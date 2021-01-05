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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6298629963006301>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 102
1. Зросли більш, як на 30%
26%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
8%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
29
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://edition.cnn.com/2021/01/21/poli ... index.html
Ну вот, "папередники" случились и в еще одной стране. Не удивлен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:12

  Proofy написав:
  Frant написав:
  brefnokia написав:Стоит ли сейчас вкладывать в новострой? и какие объекты для инвестирования рассматриваете? Например: Парковые озера 2, Кирилловский гай, ЖК Радужный,ЖК Курнатовского и т.д. Поделитесь,пожалуйста, своими размышлениями.

1) Зараз - не варто.
2) Через 1-1,5 роки - коли ціни просядуть - можливо.

Зараз ситуація з новобудами КРЖН - приблизно як в 2008 році.
Всі ріелтори кричать "Дорожай, буде по 1000000/м2"!

Чим закінчився 2008 рік для КРЖН - всім відомо. :mrgreen:

с 2008 ничего общего, разговоры будет только дорожать всегда идут, и оно таки дорожает. Если просадка и будет, то незначительная, болтаемся на низах. Через 1.5 года еще 10 раз успеем подняться-опуститься. Сейчас нормальные объекты при акции раскупают аж гай шумит.

в США після 2008 нерухомість впала, вернулася і перевищила ціну 2008 року.

В Україні, росте тоді, коли гривня зміцнюється. І то, навіть до рівня 2013 року в ціні не піднялася якщо рахувати в нікомунепотрібному USD.

Основний заробіток це або "премія за ризик" (привіт інвесторам УкрБуда, Аркади, УКО та подібним), або оренда (яка співмірна із гривневим деподоходом).


Але на дорожай КРЖН можна помантрити, але тре дочекатися "зміцнення гривні", щоб було переконливіше.

В довгому горизонті ціни КРЖН ... (растішки будуть шоковані).
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 січ, 2021 14:17, всього редагувалось 2 разів.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:15

  flyman написав:в США після 2008 нерухомість впала, вернулася і перевищила ціну 2008 року.

В Україні, росте тоді, коли гривня зміцнюється. І то, навіть до рівня 2013 року в ціні не піднялася якщо рахувати в нікомунепотрібному USD.

Основний заробіток це або "премія за ризик" (привіт інвесторам УкрБуда, Аркади, УКО та подібним), або оренда (яка співмірна із гривневим деподоходом).


Але на дорожай КРЖН можна помантрити, але тре дочекатися "зміцнення гривні", щоб було переконливіше.
В довгому горизонті ціна

По некоторым проектам уже давно ушла гораздо выше 2013го. Ну кто в 2013м мог предположить, что за Окружной можно торговать недвигой по овер 1500 за метр?
Или по 2500+ на Дорогожичах?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:18

  kingkongovets написав:J_P
стесняюсь спросить - вы шонить себе прикупили в сша со скидкой? мож на манхэттене, где все упало?)

Не стесняйтесь, спрашивайте )))
Лет 15 назад я думал о жизни с США, но принял решение остаться в Киеве...
Так же как после развала совка принял решение вернуться из Питера в Киев.
Так ШО я вроде - патриот )))???
Хотя кроме жилья ничего украинского практически не покупаю (((

Добавлю по теме недвиги в NY: вернулся оттуда пару недель назад. Очень, реально - ОЧЕНЬ многие офисы закрыты а люди переведены на удаленку. На Тайм сквер перед самым НГ народу в 30-50 раз меньше чем в предыдущие годы. Рестораны, кафешки закрыты, туристов практически нет. КОфе в старбакс - на вынос. Стулья все убраны.
Понятно что в таких условиях ажиотажа на местную недвигу не будет...
Востаннє редагувалось J_P в Чет 21 січ, 2021 14:30, всього редагувалось 1 раз.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:19

  airmax78 написав:По некоторым проектам уже давно ушла гораздо выше 2013го. Ну кто в 2013м мог предположить, что за Окружной можно торговать недвигой по овер 1500 за метр?
Или по 2500+ на Дорогожичах?

я в темі що ціни цоколів Бучі дали 3х
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Отже пару слів щодо статистики і твердження зРадіо щодо «реальних цін» в статистиці, для того щоб всі розуміли і могли критично відноситися до інформації.

Отже. 5 хв і що маємо.
Наказ 48 методологічні положення щодо ... спостереження за змінами цін на ринку житла.
П. 2 Джерела - форма 1 звіт про ціни на ринку житла.

Наказ 207 звіт про ціни на ринку житла
Подають - забудовники (первинний) і ЮРИДИЧНІ ОСОБИ - агенства нерухомості (вторинний ринок)

Висновків не роблю. Думайте самі чи «реальні ціни» в графіках зРадіо.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну кто в 2013м мог предположить, что за Окружной можно торговать недвигой по овер 1500 за метр?
Или по 2500+ на Дорогожичах?

кто мог предположить, что по 2500 на Дорогожичах будут покупать?
покупают? трёшки? 90 метров за 225 000 у.е. под ремонт?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:28

  Serg-ik написав:так что, продавец всегда прав? всегда получает желаемое?


боюсь, я слишком рано вас похвалил, сержик
не бывает "всегда правых" по определению
получить желаемое можно лишь тогда, когда четко понимаешь границы возможного и выставляешь хотелку максимально близкую к границе платежеспособного спроса- то есть хорошо ориентируешься в рынке, это и есть профессионализм, и в продаже и в аренде
а гадание на кофейной гуще заманух с олх, фейков луна и мусорных индексов рыловских сайтов и основанная на них "аналитика" - это "халва-халва", имеющая мало общего с реальностью
натягивание совы желаний на глобус действительности
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:28

  Serg-ik написав:
  Proofy написав:Сейчас нормальные объекты при акции раскупают аж гай шумит.
и строят так же, как раскупают? Аж гай шумит?


А зачем торопиться, деньги то уже в кармане? Пусть лохи подождут, все равно ничо сделать уже не смогут.
Уместная аналогия: вы пробовали строителям платить наперед за работу? Хорошо и быстро они при этом работают?
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:28

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Ну кто в 2013м мог предположить, что за Окружной можно торговать недвигой по овер 1500 за метр?
Или по 2500+ на Дорогожичах?

кто мог предположить, что по 2500 на Дорогожичах будут покупать?
покупают? трёшки? 90 метров за 225 000 у.е. под ремонт?

Так плінтуси скритого монтажу у " трёшки 90 метров за 225 000 у.е. под ремонт на Дорогожичах"?

з.і. ремонт кавалірки з нуля вилився в 330уїв на м2. Залишилося зробити натяжну стелю.
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flyman
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