав:смотрите какая у нас клёвая машина, стоит 60 000 баксов при огромных убытках компании.


напомните, сколько цена теслы была, когда вы осторожно интересовались покупкой? баксов 300 до сплита, наверное. не грызет тоска, что так и не решились хоть на 5к купить?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5026
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2227 раз.
Подякували: 1300 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:33

  airmax78 написав:Ну и правильно. Раз графики показывают вниз, а в ОП перерисовывают ценники вверх - будем доверять ... графикам! Графики - наша реальность.


На один пост выше был ответ на твой вопрос (подсказка - "микс экспозиции"). Ты приходишь в магазин Эппл, где ничего, кроме Эппл не продается, и с умным видом рассказываешь, что Сяоми и Мэйзу подорожали :oops:

Что только растишки не берут на вооружение - даже Маска уже частично переврали, частично недопоняли. Вот оригинал его высказывания. Ни о каких "цифрах", разумеется он не говорит - он говорит о "финансах". Это извечный конфликт KPI разных людей в бизнесе - маркетологам нужна клиентская база, производственникам - качество продукта, финансистам - возврат вложений. Вот о консерватизме последних и говорит Маск. Решения о слишком ранней монетизации много интересных продуктов погубили. Финансовый контролер мыслит категорией NPV, продуктолог - NPS (на этом месте рылов, лордов и перекупов мы потеряли - они пошли гуглить :mrgreen: ) Тесла тоже прошла путь от убыточного стартапа, который чем больше производил, тем больше терял, до флагмана индустрии...

https://www.wsj.com/video/elon-musk-dec ... 23079.html
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9117
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1777 раз.
Подякували: 3974 раз.
 
Профіль
14
6
3
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:44

  Serg-ik написав:на днях позвонил по объявлению по продаже вторички. в итоге проговорил с риелтором 20 минут, её инициатива. У неё эксклюзив, хозяйка, которая сначала давала объявление (привет, Барака), отправила меня к риелтору. с приходом риелтора цена снижена на 33%. Спросил почему так, она говорит, что половина квартир вторички, выставляемых на продажу, никогда не продаются и не продадутся. Причина-продавцы неадекватны в хотелках, не знают чего хотят взамен, не могут чётко определиться и т.д.
По этому объекту она поработала с продавцам, определила реальную цену продажи и верит в успех. Комиссия зашита в цену продажи.


в кои то веки шото путное написали - я вам даже плюсанул
вот шо значит непосредственно в материал окунуться и пообщаться с участником рынка, а не бесконечно пытаться извлекать корни из сферических коней в кубе, как тут делает большинство аналистов-теорастов
вам просто повезло на вменяемого риэлтора попасть и на продавца, который продает, а не "изучает рынок" и приценивается
но и тех и других - меньшинство
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8310
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1047 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:54

  airmax78 написав:
  alex_dvornichenko написав:
  airmax78 написав: Паркинг не могут распродать до сих пор. С 2008 года.

Я бы с удовольствием купил гараж у себя в доме, но он стоит !!!! в 2,3 раза дороже за метр чем жилая квартиры!!! голые стены без канализации и окон ! ПОчему ??? и так везде где знаю. Если бы рядом построили гаражную коробку с адекватными ценами я бы взял не думая.

Когда-то, когда меня еще не уволили из банка, мы считали стоимость проекта с и без паркинга. Себестоимость паркинга - очень большая. И он с трудом окупается. Вы считаете стоимость метра машиноместа, но в любом паркинге площадь машиномест - это менее 50% от общей площали паркинга - все остальное - проезды. А построить надо все. Плюс устройство подземного паркинга сильно увеличивает стоимость фундамента и усложняет строительство (там же не как в квартире - сдал голые стены и давай досвидания). В паркинге нужно делать вентиляцию; гидроизоляцию; в большинстве подземных паркингов - систему откачки воды; систему пожаротушения. Это все стоит приличных денег. А, повторюсь, продаваемая площадь там - это менее 50% от общей. Поэтому и пытаются застройщики догнаться всякими кладовками, которые они нарезают в паркинге в самых экзотических местах.
Не из-за невероятной жадности КАН толкает машиноместа в Тетрисе по 30-40-60куе. Есть у этого и объективные причины.

