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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6296629762986299

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 102
1. Зросли більш, як на 30%
26%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
8%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
29
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:07

  airmax78 написав:ОМГ... сколько самомнения и опломба. Вспоминаю себя 8-9 лет назад.


Апломб, Максим, апломб...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:08

  J_P написав:
  airmax78 написав:
  alex_dvornichenko написав:Я бы с удовольствием купил гараж у себя в доме, но он стоит !!!! в 2,3 раза дороже за метр чем жилая квартиры!!! голые стены без канализации и окон ! ПОчему ??? и так везде где знаю. Если бы рядом построили гаражную коробку с адекватными ценами я бы взял не думая.

Когда-то, когда меня еще не уволили из банка, мы считали стоимость проекта с и без паркинга. Себестоимость паркинга - очень большая. И он с трудом окупается. Вы считаете стоимость метра машиноместа, но в любом паркинге площадь машиномест - это менее 50% от общей площали паркинга - все остальное - проезды. А построить надо все. Плюс устройство подземного паркинга сильно увеличивает стоимость фундамента и усложняет строительство (там же не как в квартире - сдал голые стены и давай досвидания). В паркинге нужно делать вентиляцию; гидроизоляцию; в большинстве подземных паркингов - систему откачки воды; систему пожаротушения. Это все стоит приличных денег. А, повторюсь, продаваемая площадь там - это менее 50% от общей. Поэтому и пытаются застройщики догнаться всякими кладовками, которые они нарезают в паркинге в самых экзотических местах.
Не из-за невероятной жадности КАН толкает машиноместа в Тетрисе по 30-40-60куе. Есть у этого и объективные причины.

Думаю проблема - в психологии ценообразования. Приводил пример своего товарища-поляка, который купил 2К в Варшаве, в то же время когда я покупал квартиру в ОболСкае. Он заплатил в 2 раза дороже за кв метр квартиры чем я. И по той же цене квадрат паркинга что предлагали мне.
Не думаю, что алгоритмы подсчета себестоимости в Варшаве и Киеве разные.
Скорее всего, сия проблема "там" решается комплексно ))) :
1) процент к-ва паркомест к квартирам выше в 3 раза ,
2) часть себестойки паркинга перекладывается застройщиком на все (!) квадратные метры комплекса,
3) Парковка во дворах вне разметки строго наказывается...

Именно так. Там нет альтернативы: строить или не строить. Пракинг жестко обусловленной минимальной емкостью - сама собой разумеющаяся часть проекта. Поэтому нет смысла считать его себестоимость отдельно - размазали на весь дом - получили смешной ценник на паркоместо. В итоге те, кто не купил паркоместо - проспонсировали в цене своих квартир покупки тех, кто купил.
У нас ситуация диаметрально противоположная.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:10

  zРадио написав:
  airmax78 написав:ОМГ... сколько самомнения и опломба. Вспоминаю себя 8-9 лет назад.


Апломб, Максим, апломб...

Молодец. Садись 5.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:15

  sequence написав:
  Sidus написав:..адекватных продавцов, желающи продать, а не продавать, по моим прикидкам 20%, а не половина..

Серж буквально двумя фразами почти обрушил картину мира Франта, с его "вторичка ликвиднее"

ключове слово "почти"))) :wink:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:24

  hume написав:
  барабашов написав:
  kingkongovets написав:про скидку ваще насмешило бгг
там покупка недвиги - это всегда аукцион

Почему "всегда аукцион "?
Там же обеспеченность пересичного метров 60 жилой на рыло.
С какого тогда скидки не делать? А стояки однух как там тогда?

Аукцион 100%. После просмотра каждый предлагает свою цену. По какой цене ушел дом не понятно. Недавно столкнулись друзья, пришлось набросить 12%, чтоб сарай купить.(по другому я то строение назвать не могу(
Около 20 обьектов увели из под носа

НЕ соглашусь со "... всегда аукцион"
Это сейчас - "иногда аукцион". И - только в некоторых местах.
Причины:
1) "вертолетные" деньги,
2) низкие проценты,
3) массовая миграция в пригород...
Но это временно )))
Во всяком случае жилье в Манхеттене сейчас продается долго и без аукционов )))
J_P
 
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