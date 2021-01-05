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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 62976298629963006301>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 102
1. Зросли більш, як на 30%
26%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
8%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
29
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:07

  airmax78 написав:ОМГ... сколько самомнения и опломба. Вспоминаю себя 8-9 лет назад.


Апломб, Максим, апломб...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:08

  J_P написав:
  airmax78 написав:
  alex_dvornichenko написав:Я бы с удовольствием купил гараж у себя в доме, но он стоит !!!! в 2,3 раза дороже за метр чем жилая квартиры!!! голые стены без канализации и окон ! ПОчему ??? и так везде где знаю. Если бы рядом построили гаражную коробку с адекватными ценами я бы взял не думая.

Когда-то, когда меня еще не уволили из банка, мы считали стоимость проекта с и без паркинга. Себестоимость паркинга - очень большая. И он с трудом окупается. Вы считаете стоимость метра машиноместа, но в любом паркинге площадь машиномест - это менее 50% от общей площали паркинга - все остальное - проезды. А построить надо все. Плюс устройство подземного паркинга сильно увеличивает стоимость фундамента и усложняет строительство (там же не как в квартире - сдал голые стены и давай досвидания). В паркинге нужно делать вентиляцию; гидроизоляцию; в большинстве подземных паркингов - систему откачки воды; систему пожаротушения. Это все стоит приличных денег. А, повторюсь, продаваемая площадь там - это менее 50% от общей. Поэтому и пытаются застройщики догнаться всякими кладовками, которые они нарезают в паркинге в самых экзотических местах.
Не из-за невероятной жадности КАН толкает машиноместа в Тетрисе по 30-40-60куе. Есть у этого и объективные причины.

Думаю проблема - в психологии ценообразования. Приводил пример своего товарища-поляка, который купил 2К в Варшаве, в то же время когда я покупал квартиру в ОболСкае. Он заплатил в 2 раза дороже за кв метр квартиры чем я. И по той же цене квадрат паркинга что предлагали мне.
Не думаю, что алгоритмы подсчета себестоимости в Варшаве и Киеве разные.
Скорее всего, сия проблема "там" решается комплексно ))) :
1) процент к-ва паркомест к квартирам выше в 3 раза ,
2) часть себестойки паркинга перекладывается застройщиком на все (!) квадратные метры комплекса,
3) Парковка во дворах вне разметки строго наказывается...

Именно так. Там нет альтернативы: строить или не строить. Пракинг жестко обусловленной минимальной емкостью - сама собой разумеющаяся часть проекта. Поэтому нет смысла считать его себестоимость отдельно - размазали на весь дом - получили смешной ценник на паркоместо. В итоге те, кто не купил паркоместо - проспонсировали в цене своих квартир покупки тех, кто купил.
У нас ситуация диаметрально противоположная.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:10

  zРадио написав:
  airmax78 написав:ОМГ... сколько самомнения и опломба. Вспоминаю себя 8-9 лет назад.


Апломб, Максим, апломб...

Молодец. Садись 5.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:15

  sequence написав:
  Sidus написав:..адекватных продавцов, желающи продать, а не продавать, по моим прикидкам 20%, а не половина..

Серж буквально двумя фразами почти обрушил картину мира Франта, с его "вторичка ликвиднее"

ключове слово "почти"))) :wink:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:24

  hume написав:
  барабашов написав:
  kingkongovets написав:про скидку ваще насмешило бгг
там покупка недвиги - это всегда аукцион

Почему "всегда аукцион "?
Там же обеспеченность пересичного метров 60 жилой на рыло.
С какого тогда скидки не делать? А стояки однух как там тогда?

Аукцион 100%. После просмотра каждый предлагает свою цену. По какой цене ушел дом не понятно. Недавно столкнулись друзья, пришлось набросить 12%, чтоб сарай купить.(по другому я то строение назвать не могу(
Около 20 обьектов увели из под носа

НЕ соглашусь со "... всегда аукцион"
Это сейчас - "иногда аукцион". И - только в некоторых местах.
Причины:
1) "вертолетные" деньги,
2) низкие проценты,
3) массовая миграция в пригород...
Но это временно )))
Во всяком случае жилье в Манхеттене сейчас продается долго и без аукционов )))
П.С. ... и с торговлей... и со скидками...
Востаннє редагувалось J_P в Чет 21 січ, 2021 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:37

  Sidus написав:В итоге: в обьявах спам и мусор, а найти стоящее адекватное предложение адекватного продавца сложно


скажу больше - для начала надо отсеять весь рыловский мусор и заманухи, потом из оставшихся реальных объяв найти то, шо подходит под ваши требования, а вот когда из оставшихся начинаешь выбирать то, шо тебе подходит по цене и пытаешься махать своим котлетосом перед носами продаванов требуя скидку, оптимизм сразу сходит на нет, точно так же, если зайдешь в оп и попытаешься там купить шото ликвидное по ценам луна :mrgreen:
если честно - все это говорено-переговорено на страницах этого форума бесчисленное количество раз, но на ветку постоянно приходят ковбои типа вас и йцукена и аналитики типа зеда и зрадиста и начинают сыпать свою чушь в уши тех, кто давно съел на этом стаи собак
поэтому мы так и ржем :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:45

J_P
стесняюсь спросить - вы шонить себе прикупили в сша со скидкой? мож на манхэттене, где все упало?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:53

  Frant написав:
  brefnokia написав:Стоит ли сейчас вкладывать в новострой? и какие объекты для инвестирования рассматриваете? Например: Парковые озера 2, Кирилловский гай, ЖК Радужный,ЖК Курнатовского и т.д. Поделитесь,пожалуйста, своими размышлениями.

1) Зараз - не варто.
2) Через 1-1,5 роки - коли ціни просядуть - можливо.

Зараз ситуація з новобудами КРЖН - приблизно як в 2008 році.
Всі ріелтори кричать "Дорожай, буде по 1000000/м2"!

Чим закінчився 2008 рік для КРЖН - всім відомо. :mrgreen:

с 2008 ничего общего, разговоры будет только дорожать всегда идут, и оно таки дорожает. Если просадка и будет, то незначительная, болтаемся на низах. Через 1.5 года еще 10 раз успеем подняться-опуститься. Сейчас нормальные объекты при акции раскупают аж гай шумит.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а вот когда из оставшихся начинаешь выбирать то, шо тебе подходит по цене и пытаешься махать своим котлетосом перед носами продаванов требуя скидку, оптимизм сразу сходит на нет, точно так же, если зайдешь в оп и попытаешься там купить шото ликвидное по ценам луна

так что, продавец всегда прав? всегда получает желаемое?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Proofy написав:Сейчас нормальные объекты при акции раскупают аж гай шумит.
и строят так же, как раскупают? Аж гай шумит?
Serg-ik
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