Думаю проблема - в психологии ценообразования. Приводил пример своего товарища-поляка, который купил 2К в Варшаве, в то же время когда я покупал квартиру в ОболСкае. Он заплатил в 2 раза дороже за кв метр квартиры чем я. И по той же цене квадрат паркинга что предлагали мне (перезвонил ему и уточнил - квадрат паркинга он купил даже дешевле чем предлагали мне. Т.е. у них пропорция с точностью, да наоборот - кв паркинга в 2 раза дешевле жилой) .
Не думаю, что алгоритмы подсчета себестоимости в Варшаве и Киеве разные.
Скорее всего, сия проблема "там" решается комплексно ))) :
1) процент к-ва паркомест к квартирам выше в 3 раза ,
2) часть себестойки паркинга перекладывается застройщиком на все (!) квадратные метры комплекса,
3) Парковка во дворах вне разметки строго наказывается...
Востаннє редагувалось J_P в Чет 21 січ, 2021 13:08, всього редагувалось 2 разів.
J_P
 
Повідомлень: 749
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:54

  Serg-ik написав:..на днях позвонил по объявлению по продаже вторички. в итоге проговорил ..

когда заезжаете? ))
sequence
 
Повідомлень: 4478
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1046 раз.
Подякували: 1189 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:59

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:на днях позвонил по объявлению по продаже вторички. в итоге проговорил с риелтором 20 минут, её инициатива. У неё эксклюзив, хозяйка, которая сначала давала объявление (привет, Барака), отправила меня к риелтору. с приходом риелтора цена снижена на 33%. Спросил почему так, она говорит, что половина квартир вторички, выставляемых на продажу, никогда не продаются и не продадутся. Причина-продавцы неадекватны в хотелках, не знают чего хотят взамен, не могут чётко определиться и т.д.
По этому объекту она поработала с продавцам, определила реальную цену продажи и верит в успех. Комиссия зашита в цену продажи.


в кои то веки шото путное написали - я вам даже плюсанул
вот шо значит непосредственно в материал окунуться и пообщаться с участником рынка, а не бесконечно пытаться извлекать корни из сферических коней в кубе, как тут делает большинство аналистов-теорастов
вам просто повезло на вменяемого риэлтора попасть и на продавца, который продает, а не "изучает рынок" и приценивается
но и тех и других - меньшинство


Вот именно! И адекватных продавцов, желающи продать, а не продавать, по моим прикидкам 20%, а не половина...И эти обьявы по нереальным хотелкам переразмещают риелторы, оставляя хотелку нереальной.
В итоге: в обьявах спам и мусор, а найти стоящее адекватное предложение адекватного продавца сложно
Sidus
 
Повідомлень: 559
З нами з: 17.09.14
Подякував: 30 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:04

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ну и правильно. Раз графики показывают вниз, а в ОП перерисовывают ценники вверх - будем доверять ... графикам! Графики - наша реальность.


На один пост выше был ответ на твой вопрос (подсказка - "микс экспозиции"). Ты приходишь в магазин Эппл, где ничего, кроме Эппл не продается, и с умным видом рассказываешь, что Сяоми и Мэйзу подорожали :oops:

Что только растишки не берут на вооружение - даже Маска уже частично переврали, частично недопоняли. Вот оригинал его высказывания. Ни о каких "цифрах", разумеется он не говорит - он говорит о "финансах". Это извечный конфликт KPI разных людей в бизнесе - маркетологам нужна клиентская база, производственникам - качество продукта, финансистам - возврат вложений. Вот о консерватизме последних и говорит Маск. Решения о слишком ранней монетизации много интересных продуктов погубили. Финансовый контролер мыслит категорией NPV, продуктолог - NPS (на этом месте рылов, лордов и перекупов мы потеряли - они пошли гуглить :mrgreen: ) Тесла тоже прошла путь от убыточного стартапа, который чем больше производил, тем больше терял, до флагмана индустрии...

https://www.wsj.com/video/elon-musk-dec ... 23079.html

ОМГ... сколько самомнения и опломба. Вспоминаю себя 8-9 лет назад.
airmax78
 
Повідомлень: 37420
З нами з: 25.10.12
Подякував: 904 раз.
Подякували: 4486 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:06

  Sidus написав:..адекватных продавцов, желающи продать, а не продавать, по моим прикидкам 20%, а не половина..

Серж буквально двумя фразами почти обрушил картину мира Франта, с его "вторичка ликвиднее"
sequence
 
Повідомлень: 4478
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1046 раз.
Подякували: 1189 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6296629762986299>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19707 3349193
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 02:09
rjkz
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 235106
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20740
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18511)
21.01.2021 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.