В итоге: в обьявах спам и мусор, а найти стоящее адекватное предложение адекватного продавца сложно



скажу больше - для начала надо отсеять весь рыловский мусор и заманухи, потом из оставшихся реальных объяв найти то, шо подходит под ваши требования, а вот когда из оставшихся начинаешь выбирать то, шо тебе подходит по цене и пытаешься махать своим котлетосом перед носами продаванов требуя скидку, оптимизм сразу сходит на нет, точно так же, если зайдешь в оп и попытаешься там купить шото ликвидное по ценам луна

если честно - все это говорено-переговорено на страницах этого форума бесчисленное количество раз, но на ветку постоянно приходят ковбои типа вас и йцукена и аналитики типа зеда и зрадиста и начинают сыпать свою чушь в уши тех, кто давно съел на этом стаи собак

