Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Квартири "вторинки" просіли в ціні меньше, ніж "первинки". Висновок: на ринок "вторинки" попит більший, ніж на "первинці".
на днях позвонил по объявлению по продаже вторички. в итоге проговорил с риелтором 20 минут, её инициатива. У неё эксклюзив, хозяйка, которая сначала давала объявление (привет, Барака), отправила меня к риелтору. с приходом риелтора цена снижена на 33%. Спросил почему так, она говорит, что половина квартир вторички, выставляемых на продажу, никогда не продаются и не продадутся. Причина-продавцы неадекватны в хотелках, не знают чего хотят взамен, не могут чётко определиться и т.д. По этому объекту она поработала с продавцам, определила реальную цену продажи и верит в успех. Комиссия зашита в цену продажи.
airmax78 написав:[uote="5151203:Унуноктий"]Вот ещ' неплохой домик, максику понравится ) https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... 447134307a[/uote] Вот люди строят дом. Для многих это дело всей жизни. Почему же не заказать нормальный проект? Или не взять готовый типовой. Какого х вот такое городить? Не понять мне этого.
потому что только он сам знает какой дом он хочет)
А в чем проблема? Дом вроде неплохой и степень готовности выше, чем в том за 55к. Цена тоже вроде адекватная
airmax78 написав:Ну и правильно. Раз графики показывают вниз, а в ОП перерисовывают ценники вверх - будем доверять ... графикам! Графики - наша реальность.
На один пост выше был ответ на твой вопрос (подсказка - "микс экспозиции"). Ты приходишь в магазин Эппл, где ничего, кроме Эппл не продается, и с умным видом рассказываешь, что Сяоми и Мэйзу подорожали
Что только растишки не берут на вооружение - даже Маска уже частично переврали, частично недопоняли. Вот оригинал его высказывания. Ни о каких "цифрах", разумеется он не говорит - он говорит о "финансах". Это извечный конфликт KPI разных людей в бизнесе - маркетологам нужна клиентская база, производственникам - качество продукта, финансистам - возврат вложений. Вот о консерватизме последних и говорит Маск. Решения о слишком ранней монетизации много интересных продуктов погубили. Финансовый контролер мыслит категорией NPV, продуктолог - NPS (на этом месте рылов, лордов и перекупов мы потеряли - они пошли гуглить ) Тесла тоже прошла путь от убыточного стартапа, который чем больше производил, тем больше терял, до флагмана индустрии...
Serg-ik написав:на днях позвонил по объявлению по продаже вторички. в итоге проговорил с риелтором 20 минут, её инициатива. У неё эксклюзив, хозяйка, которая сначала давала объявление (привет, Барака), отправила меня к риелтору. с приходом риелтора цена снижена на 33%. Спросил почему так, она говорит, что половина квартир вторички, выставляемых на продажу, никогда не продаются и не продадутся. Причина-продавцы неадекватны в хотелках, не знают чего хотят взамен, не могут чётко определиться и т.д. По этому объекту она поработала с продавцам, определила реальную цену продажи и верит в успех. Комиссия зашита в цену продажи.
в кои то веки шото путное написали - я вам даже плюсанул вот шо значит непосредственно в материал окунуться и пообщаться с участником рынка, а не бесконечно пытаться извлекать корни из сферических коней в кубе, как тут делает большинство аналистов-теорастов вам просто повезло на вменяемого риэлтора попасть и на продавца, который продает, а не "изучает рынок" и приценивается но и тех и других - меньшинство
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав: Паркинг не могут распродать до сих пор. С 2008 года.
Я бы с удовольствием купил гараж у себя в доме, но он стоит !!!! в 2,3 раза дороже за метр чем жилая квартиры!!! голые стены без канализации и окон ! ПОчему ??? и так везде где знаю. Если бы рядом построили гаражную коробку с адекватными ценами я бы взял не думая.
