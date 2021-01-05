Додано: Чет 21 січ, 2021 14:18

kingkongovets написав: J_P

стесняюсь спросить - вы шонить себе прикупили в сша со скидкой? мож на манхэттене, где все упало?) стесняюсь спросить - вы шонить себе прикупили в сша со скидкой? мож на манхэттене, где все упало?)

Не стесняйтесь, спрашивайте )))Лет 15 назад я думал о жизни с США, но принял решение остаться в Киеве...Так же как после развала совка принял решение вернуться из Питера в Киев.Так ШО я вроде - патриот )))???Хотя кроме жилья ничего украинского практически не покупаю (((Добавлю по теме недвиги в NY: вернулся оттуда пару недель назад. Очень, реально - ОЧЕНЬ многие офисы закрыты а люди переведены на удаленку. На Тайм сквер перед самым НГ народу в 30-50 раз меньше чем в предыдущие годы. Рестораны, кафешки закрыты, туристов практически нет. КОфе в старбакс - на вынос. Стулья все убраны.Понятно что в таких условиях ажиотажа на местную недвигу не будет...