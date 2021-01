Додано: Чет 21 січ, 2021 14:28

Serg-ik написав: так что, продавец всегда прав? всегда получает желаемое? так что, продавец всегда прав? всегда получает желаемое?



боюсь, я слишком рано вас похвалил, сержик

не бывает "всегда правых" по определению

получить желаемое можно лишь тогда, когда четко понимаешь границы возможного и выставляешь хотелку максимально близкую к границе платежеспособного спроса- то есть хорошо ориентируешься в рынке, это и есть профессионализм, и в продаже и в аренде

а гадание на кофейной гуще заманух с олх, фейков луна и мусорных индексов рыловских сайтов и основанная на них "аналитика" - это "халва-халва", имеющая мало общего с реальностью