Когда-то, когда меня еще не уволили из банка, мы считали стоимость проекта с и без паркинга. Себестоимость паркинга - очень большая. И он с трудом окупается. Вы считаете стоимость метра машиноместа, но в любом паркинге площадь машиномест - это менее 50% от общей площали паркинга - все остальное - проезды. А построить надо все. Плюс устройство подземного паркинга сильно увеличивает стоимость фундамента и усложняет строительство (там же не как в квартире - сдал голые стены и давай досвидания). В паркинге нужно делать вентиляцию; гидроизоляцию; в большинстве подземных паркингов - систему откачки воды; систему пожаротушения. Это все стоит приличных денег. А, повторюсь, продаваемая площадь там - это менее 50% от общей. Поэтому и пытаются застройщики догнаться всякими кладовками, которые они нарезают в паркинге в самых экзотических местах. Не из-за невероятной жадности КАН толкает машиноместа в Тетрисе по 30-40-60куе. Есть у этого и объективные причины.
Думаю проблема - в психологии ценообразования. Приводил пример своего товарища-поляка, который купил 2К в Варшаве, в то же время когда я покупал квартиру в ОболСкае. Он заплатил в 2 раза дороже за кв метр квартиры чем я. И по той же цене квадрат паркинга что предлагали мне (перезвонил ему и уточнил - квадрат паркинга он купил даже дешевле чем предлагали мне. Т.е. у них пропорция с точностью, да наоборот - кв паркинга в 2 раза дешевле жилой) . Не думаю, что алгоритмы подсчета себестоимости в Варшаве и Киеве разные. Скорее всего, сия проблема "там" решается комплексно ))) : 1) процент к-ва паркомест к квартирам выше в 3 раза , 2) часть себестойки паркинга перекладывается застройщиком на все (!) квадратные метры комплекса, 3) Парковка во дворах вне разметки строго наказывается...
Востаннє редагувалось J_P в Чет 21 січ, 2021 13:08, всього редагувалось 2 разів.
Serg-ik написав:на днях позвонил по объявлению по продаже вторички. в итоге проговорил с риелтором 20 минут, её инициатива. У неё эксклюзив, хозяйка, которая сначала давала объявление (привет, Барака), отправила меня к риелтору. с приходом риелтора цена снижена на 33%. Спросил почему так, она говорит, что половина квартир вторички, выставляемых на продажу, никогда не продаются и не продадутся. Причина-продавцы неадекватны в хотелках, не знают чего хотят взамен, не могут чётко определиться и т.д. По этому объекту она поработала с продавцам, определила реальную цену продажи и верит в успех. Комиссия зашита в цену продажи.
в кои то веки шото путное написали - я вам даже плюсанул вот шо значит непосредственно в материал окунуться и пообщаться с участником рынка, а не бесконечно пытаться извлекать корни из сферических коней в кубе, как тут делает большинство аналистов-теорастов вам просто повезло на вменяемого риэлтора попасть и на продавца, который продает, а не "изучает рынок" и приценивается но и тех и других - меньшинство
Вот именно! И адекватных продавцов, желающи продать, а не продавать, по моим прикидкам 20%, а не половина...И эти обьявы по нереальным хотелкам переразмещают риелторы, оставляя хотелку нереальной. В итоге: в обьявах спам и мусор, а найти стоящее адекватное предложение адекватного продавца сложно
airmax78 написав:Ну и правильно. Раз графики показывают вниз, а в ОП перерисовывают ценники вверх - будем доверять ... графикам! Графики - наша реальность.
На один пост выше был ответ на твой вопрос (подсказка - "микс экспозиции"). Ты приходишь в магазин Эппл, где ничего, кроме Эппл не продается, и с умным видом рассказываешь, что Сяоми и Мэйзу подорожали
Что только растишки не берут на вооружение - даже Маска уже частично переврали, частично недопоняли. Вот оригинал его высказывания. Ни о каких "цифрах", разумеется он не говорит - он говорит о "финансах". Это извечный конфликт KPI разных людей в бизнесе - маркетологам нужна клиентская база, производственникам - качество продукта, финансистам - возврат вложений. Вот о консерватизме последних и говорит Маск. Решения о слишком ранней монетизации много интересных продуктов погубили. Финансовый контролер мыслит категорией NPV, продуктолог - NPS (на этом месте рылов, лордов и перекупов мы потеряли - они пошли гуглить ) Тесла тоже прошла путь от убыточного стартапа, который чем больше производил, тем больше терял, до флагмана индустрии...