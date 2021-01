Додано: Чет 21 січ, 2021 12:44

Serg-ik написав: на днях позвонил по объявлению по продаже вторички. в итоге проговорил с риелтором 20 минут, её инициатива. У неё эксклюзив, хозяйка, которая сначала давала объявление (привет, Барака), отправила меня к риелтору. с приходом риелтора цена снижена на 33%. Спросил почему так, она говорит, что половина квартир вторички, выставляемых на продажу, никогда не продаются и не продадутся. Причина-продавцы неадекватны в хотелках, не знают чего хотят взамен, не могут чётко определиться и т.д.

По этому объекту она поработала с продавцам, определила реальную цену продажи и верит в успех. Комиссия зашита в цену продажи.



в кои то веки шото путное написали - я вам даже плюсанул

вот шо значит непосредственно в материал окунуться и пообщаться с участником рынка, а не бесконечно пытаться извлекать корни из сферических коней в кубе, как тут делает большинство аналистов-теорастов

вам просто повезло на вменяемого риэлтора попасть и на продавца, который продает, а не "изучает рынок" и приценивается

но и тех и других - меньшинство

