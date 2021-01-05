airmax78 написав:

alex_dvornichenko написав: Я бы с удовольствием купил гараж у себя в доме, но он стоит !!!! в 2,3 раза дороже за метр чем жилая квартиры!!! голые стены без канализации и окон ! ПОчему ??? и так везде где знаю. Если бы рядом построили гаражную коробку с адекватными ценами я бы взял не думая. Я бы с удовольствием купил гараж у себя в доме, но он стоит !!!! в 2,3 раза дороже за метр чем жилая квартиры!!! голые стены без канализации и окон ! ПОчему ??? и так везде где знаю. Если бы рядом построили гаражную коробку с адекватными ценами я бы взял не думая.

Не из-за невероятной жадности КАН толкает машиноместа в Тетрисе по 30-40-60куе. Есть у этого и объективные причины.

Когда-то, когда меня еще не уволили из банка, мы считали стоимость проекта с и без паркинга. Себестоимость паркинга - очень большая. И он с трудом окупается. Вы считаете стоимость метра машиноместа, но в любом паркинге площадь машиномест - это менее 50% от общей площали паркинга - все остальное - проезды. А построить надо все. Плюс устройство подземного паркинга сильно увеличивает стоимость фундамента и усложняет строительство (там же не как в квартире - сдал голые стены и давай досвидания). В паркинге нужно делать вентиляцию; гидроизоляцию; в большинстве подземных паркингов - систему откачки воды; систему пожаротушения. Это все стоит приличных денег. А, повторюсь, продаваемая площадь там - это менее 50% от общей. Поэтому и пытаются застройщики догнаться всякими кладовками, которые они нарезают в паркинге в самых экзотических местах.